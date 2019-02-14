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Четверг, 14.02.2019
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Красивые стихи о любви на день святого Валентина 2019
Красивые стихи о любви на день святого Валентина 2019

Красивые стихи о любви на день святого Валентина 2019

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Красивые стихи о любви на день святого Валентина 2019
21:36 Сегодня Телеграф

Стихи о любви - это особый вид поэзии, который вряд ли оставит кого-то равнодушным.

Ведь наверное, каждый из нас, хотя бы раз в жизни, но испытывал такое прекрасное чувство как любовь, жаждет его испытать, или даже живет этим чувством и по сей день. Страх, томление, восхищение и другие чувства сопутствующие любви существует и в любовных стихах.

Я отдаю тебе свою любовь,

Свою поддержку, силу, понимание.

Взамен я ничего не попрошу,

Ты моя нежность и мое молчание.

 

Ты крылья, что возникли за спиной,

Ты вдохновенье, ты моя удача,

Я каждый день живу только тобой.

Ты то, что называю своим счастьем!

 

Ты радость бесконечная моя,

С тобой невероятно мне легко,

Ты целая вселенная моя...

И без тебя мне жизни не дано.

Я всегда буду рядом.

Согревать буду взглядом.

И любить, уважать.

И ценить, обожать.

Красивые поздравления с Днем святого Валентина: стихи, открытки

Буду верность хранить,

Никогда не бранить,

По утрам целовать,

В путь тебя провожать.

 

Я всегда поддержу,

Все всё на свете прощу,

Никогда не предам,

За тебя всё отдам.

Буду только с тобой,

Это знай, ангел мой!

В каждом вздохе, в каждом взгляде,

В каждой мысли — только ты!

Постоянно вспоминаю

Твои милые черты!

Оригинальные поздравления с Днем святого Валентина 2019
Оригинальные поздравления с Днем святого Валентина 2019Читать полностью

В мире чувства нет сильнее,

Чем моя любовь к тебе.

С каждым днем любя сильнее,

Благодарность шлю судьбе!

 

Я тебя люблю сердечно,

Счастье — лишь с тобою быть,

На тебя глядеть бы вечно

И тебя боготворить!

Коснулась нас любовь нежданно:

Как первый снег, пришла она,

Как утро в седине тумана,

Как в штиль кудрявая волна.

 

Ее с тобою мы не ждали,

Могли легко ее сгубить.

Всё потому, что мы не знали,

Какое счастье — полюбить!

День святого Валентина 2019: поздравления на украинском языке

Любовь — вот чувство вдохновенья.

Судьбу свою благодарю

За каждое с тобой мгновенье,

За то, что я тебя люблю.

Без тебя так тяжело дышать...

Словно воздуха, тебя мне не хватает.

Поскорее хочется обнять,

И желанье это вдохновляет.

 

Окрыляют мысли о тебе,

Птицей в поднебесье я порхаю.

И назло насмешнице-судьбе,

Хоть и падаю, но сразу вновь взлетаю.

 

Бесконечным будет мой полет,

Стоит лишь тебе подать мне руку.

Покорим любую даль высот,

Лишь бы только выдержать разлуку!

Меню ко Дню св. Валентина: ТОП-5 рецептов для романтического ужина
Меню ко Дню св. Валентина: ТОП-5 рецептов для романтического ужинаЧитать полностью

Как здорово, что есть на свете ты,

Души моей вторая половина.

Любовь непревзойдённой чистоты

Накрыла нас с тобою, как лавина.

 

Держи в ладонях нежных моё сердце,

Теперь оно принадлежит тебе.

Мне хочется твоим теплом согреться,

Даря его, ты только не робей.

 

А знаешь, это истинное чудо,

Что мы в потоке дней нашли друг друга

Дыша тобой, я каждую минуту

Судьбу молю не подпускать разлуку.

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