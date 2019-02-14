Красивые стихи о любви на день святого Валентина 2019

Стихи о любви - это особый вид поэзии, который вряд ли оставит кого-то равнодушным.

Ведь наверное, каждый из нас, хотя бы раз в жизни, но испытывал такое прекрасное чувство как любовь, жаждет его испытать, или даже живет этим чувством и по сей день. Страх, томление, восхищение и другие чувства сопутствующие любви существует и в любовных стихах.

Я отдаю тебе свою любовь,

Свою поддержку, силу, понимание.

Взамен я ничего не попрошу,

Ты моя нежность и мое молчание.

Ты крылья, что возникли за спиной,

Ты вдохновенье, ты моя удача,

Я каждый день живу только тобой.

Ты то, что называю своим счастьем!

Ты радость бесконечная моя,

С тобой невероятно мне легко,

Ты целая вселенная моя...

И без тебя мне жизни не дано.

Я всегда буду рядом.

Согревать буду взглядом.

И любить, уважать.

И ценить, обожать.

Буду верность хранить,

Никогда не бранить,

По утрам целовать,

В путь тебя провожать.

Я всегда поддержу,

Все всё на свете прощу,

Никогда не предам,

За тебя всё отдам.

Буду только с тобой,

Это знай, ангел мой!

В каждом вздохе, в каждом взгляде,

В каждой мысли — только ты!

Постоянно вспоминаю

Твои милые черты!

В мире чувства нет сильнее,

Чем моя любовь к тебе.

С каждым днем любя сильнее,

Благодарность шлю судьбе!

Я тебя люблю сердечно,

Счастье — лишь с тобою быть,

На тебя глядеть бы вечно

И тебя боготворить!

Коснулась нас любовь нежданно:

Как первый снег, пришла она,

Как утро в седине тумана,

Как в штиль кудрявая волна.

Ее с тобою мы не ждали,

Могли легко ее сгубить.

Всё потому, что мы не знали,

Какое счастье — полюбить!

Любовь — вот чувство вдохновенья.

Судьбу свою благодарю

За каждое с тобой мгновенье,

За то, что я тебя люблю.

Без тебя так тяжело дышать...

Словно воздуха, тебя мне не хватает.

Поскорее хочется обнять,

И желанье это вдохновляет.

Окрыляют мысли о тебе,

Птицей в поднебесье я порхаю.

И назло насмешнице-судьбе,

Хоть и падаю, но сразу вновь взлетаю.

Бесконечным будет мой полет,

Стоит лишь тебе подать мне руку.

Покорим любую даль высот,

Лишь бы только выдержать разлуку!

Как здорово, что есть на свете ты,

Души моей вторая половина.

Любовь непревзойдённой чистоты

Накрыла нас с тобою, как лавина.

Держи в ладонях нежных моё сердце,

Теперь оно принадлежит тебе.

Мне хочется твоим теплом согреться,

Даря его, ты только не робей.

А знаешь, это истинное чудо,

Что мы в потоке дней нашли друг друга

Дыша тобой, я каждую минуту

Судьбу молю не подпускать разлуку.