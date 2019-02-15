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Пятница, 15.02.2019
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Поздравления с Сретение Господним 2019: стихи, открытки

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Поздравления с Сретение Господним 2019: стихи, открытки
10:19 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Ежегодно православные христиане отмечают 15 февраля (2 февраля по старому стилю) праздник Сретение Господне. Сретение по-старославянски "встреча".

В этот день впервые принесли Иисуса Христа в храм Иерусалимский, дабы почтить закон Моисея (Лев. 12). Согласно этого закона, мать, родившая мальчика, на 40-й день жизни приносила его в Храм для посвящения Богу. Родители также приносили благодарственную жертву - однолетнего ягненка или голубей.

Церковное предание сохранило такую версию Встречи Господа. Более 2000 лет назад жил возле Иерусалима старец Симеон. Соседи говорили, что жил он очень долго потому, что Господь наказал его за какие-то грехи. А Старец верил, что не уйдет в мир иной, пока не увидит сам Спасителя мира. Однажды люди увидели, что Симеон в праздничной одежде в будний день отправился в Иерусалимский храм. В этот день Иосиф и Мария пришли в Иерусалимский Храм с Младенцем Иисусом Христом. Симеон взял на руки Младенца и промолвил: "... отпускаешь раба Твого, Владыко, ибо видели очи мои спасение Твое…"

 

Со Сретением Господним

Я вас поздравляю.

Мира в душах ваших светлых

В этот день желаю.

 

Снизойдет пускай сегодня

На вас Божия благодать,

Чтоб Его большую силу

Вы смогли бы увидать.

 

Пусть семья здоровой будет,

Каждый счастлив чтобы был,

Свое сердце для молитвы

В день возвышенный открыл.

Сретение Господне 2019: поздравления в прозе и стихах, лучшие открытки

Нынче Сретенье Господне,

Встреча с Господом сегодня

Пусть подарит веры свет,

Чтоб избавить вас от бед.

 

Вы надежду берегите,

Счастье верное храните,

Верьте в Бога и людей

До последних мира дней!

Сегодня праздник — Сретение Господне.

День лучезарный, вдохновляющий и ясный,

Желаю от души — тепла, добра, здоровья,

Сердце будет легким, жизнь — прекрасной.

Пусть жизнь Господь всегда оберегает,

А трудностей, печалей пусть в ней не бывает.

Сретение Господне 2019: оригинальные открытки и поздравления в стихах

Со Сретением Господним

Поздравляю я тебя!

Пускай будут благосклонны

К тебе небо и судьба.

 

Небо радость, счастье дарит,

А Господь во сне придет —

Благодать свою подарит,

Волшебство в жизнь привнесет!

От единственной встречи порой,

Очень многое в жизни зависит.

Пусть же будет удача с тобой

И по жизни пусть Ангел твой свыше

Наблюдает, ведет и хранит,

От невзгод и потерь защищает.

Ну а я в этот памятный день

Со Сретеньем тебя поздравляю.

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