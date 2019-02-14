Поздравления с Днем Рождения куме 14 февраля: стихи и открытки

Такие праздники, как дни рождения любят не только за то, что можно собраться в кругу родных и близких, но и поздравить именинника с его праздником. К ним готовятся и виновники торжества, и приглашенные гости.
Моя милая кума,
С днем рождения тебя!
Солнца, счастья и удачи,
Много денежек в придачу.
Желаю радости большой,
Не стареть тебе душой,
Никогда не ведать бед,
А в делах — больших побед.
Долголетия, любви,
Вечной женской красоты.
Всего лучшего желаю,
С днем рождения поздравляю!
Кумушка моя родная,
С днем рождения, дорогая!
Пожелаю я тебе
Быть всегда на высоте.
На работе быть в почете,
Дома — жить в мужской заботе.
Быть счастливой и любимой,
Самой быть неповторимой.
Стильной, модной, озорной,
Сексуальной, молодой,
С радостью всегда в глазах
И улыбкой на устах!
Счастья женского желаю,
Я тебе моя кума.
С днем рождения поздравляю,
Будь здорова ты всегда.
Пусть невзгоды и печали,
Позади останутся.
Впереди удача ожидает,
И успех притянется.
Будь любимой, дорогая,
И себя ты береги.
Мест ты новых отдыхая,
Много всяких посети.
Ясных дней ещё желаю,
Чтоб цвела ты круглый год.
И всё то, о чем мечтала,
Всё скорей к тебе придёт.
Моя кумушка родная,
С днем рождения тебя.
Шлет букет из пожеланий
Нынче вся наша семья.
Будь красива, и любима,
И удачлива во всём.
Теплота, уют и счастье
В доме пусть живут твоем.
Пусть сбываются мечтания,
Будет доброю судьба.
Ты для нас как лучик солнца,
Очень любим мы тебя.