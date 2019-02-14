Поздравления с Днем Рождения куме 14 февраля: стихи и открытки

Подборка самых лучших поздравлений куме, которым следует уделить особое внимание.

Такие праздники, как дни рождения любят не только за то, что можно собраться в кругу родных и близких, но и поздравить именинника с его праздником. К ним готовятся и виновники торжества, и приглашенные гости.

Моя милая кума,

С днем рождения тебя!

Солнца, счастья и удачи,

Много денежек в придачу.

Желаю радости большой,

Не стареть тебе душой,

Никогда не ведать бед,

А в делах — больших побед.

Долголетия, любви,

Вечной женской красоты.

Всего лучшего желаю,

С днем рождения поздравляю!

Кумушка моя родная,

С днем рождения, дорогая!

Пожелаю я тебе

Быть всегда на высоте.

На работе быть в почете,

Дома — жить в мужской заботе.

Быть счастливой и любимой,

Самой быть неповторимой.

Стильной, модной, озорной,

Сексуальной, молодой,

С радостью всегда в глазах

И улыбкой на устах!

Счастья женского желаю,

Я тебе моя кума.

С днем рождения поздравляю,

Будь здорова ты всегда.

Пусть невзгоды и печали,

Позади останутся.

Впереди удача ожидает,

И успех притянется.

Будь любимой, дорогая,

И себя ты береги.

Мест ты новых отдыхая,

Много всяких посети.

Ясных дней ещё желаю,

Чтоб цвела ты круглый год.

И всё то, о чем мечтала,

Всё скорей к тебе придёт.

Моя кумушка родная,

С днем рождения тебя.

Шлет букет из пожеланий

Нынче вся наша семья.

Будь красива, и любима,

И удачлива во всём.

Теплота, уют и счастье

В доме пусть живут твоем.

Пусть сбываются мечтания,

Будет доброю судьба.

Ты для нас как лучик солнца,

Очень любим мы тебя.