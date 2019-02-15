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Сретение Господне 2019: оригинальные открытки и поздравления в стихах
Сретение Господне 2019: оригинальные открытки и поздравления в стихах

Сретение Господне 2019: оригинальные открытки и поздравления в стихах

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Сретение Господне 2019: оригинальные открытки и поздравления в стихах
06:18 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Мы собрали самые душевные стихи и открытки, которыми ты можешь поздравить близких со Сретением Господним.

Ежегодно православные христиане отмечают 15 февраля (2 февраля по старому стилю) праздник Сретение Господне. Сретение по-старославянски "встреча".

 Поздравления

Со Сретением Господним

Я вас поздравляю.

Мира в душах ваших светлых

В этот день желаю.

Снизойдет пускай сегодня

На вас Божия благодать,

Чтоб Его большую силу

Вы смогли бы увидать.

Пусть семья здоровой будет,

Каждый счастлив чтобы был,

Свое сердце для молитвы

В день возвышенный открыл.

Нынче Сретенье Господне,

Встреча с Господом сегодня

Пусть подарит веры свет,

Чтоб избавить вас от бед.

Вы надежду берегите,

Счастье верное храните,

Верьте в Бога и людей

До последних мира дней!

Сегодня праздник — Сретение Господне.

День лучезарный, вдохновляющий и ясный,

Желаю от души — тепла, добра, здоровья,

Сердце будет легким, жизнь — прекрасной.

Пусть жизнь Господь всегда оберегает,

А трудностей, печалей пусть в ней не бывает.

 

Со Сретением Господним

Поздравляю я тебя!

Пускай будут благосклонны

К тебе небо и судьба.

Небо радость, счастье дарит,

А Господь во сне придет —

Благодать свою подарит,

Волшебство в жизнь привнесет! 

От единственной встречи порой,

Очень многое в жизни зависит.

Пусть же будет удача с тобой

И по жизни пусть Ангел твой свыше

Наблюдает, ведет и хранит,

От невзгод и потерь защищает.

Ну а я в этот памятный день

Со Сретеньем тебя поздравляю.

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