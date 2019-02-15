Сретение Господне 2019: поздравления в прозе и стихах, лучшие открытки

Сретение Господне в 2019 году, как и ежегодно, мы отмечаем 15 февраля.

Сретение — это не просто день из далекой новозаветной истории. Хотя бы раз в жизни любой человек оказывается в доме Божием — в храме. И там с каждым происходит его личное Сретение — встреча со Христом.

Поздравляю с праздником Сретения Господнего и хочу пожелать душевной теплоты, постоянной гармонии, отрады на сердце, благополучия в жизни и большого светлого счастья. Пусть Господь помогает в трудную минуту, пусть удача ни на шаг не отступает от тебя.

Пусть храм откроет вам сегодня двери,

Оставьте за порогом смуты и тревоги.

Здесь рады вам, здесь тишина и вера.

Доверьтесь, что же вы? Не стойте на пороге.

Рассвет придет, окрасит сердце светом,

А радость ярким стебельком взойдет.

Ваш мир пусть станет весел и приветлив,

Оттаял чтоб и многолетний лед.

К солнечному свету и добру

Разыскать дорожку, светлую судьбу.

Удачи, никогда не оставаться одному!

Поздравляем Вас с чистым, светлым христианским праздником Сретения Господня, желаем Вам Божьей помощи во всех делах, пусть всё ладится и исполняется легко, пусть ангел-хранитель станет Вашим надёжным проводником, будьте здоровы и успешны!

Эта встреча так важна для сердца,

Так важна для каждого всегда,

Чтобы нам душой скорей согреться

И о зле не думать никогда,

Чтобы быть в ладу с собой, с другими,

Чтоб обиды не держать в руках,

Чтоб друг другу стали мы родными

И не сомневались в чудесах.

С праздником Сретения Господня!

Пусть в семье царят любовь и свет,

Пусть еще добрей весь мир сегодня

Будет к вам. Пусть скажет бедам «нет!».

Пусть Он руку к вам свою протянет —

И душа, как роза, расцветет.

Будьте к Богу вы полны вниманья —

И любовь навечно к вам придет.

С радостью поздравляю тебя с праздником Сретения Господня! Пусть день, в который ветхий мир принял своего Спасителя, и для тебя будет началом радостной, светлой и чистой жизни! Пусть все горести и несчастья останутся в прошлом, а вместо них твой дом наполнится счастьем и любовью!

В праздник Сретения Господня

Я спешу поздравить вас

И желаю, чтобы ангел

Охранял вас каждый час.

Пусть молитва прям от сердца

Вознесется в небеса,

Пусть любовь откроет дверцу

Благодати, чудесам.

В этот святой и волшебный праздник, когда суровая госпожа Зима встречается с молодой девушкой по имени Весна, чтобы передать ей свои права, хочется пожелать всем только весеннего тепла, душевного добра, солнечных дней и крепкого здоровья. Будьте терпимее, добрее и мудрее по отношению друг к другу, и пусть вашу жизнь озаряет яркий свет любви, счастья и заботы.