Сретение Господне 2019: поздравления в прозе и стихах, лучшие открытки

Сретение — это не просто день из далекой новозаветной истории. Хотя бы раз в жизни любой человек оказывается в доме Божием — в храме. И там с каждым происходит его личное Сретение — встреча со Христом.
Поздравляю с праздником Сретения Господнего и хочу пожелать душевной теплоты, постоянной гармонии, отрады на сердце, благополучия в жизни и большого светлого счастья. Пусть Господь помогает в трудную минуту, пусть удача ни на шаг не отступает от тебя.
Пусть храм откроет вам сегодня двери,
Оставьте за порогом смуты и тревоги.
Здесь рады вам, здесь тишина и вера.
Доверьтесь, что же вы? Не стойте на пороге.
Рассвет придет, окрасит сердце светом,
А радость ярким стебельком взойдет.
Ваш мир пусть станет весел и приветлив,
Оттаял чтоб и многолетний лед.
К солнечному свету и добру
Разыскать дорожку, светлую судьбу.
Удачи, никогда не оставаться одному!
Поздравляем Вас с чистым, светлым христианским праздником Сретения Господня, желаем Вам Божьей помощи во всех делах, пусть всё ладится и исполняется легко, пусть ангел-хранитель станет Вашим надёжным проводником, будьте здоровы и успешны!
Эта встреча так важна для сердца,
Так важна для каждого всегда,
Чтобы нам душой скорей согреться
И о зле не думать никогда,
Чтобы быть в ладу с собой, с другими,
Чтоб обиды не держать в руках,
Чтоб друг другу стали мы родными
И не сомневались в чудесах.
С праздником Сретения Господня!
Пусть в семье царят любовь и свет,
Пусть еще добрей весь мир сегодня
Будет к вам. Пусть скажет бедам «нет!».
Пусть Он руку к вам свою протянет —
И душа, как роза, расцветет.
Будьте к Богу вы полны вниманья —
И любовь навечно к вам придет.
С радостью поздравляю тебя с праздником Сретения Господня! Пусть день, в который ветхий мир принял своего Спасителя, и для тебя будет началом радостной, светлой и чистой жизни! Пусть все горести и несчастья останутся в прошлом, а вместо них твой дом наполнится счастьем и любовью!
В праздник Сретения Господня
Я спешу поздравить вас
И желаю, чтобы ангел
Охранял вас каждый час.
Пусть молитва прям от сердца
Вознесется в небеса,
Пусть любовь откроет дверцу
Благодати, чудесам.
В этот святой и волшебный праздник, когда суровая госпожа Зима встречается с молодой девушкой по имени Весна, чтобы передать ей свои права, хочется пожелать всем только весеннего тепла, душевного добра, солнечных дней и крепкого здоровья. Будьте терпимее, добрее и мудрее по отношению друг к другу, и пусть вашу жизнь озаряет яркий свет любви, счастья и заботы.