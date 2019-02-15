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Пятница, 15.02.2019
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Сретение Господне 2019: поздравления в смс и открытках
Сретение Господне 2019: поздравления в смс и открытках

Сретение Господне 2019: смс-поздравления и оригинальные открытки

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Сретение Господне 2019: смс-поздравления и оригинальные открытки
00:56 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Для православных христиан праздник Сретение Господне имеет большую ценность.

История возникновения данного праздника такова. Более 2000 лет назад жил в Иерусалиме благочестивый человек, которого звали Симеон и ждал он утешение для Израиля. Бог пообещал ему, что будет он оставаться живым, доколе не увидит Христа Господнего. И когда Мария родила Иисуса и на 8-й день представила его священникам, старец взял на руки Святое дитя и поблагодарил Бога. Этот случай подтвердил верность Бога в отношении обещаний, данных им верующим в него. Сретение православные празднуют 15 февраля, проводя большую часть дня в посте и молитве, воздерживаясь от излишней суеты и физической работы. Так же они поздравляют с праздником родных и близких и принимают поздравления в ответ.

Поздравления 

Нынче Сретенье Господне,

Встреча с Господом сегодня

Пусть подарит веры свет,

Чтоб избавить вас от бед.

Вы надежду берегите,

Счастье верное храните,

Верьте в Бога и людей

До последних мира дней!

Сегодня праздник — Сретение Господне.

День лучезарный, вдохновляющий и ясный,

Желаю от души — тепла, добра, здоровья,

Сердце будет легким, жизнь — прекрасной.

Пусть жизнь Господь всегда оберегает,

А трудностей, печалей пусть в ней не бывает 

Со Сретением Господним

Поздравляю я тебя!

Пускай будут благосклонны

К тебе небо и судьба.

Небо радость, счастье дарит,

А Господь во сне придет —

Благодать свою подарит,

Волшебство в жизнь привнесет!

От единственной встречи порой,

Очень многое в жизни зависит.

Пусть же будет удача с тобой

И по жизни пусть Ангел твой свыше

Наблюдает, ведет и хранит,

От невзгод и потерь защищает.

Ну а я в этот памятный день

Со Сретеньем тебя поздравляю.

Со сретением Господнем,

Веры Вам, добра, тепла,

Счастья много и здоровья,

Чтоб любовь в сердцах жила.

Берегите, уважайте,

Близких вам оберегайте,

Не печальтесь никогда,

Бог поможет Вам тогда.

В праздник Сретения Господня

Я спешу поздравить вас

И желаю, чтобы ангел

Охранял вас каждый час.

Пусть молитва прям от сердца

Вознесется в небеса,

Пусть любовь откроет дверцу

Благодати, чудесам.

В день Стретения Господнего

Желаю вам сегодня я:

Духовного прозрения;

Господнего прощения;

Святого исцеления;

С небес благоволения;

Удачи, вдохновения;

Желаний исполнения!

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Праздник, Традиции, Приметы, Запреты, 15 февраля, Великий пост, Православные, Как отмечать, Когда, Сретение Господне 2019.
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