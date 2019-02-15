Сретение Господне 2019: смс-поздравления и оригинальные открытки

История возникновения данного праздника такова. Более 2000 лет назад жил в Иерусалиме благочестивый человек, которого звали Симеон и ждал он утешение для Израиля. Бог пообещал ему, что будет он оставаться живым, доколе не увидит Христа Господнего. И когда Мария родила Иисуса и на 8-й день представила его священникам, старец взял на руки Святое дитя и поблагодарил Бога. Этот случай подтвердил верность Бога в отношении обещаний, данных им верующим в него. Сретение православные празднуют 15 февраля, проводя большую часть дня в посте и молитве, воздерживаясь от излишней суеты и физической работы. Так же они поздравляют с праздником родных и близких и принимают поздравления в ответ.
Поздравления
Нынче Сретенье Господне,
Встреча с Господом сегодня
Пусть подарит веры свет,
Чтоб избавить вас от бед.
Вы надежду берегите,
Счастье верное храните,
Верьте в Бога и людей
До последних мира дней!
Сегодня праздник — Сретение Господне.
День лучезарный, вдохновляющий и ясный,
Желаю от души — тепла, добра, здоровья,
Сердце будет легким, жизнь — прекрасной.
Пусть жизнь Господь всегда оберегает,
А трудностей, печалей пусть в ней не бывает
Со Сретением Господним
Поздравляю я тебя!
Пускай будут благосклонны
К тебе небо и судьба.
Небо радость, счастье дарит,
А Господь во сне придет —
Благодать свою подарит,
Волшебство в жизнь привнесет!
От единственной встречи порой,
Очень многое в жизни зависит.
Пусть же будет удача с тобой
И по жизни пусть Ангел твой свыше
Наблюдает, ведет и хранит,
От невзгод и потерь защищает.
Ну а я в этот памятный день
Со Сретеньем тебя поздравляю.
Со сретением Господнем,
Веры Вам, добра, тепла,
Счастья много и здоровья,
Чтоб любовь в сердцах жила.
Берегите, уважайте,
Близких вам оберегайте,
Не печальтесь никогда,
Бог поможет Вам тогда.
В праздник Сретения Господня
Я спешу поздравить вас
И желаю, чтобы ангел
Охранял вас каждый час.
Пусть молитва прям от сердца
Вознесется в небеса,
Пусть любовь откроет дверцу
Благодати, чудесам.
В день Стретения Господнего
Желаю вам сегодня я:
Духовного прозрения;
Господнего прощения;
Святого исцеления;
С небес благоволения;
Удачи, вдохновения;
Желаний исполнения!