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Пятница, 15.02.2019
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Сретение Господне 2019: поздравления в смс и открытках
Сретение Господне 2019: поздравления в смс и открытках

Сретение Господне 2019: поздравления в смс и открытках

Смотрите фото (7)
Сретение Господне 2019: поздравления в смс и открытках
00:04 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

15 февраля православные отмечают Сретение Господне.

Сретение Господне – великий двунадесятый (то есть один из двенадцати важнейших) православный праздник, который символизирует не только встречу Христа с праведником Симеоном, но и, по народной традиции, еще и встречу зимы с весной.

 Поздравления

Пусть станет Сретенье Господне

Началом светлой полосы!

Молитесь в вечеру сегодня

И не смотрите на часы!

Пусть сотню лет вам Бог отмерит!

Дается все, тому кто верит! 

Принимай sms в поздравленье!

Пусть на Сретенье светлое, чистое

Обретешь ты святое знамение,

И дорогу осветит пусть солнце лучистое!

Отправляю sms

Чтобы в жизни был прогресс!

Желаю, чтобы в этот год

Ты вверх пошел по сходням!

Удача пусть тебя найдет

На Сретенье Господне!

С Господним сретением вас поздравляю

И мира, и счастья я вам пожелаю!

В день этот о спасении Бога молите!

Спасителя нашего благодарите!

SMS на Сретенье Господне

Вы примите от меня Сегодня!

И пусть в вашей жизни будет много дней!

Каждый новый краше и добрей!

Со Сретеньем Господним чтоб поздравить,

Вам сообщение хочу сейчас отправить!

Пусть годы лучшие еще придут в судьбе!

Пусть будет все, что вы желаете себе!

В праздник Сретенья Господня

Шли благодаренья Богу,

Что очистил твою душу,

Освятил твою дорогу!

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Праздник, Традиции, Приметы, Запреты, 15 февраля, Великий пост, Православные, Как отмечать, Когда, Сретение Господне 2019.
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