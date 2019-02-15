Сретение Господне 2019: поздравления в смс и открытках

Сретение Господне – великий двунадесятый (то есть один из двенадцати важнейших) православный праздник, который символизирует не только встречу Христа с праведником Симеоном, но и, по народной традиции, еще и встречу зимы с весной.
Поздравления
Пусть станет Сретенье Господне
Началом светлой полосы!
Молитесь в вечеру сегодня
И не смотрите на часы!
Пусть сотню лет вам Бог отмерит!
Дается все, тому кто верит!
Принимай sms в поздравленье!
Пусть на Сретенье светлое, чистое
Обретешь ты святое знамение,
И дорогу осветит пусть солнце лучистое!
Отправляю sms
Чтобы в жизни был прогресс!
Желаю, чтобы в этот год
Ты вверх пошел по сходням!
Удача пусть тебя найдет
На Сретенье Господне!
С Господним сретением вас поздравляю
И мира, и счастья я вам пожелаю!
В день этот о спасении Бога молите!
Спасителя нашего благодарите!
SMS на Сретенье Господне
Вы примите от меня Сегодня!
И пусть в вашей жизни будет много дней!
Каждый новый краше и добрей!
Со Сретеньем Господним чтоб поздравить,
Вам сообщение хочу сейчас отправить!
Пусть годы лучшие еще придут в судьбе!
Пусть будет все, что вы желаете себе!
В праздник Сретенья Господня
Шли благодаренья Богу,
Что очистил твою душу,
Освятил твою дорогу!