Сретение Господне 2019: поздравления в стихах и картинках

15 февраля христиане восточного обряда празднуют Сретение Господне. В 2019 году праздник приходится на пятницу.

Сретение является сороковым днем после рождения Иисуса Христа. В этот день Дева Мария принесла младенца в Иерусалимский храм на посвящение. Там новорожденный Иисус впервые встретился с праведником Симонеоном и пророчицей Анной, которые сразу же узнали в малыше нового Мессию.

Со Сретением Господним

Поздравляю от души.

Пусть поют над вами песни

Ангелы в ночной тиши.

Пусть счастливой жизнь лишь будет,

Мир живет пускай в сердцах,

Помогает пусть вам небо

Пусть во всех ваших делах.

Радости вам и достатка,

Понимания, добра,

Веры крепкой и терпения,

Кротости в душе, тепла.

Со сретением Господнем,

Веры Вам, добра, тепла,

Счастья много и здоровья,

Чтоб любовь в сердцах жила.

Берегите, уважайте,

Близких вам оберегайте,

Не печальтесь никогда,

Бог поможет Вам тогда.

В праздник Сретения Господня

Я спешу поздравить вас

И желаю, чтобы ангел

Охранял вас каждый час.

Пусть молитва прям от сердца

Вознесется в небеса,

Пусть любовь откроет дверцу

Благодати, чудесам.

Пусть храм откроет вам сегодня двери,

Оставьте за порогом смуты и тревоги.

Здесь рады вам, здесь тишина и вера.

Доверьтесь, что же вы? Не стойте на пороге.

Рассвет придет, окрасит сердце светом,

А радость ярким стебельком взойдет.

Ваш мир пусть станет весел и приветлив,

Оттаял чтоб и многолетний лед.

К солнечному свету и добру

Разыскать дорожку, светлую судьбу.

Удачи, никогда не оставаться одному!

В день Стретения Господнего

Желаю вам сегодня я:

Духовного прозрения;

Господнего прощения;

Святого исцеления;

С небес благоволения;

Удачи, вдохновения;

Желаний исполнения!

Пускай принесет Господне Сретение

Мир и уют в ваш родной дом,

Наполнится пусть любое мгновение

Радостью, солнечным светом, добром!

Пусть Бог вам пошлет здоровье и силы,

Море любви и в душе чистоты,

Чтоб все хорошо у вас всегда было,

Сбываются пусть все благие мечты!