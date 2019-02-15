Сретение Господне 2019: поздравления в стихах и картинках

Сретение является сороковым днем после рождения Иисуса Христа. В этот день Дева Мария принесла младенца в Иерусалимский храм на посвящение. Там новорожденный Иисус впервые встретился с праведником Симонеоном и пророчицей Анной, которые сразу же узнали в малыше нового Мессию.
Со Сретением Господним
Поздравляю от души.
Пусть поют над вами песни
Ангелы в ночной тиши.
Пусть счастливой жизнь лишь будет,
Мир живет пускай в сердцах,
Помогает пусть вам небо
Пусть во всех ваших делах.
Радости вам и достатка,
Понимания, добра,
Веры крепкой и терпения,
Кротости в душе, тепла.
Со сретением Господнем,
Веры Вам, добра, тепла,
Счастья много и здоровья,
Чтоб любовь в сердцах жила.
Берегите, уважайте,
Близких вам оберегайте,
Не печальтесь никогда,
Бог поможет Вам тогда.
В праздник Сретения Господня
Я спешу поздравить вас
И желаю, чтобы ангел
Охранял вас каждый час.
Пусть молитва прям от сердца
Вознесется в небеса,
Пусть любовь откроет дверцу
Благодати, чудесам.
Пусть храм откроет вам сегодня двери,
Оставьте за порогом смуты и тревоги.
Здесь рады вам, здесь тишина и вера.
Доверьтесь, что же вы? Не стойте на пороге.
Рассвет придет, окрасит сердце светом,
А радость ярким стебельком взойдет.
Ваш мир пусть станет весел и приветлив,
Оттаял чтоб и многолетний лед.
К солнечному свету и добру
Разыскать дорожку, светлую судьбу.
Удачи, никогда не оставаться одному!
В день Стретения Господнего
Желаю вам сегодня я:
Духовного прозрения;
Господнего прощения;
Святого исцеления;
С небес благоволения;
Удачи, вдохновения;
Желаний исполнения!
Пускай принесет Господне Сретение
Мир и уют в ваш родной дом,
Наполнится пусть любое мгновение
Радостью, солнечным светом, добром!
Пусть Бог вам пошлет здоровье и силы,
Море любви и в душе чистоты,
Чтоб все хорошо у вас всегда было,
Сбываются пусть все благие мечты!