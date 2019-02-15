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Поздравления со Сретением Господним 2019 в прозе

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Поздравления со Сретением Господним 2019 в прозе
12:07 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Православные в Украине 15 февраля отмечают важный христианский праздник – Сретение Господне. Этот день посвящен принесению младенца Иисуса в Иерусалимский храм.

Поздравляю с этим величайшим православным праздником — Сретением Господним. В день великих встреч, когда встречаются Ветхий и Новый Завет, старец Симеон встретился с младенцем Иисусом, а зима встречается с летом, хочу пожелать веры: в будущее, в любовь, в торжество справедливости. Веры и надежды, что наша жизнь будет лучше, чем сегодня!

Сретение Господне 2019: смс-поздравления и оригинальные открытки

Поздравляю с чистым и светлым праздником надежды и веры — со Сретением Господним. Желаю никогда не сомневаться в Боге и своих силах, желаю всегда отдавать этому миру свои добрые деяния и свою верную помощь, а взамен получать благодарность людей и истинную любовь близких.

С радостью поздравляю тебя с праздником Сретения Господня! Пусть день, в который ветхий мир принял своего Спасителя, и для тебя будет началом радостной, светлой и чистой жизни! Пусть все горести и несчастья останутся в прошлом, а вместо них твой дом наполнится счастьем и любовью!

В этот святой и волшебный праздник, когда суровая госпожа Зима встречается с молодой девушкой по имени Весна, чтобы передать ей свои права, хочется пожелать всем только весеннего тепла, душевного добра, солнечных дней и крепкого здоровья. Будьте терпимее, добрее и мудрее по отношению друг к другу, и пусть вашу жизнь озаряет яркий свет любви, счастья и заботы.

Сретение Господне, 15 февраля 2019: история, традиции, заговоры

Торжественная дата — Сретение Господне, не зря все мы переполнены радостью! Вам пожелать хочу чудесной душевной чистоты, чтобы в дом приносили лишь хорошие новости! Пусть все ваши мечты исполнятся волею небесной!

Со Сретением Господним поздравляю Вас! Пусть в душе всегда будет тепло и добро. Уюта в доме, успехов в роботе, здоровья вам и вашим родным. Пусть Ангел вас всегда оберегает и помогает найти верный путь. С праздником!

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