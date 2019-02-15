Смс поздравления со Сретением Господним 2019

Сретение - большой праздник, поэтому уборка, стирка и любой физический труд запрещены.

Праздник связан с событием, которые произошло на 40-й день после Рождества. Родители принесли маленького Иисуса в Иерусалимский храм, где, согласно иудейскому обычаю, они должны были посвятить своего первенца Богу.

Сегодня праздник — Сретение Господне.

День лучезарный, вдохновляющий и ясный,

Желаю от души — тепла, добра, здоровья,

Сердце будет легким, жизнь — прекрасной.

Пусть жизнь Господь всегда оберегает,

А трудностей, печалей пусть в ней не бывает.

В этот великий праздник хочется пожелать добра и мира в душе! Чтобы на пути встречались только хорошие люди и приходили лишь приятные вести. Пусть Бог будет милостив и одарит терпением, мудростью, избавит от бед.

Со Сретением Господним

Поздравляю я тебя!

Пускай будут благосклонны

К тебе небо и судьба.

Небо радость, счастье дарит,

А Господь во сне придет —

Благодать свою подарит,

Волшебство в жизнь привнесет!

От единственной встречи порой,

Очень многое в жизни зависит.

Пусть же будет удача с тобой

И по жизни пусть Ангел твой свыше

Наблюдает, ведет и хранит,

От невзгод и потерь защищает.

Ну а я в этот памятный день

Со Сретеньем тебя поздравляю.

В праздник Сретения Господня

Я спешу поздравить вас

И желаю, чтобы ангел

Охранял вас каждый час.

Пусть молитва прям от сердца

Вознесется в небеса,

Пусть любовь откроет дверцу

Благодати, чудесам.

Сретение Господне — важный православный праздник, праздник встречи Ветхого и Нового Заветов. Я от всей души поздравляю тебя с этим светлым днем и искренне желаю, чтобы милость Божия всегда простиралась над тобой и всеми близкими тебе людьми.

Мира, благодати Божьей вам.

В этот день внесли Иисуса в храм,

Небеса открыли свои двери.

Всем желаю жить в любви и вере.

С именем Христа желаю жить

И добро, где можете, творить.

Радости друг другу пожелаем.

С праздником великим поздравляю.