Смс поздравления со Сретением Господним 2019

Праздник связан с событием, которые произошло на 40-й день после Рождества. Родители принесли маленького Иисуса в Иерусалимский храм, где, согласно иудейскому обычаю, они должны были посвятить своего первенца Богу.
Сегодня праздник — Сретение Господне.
День лучезарный, вдохновляющий и ясный,
Желаю от души — тепла, добра, здоровья,
Сердце будет легким, жизнь — прекрасной.
Пусть жизнь Господь всегда оберегает,
А трудностей, печалей пусть в ней не бывает.
В этот великий праздник хочется пожелать добра и мира в душе! Чтобы на пути встречались только хорошие люди и приходили лишь приятные вести. Пусть Бог будет милостив и одарит терпением, мудростью, избавит от бед.
Со Сретением Господним
Поздравляю я тебя!
Пускай будут благосклонны
К тебе небо и судьба.
Небо радость, счастье дарит,
А Господь во сне придет —
Благодать свою подарит,
Волшебство в жизнь привнесет!
От единственной встречи порой,
Очень многое в жизни зависит.
Пусть же будет удача с тобой
И по жизни пусть Ангел твой свыше
Наблюдает, ведет и хранит,
От невзгод и потерь защищает.
Ну а я в этот памятный день
Со Сретеньем тебя поздравляю.
В праздник Сретения Господня
Я спешу поздравить вас
И желаю, чтобы ангел
Охранял вас каждый час.
Пусть молитва прям от сердца
Вознесется в небеса,
Пусть любовь откроет дверцу
Благодати, чудесам.
Сретение Господне — важный православный праздник, праздник встречи Ветхого и Нового Заветов. Я от всей души поздравляю тебя с этим светлым днем и искренне желаю, чтобы милость Божия всегда простиралась над тобой и всеми близкими тебе людьми.
Мира, благодати Божьей вам.
В этот день внесли Иисуса в храм,
Небеса открыли свои двери.
Всем желаю жить в любви и вере.
С именем Христа желаю жить
И добро, где можете, творить.
Радости друг другу пожелаем.
С праздником великим поздравляю.