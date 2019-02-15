Поздравления в стихах с Сретением Господним 2019

15 февраля христиане восточного обряда празднуют Сретение Господне. В 2019 году эта дата выпала на пятницу.

В Украине этот день не является выходным, хотя Сретение — один из 12 главных церковных праздников в году. Он, как и другие религиозные торжества, имеет свою историю и ряд запретов. В католицизме этот праздник отмечается 2 февраля, а в армянской православной традиции — 14 февраля.

Поздравляю с Сретением Господним,

С этим важным и праздничным днем!

Грусть, печаль мы подальше прогоним,

Ведь сегодня мы в церковь идем.

В храм тихонько зайдем, чуть волнуясь,

Постоим перед ликом святым.

И, по правилам жить обязуясь,

Благодать мы подарим родным!

Со Сретением Господним

Поздравляю от души!

Пусть всем любящим упорно

Принесёт оно плоды.

И наполнит сердце верой

В свет, тепло и доброту,

Счастье пусть придёт — без меры,

Претворяя в жизнь мечту!

Со сретением Господним

Поздравляем всех людей!

Пусть в добро и состраданье

Верят люди все сильней!

Вы в сердца свои впустите

Бога, с ним любовь и мир,

Чтобы каждый день грядущий

Вам лишь радость приносил!

Сретение Господне настает,

Православных в храме соберет,

Чтобы всем спокойно помолиться,

От грехов душе освободиться.

40 дней уже прошло с рождения

И настало время очищения,

В храм Мария сына принесла,

Симеону в руки отдала.

И тотчас же мир весь озарился,

Светом лучезарным осветился!

Так же душу ты свою освободи,

В праздник в этот в церковь ты сходи!

Сретение Господне наступило,

И всё во благо превратило,

И пусть всё дальше расцветает,

Над головой добром порхает!

В душе пускай царит покой,

А ты на месте никогда не стой,

Иди своей дорогой и путём,

И пусть тебе всё будет нипочём!