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Поздравления в стихах с Сретением Господним 2019
Поздравления в стихах с Сретением Господним 2019

Поздравления со Сретением Господним 2019

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Поздравления со Сретением Господним 2019
15:35 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Ежегодно православные христиане отмечают 15 февраля (2 февраля по старому стилю) праздник Сретение Господне. Сретение по-старославянски "встреча".

В этот день впервые принесли Иисуса Христа в храм Иерусалимский, дабы почтить закон Моисея (Лев. 12). Согласно этого закона, мать, родившая мальчика, на 40-й день жизни приносила его в Храм для посвящения Богу. Родители также приносили благодарственную жертву - однолетнего ягненка или голубей.

Церковное предание сохранило такую версию Встречи Господа. Более 2000 лет назад жил возле Иерусалима старец Симеон. Соседи говорили, что жил он очень долго потому, что Господь наказал его за какие-то грехи. А Старец верил, что не уйдет в мир иной, пока не увидит сам Спасителя мира. Однажды люди увидели, что Симеон в праздничной одежде в будний день отправился в Иерусалимский храм. В этот день Иосиф и Мария пришли в Иерусалимский Храм с Младенцем Иисусом Христом. Симеон взял на руки Младенца и промолвил: "... отпускаешь раба Твого, Владыко, ибо видели очи мои спасение Твое…"

 

Поздравляю со Сретением

И желаю вам спасения.

Пусть Господь всех защитит,

Душу чистой сохранит,

Богородица поможет

К Богу в сердце путь проложить.

Не тревожит пусть беда,

Не болейте никогда.

Со Сретением вас поздравляю.

Мира вам, добра и счастья,

Пусть Господь дарует силы,

Бережет вас от напастей.

 

Вера жизнь пусть освещает,

Помогает вам в пути,

Благоденствие и радость

Ждут пускай вас впереди.

 

Рук своих не опускайте

И унынию не сдавайтесь,

Ведь Господь вас не оставит, —

Никогда не сомневайтесь.

Смс поздравления со Сретением Господним 2019

Со Сретением Господни

От души Вас поздравляю!

Будьте Вы душой свободны,

Мира, счастья я желаю!

 

Отпустите все печали,

Дни чтоб яркие настали.

В доме свет, тепло, уют

Непременно Вас пусть ждут!

Святой день — Сретение Господне.

Хочу вам пожелать здоровья.

Пусть Бог ваш дом оберегает,

Тревог пусть в жизни не бывает.

 

Хранит от бед пусть Ангел вас,

Радость несет вам каждый час.

Помолитесь в небеса,

И вмиг узрите чудеса!

Поздравления в стихах с Сретением Господним 2019

Сретение Господне — чудо из чудес!

Христос младенец спустился к нам с небес.

И дева святая, Богоматерь Мария,

В храм принесла младенца Миссию.

 

Встреча Симеона с младенцем случилась,

И вера людей в сердцах укрепилась,

Пусть Бог вас спасает от бед и ненастья,

Желаю гармонии, радости, душевного счастья!

Пришла Весна, в окно стучится,

Зима в ответ ей сильно злится —

Не хочет пост свой покидать,

Весне права все отдавать!

 

Метели, вьюги вновь бушуют,

С Весной красавицей воюют,

Хотят Весну долой прогнать,

Но пыл придётся им унять...

 

Весне придётся уступить —

"Любовь", "тепло" пора впустить,

Чтоб мир "ожил" и "засиял",

"Зелёным", "тёплым", чтобы стал!

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