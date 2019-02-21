Поздравления с Днем Рождения на 21 февраля: стихи и открытки на украинском языке

Подберите самые теплые слова для ваших близких.

Если у вас нет возможности (или желания) позвонить и поздравить с именинами, то можно просто отправить красивое поздравление с Днем рождения в прозе или стихах. Постарайтесь подобрать слова, которые бы максимально подошли конкретному человеку, учитывая его род деятельности, желания и стремления.

Сьогодні янголи тебе вітають

І шлють благословення на літа.

Нехай все радісне тебе не оминає,

Іскриться молодим вином твоє життя.

Нехай веселкою простелеться дорога,

Хай в’ється, в’ється чарівний клубок.

Бажань, усмішок, щастя до порогу.

І доля піднесе хай до зірок!

В день народження чудовий

Побажаю вам добра,

У роботі — перспективи,

В колі рідних — лиш тепла.

Хай в душі вирують бурі

Тільки від кохання.

Хай почуті будуть небом

Всі ваші прохання.

Будуть сили і бажання

Вам за зіркою йти.

Побажаю також щастя,

Миру, ласки, доброти.

З днем народження вітаю,

Багато щастя побажаю,

Щоб в домі все було гаразд,

Приходить радість хай не раз.

Розквітне хай в душі весна,

Вам мрію хай несе вона.

Нехай приходять знов і знов

Надія, віра і любов.

Бажаю роскоші і статку,

Жити в любові і достатку,

Простої доброти, тепла,

Щоб доля радості дала.

Щоб була вірність у коханні,

Та всі здійснялись побажання,

Негоди завжди оминали,

Та у житті не заважали.

Щоб добрі янголи завжди

Вас прикривали від біди!

З днем народження вітаю зараз щиро!

Побажати хочу щастя й миру.

Хай добробут завжди в хаті буде,

А в житті хай поряд добрі люди.

Хай з роками мудрість прибуває,

А всіляке лихо оминає.

Хай приємним буде шлях життєвий,

І достаток буде хай суттєвий!

З Днем народження вітаю

Зичу Вам я лиш добра,

Щастя, успіху бажаю,

Радісних подій сповна!

Хай в житті усе складеться,

Гроші будуть в гаманці,

Все робіть, що заманеться,

Втілюйте ідеї всі!

Хай завжди оберігає

Ангел-охоронець Вас,

А Господь хай направляє

В путь у Ваш зірковий час!

Міцного здоров’я та мирного неба —

Це все, що для щастя насправді нам треба.

А ще щедрих усмішок, творчих натхнень,

Святкового настрою в цей ясний день.

Тебе привітаю від щирого серця,

Нехай тобі дуже заможно живеться.

Хай успіх тебе доведе до зірок

І не відстає від тебе ні на крок.