Поздравления с Днем Рождения на 21 февраля: стихи и открытки на украинском языке

Если у вас нет возможности (или желания) позвонить и поздравить с именинами, то можно просто отправить красивое поздравление с Днем рождения в прозе или стихах. Постарайтесь подобрать слова, которые бы максимально подошли конкретному человеку, учитывая его род деятельности, желания и стремления.
Сьогодні янголи тебе вітають
І шлють благословення на літа.
Нехай все радісне тебе не оминає,
Іскриться молодим вином твоє життя.
Нехай веселкою простелеться дорога,
Хай в’ється, в’ється чарівний клубок.
Бажань, усмішок, щастя до порогу.
І доля піднесе хай до зірок!
В день народження чудовий
Побажаю вам добра,
У роботі — перспективи,
В колі рідних — лиш тепла.
Хай в душі вирують бурі
Тільки від кохання.
Хай почуті будуть небом
Всі ваші прохання.
Будуть сили і бажання
Вам за зіркою йти.
Побажаю також щастя,
Миру, ласки, доброти.
З днем народження вітаю,
Багато щастя побажаю,
Щоб в домі все було гаразд,
Приходить радість хай не раз.
Розквітне хай в душі весна,
Вам мрію хай несе вона.
Нехай приходять знов і знов
Надія, віра і любов.
Бажаю роскоші і статку,
Жити в любові і достатку,
Простої доброти, тепла,
Щоб доля радості дала.
Щоб була вірність у коханні,
Та всі здійснялись побажання,
Негоди завжди оминали,
Та у житті не заважали.
Щоб добрі янголи завжди
Вас прикривали від біди!
З днем народження вітаю зараз щиро!
Побажати хочу щастя й миру.
Хай добробут завжди в хаті буде,
А в житті хай поряд добрі люди.
Хай з роками мудрість прибуває,
А всіляке лихо оминає.
Хай приємним буде шлях життєвий,
І достаток буде хай суттєвий!
З Днем народження вітаю
Зичу Вам я лиш добра,
Щастя, успіху бажаю,
Радісних подій сповна!
Хай в житті усе складеться,
Гроші будуть в гаманці,
Все робіть, що заманеться,
Втілюйте ідеї всі!
Хай завжди оберігає
Ангел-охоронець Вас,
А Господь хай направляє
В путь у Ваш зірковий час!
Міцного здоров’я та мирного неба —
Це все, що для щастя насправді нам треба.
А ще щедрих усмішок, творчих натхнень,
Святкового настрою в цей ясний день.
Тебе привітаю від щирого серця,
Нехай тобі дуже заможно живеться.
Хай успіх тебе доведе до зірок
І не відстає від тебе ні на крок.