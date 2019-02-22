Поздравления с Днем рождения на 22 февраля

День Рождения – это прекрасный повод поздравить родного человечка с праздником и сделать ему приятное!

День Рожденья – самый красивый и важный праздник для каждого человека, ведь в этот день он становится центром внимания всех своих друзей, родственников и любимых. Сколько бы ни исполнилось лет виновнику торжества, в его душе всегда живет ожидание чуда и желание получить кусочек сказки. Торжественные слова, веселые и искренние поздравления с Днем Рождения играют одну из главных ролей в любом празднике. Иногда самый дорогой и оригинальный подарок может померкнуть рядом с изысканным пожеланием счастья, или прикольным поздравительным тостом.

Поздравления

Пусть в этот день рожденья твой

Исполнятся мечты,

Любви желаю неземной,

Тепла и доброты.

Пусть каждый раз рассвет ведет

Удачу за собой,

И счастье пусть тебя найдет,

Ты дверь ему открой.

Все, что сам себе желаешь,

Все, о чем порой мечтаешь,

Все, что нужно получить,

Чтоб к удаче путь открыть,

Все, что радость умножает,

Все, что жизнь обогащает,

Все, что прибыль нам дает

Без волнений и хлопот,

Все, что обещает счастье,

Все, что разжигает страсти,

Все, что дарит наслажденье

Пусть приносит день рожденье!

Пусть добрый праздник, день рожденье,

Тебе приносит наслажденье

И дарит море позитива,

Рисуя счастья перспективу,

Мечтой тебя обогащает,

Во всем поддержку обещает,

И, награждая за старанья,

Дает удачу в начинаньях!

День сегодня солнечный и яркий,

Все с утра несут тебе подарки,

В этот чудный праздник день рожденья

Принимай скорее поздравленья!

Я тебе желаю жить активно,

Мир воспринимать лишь позитивно,

И работать только вдохновенно,

Но про отдых помнить непременно.

Пусть на сердце чаще будет радость,

Реже появляется усталость,

Пусть не будет твое счастье зыбким,

И лицо сияет от улыбки.

Представь скорей, что это поздравленье

Вдруг стало именинным, праздничным тортом.

С прослойкой радости, удачи, настроенья

И со свечами счастья и любви на нем.

Представил? А теперь тебе желаю

От этих благ кусок побольше отхватить,

Чтоб оборотов в жизни не сбавляя,

Счастливым самым в этом мире быть.

Поздравляем с днем рождения!

И пусть в этот день с утра,

Ярким праздником веселье

Окружит тебя сполна.

Пусть весь день, до самой ночи

Не смолкает телефон.

Мы тебе желаем очень,

Чтоб везло всегда, во всем.