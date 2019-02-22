Скачать
Пятница, 22.02.2019
Порошенко, Грибаускайте и Дуда обсудили дополнительные санкции против РФ
Порошенко, Грибаускайте и Дуда обсудили дополнительные санкции против РФ
День в ООС: Десять обстрелов, из них шесть из запрещенного оружия
День в ООС: Десять обстрелов, из них шесть из запрещенного оружия
Свитолина не сыграет в финале турнира в Дубае (Видео)
Свитолина не сыграет в финале турнира в Дубае (Видео)
Новые актеры в ролях Меган Маркл и принца Гарри: поклонники не считают выбор удачным
Поклонникам сериала "Форс-мажоры" не понравились новые актеры

Поздравления с Днем рождения на 22 февраля

Смотрите фото (6)
Поздравления с Днем рождения на 22 февраля
09:45 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

День Рождения – это прекрасный повод поздравить родного человечка с праздником и сделать ему приятное!

День Рожденья – самый красивый и важный праздник для каждого человека, ведь в этот день он становится центром внимания всех своих друзей, родственников и любимых. Сколько бы ни исполнилось лет виновнику торжества, в его душе всегда живет ожидание чуда и желание получить кусочек сказки. Торжественные слова, веселые и искренние поздравления с Днем Рождения играют одну из главных ролей в любом празднике. Иногда самый дорогой и оригинальный подарок может померкнуть рядом с изысканным пожеланием счастья, или прикольным поздравительным тостом.

Поздравления

Пусть в этот день рожденья твой

Исполнятся мечты,

Любви желаю неземной,

Тепла и доброты.

 

Пусть каждый раз рассвет ведет

Удачу за собой,

И счастье пусть тебя найдет,

Ты дверь ему открой.

Поздравления в прозе с Днем рождения

Все, что сам себе желаешь,

Все, о чем порой мечтаешь,

Все, что нужно получить,

Чтоб к удаче путь открыть,

 

Все, что радость умножает,

Все, что жизнь обогащает,

Все, что прибыль нам дает

Без волнений и хлопот,

 

Все, что обещает счастье,

Все, что разжигает страсти,

Все, что дарит наслажденье

Пусть приносит день рожденье!

Пусть добрый праздник, день рожденье,

Тебе приносит наслажденье

И дарит море позитива,

Рисуя счастья перспективу,

 

Мечтой тебя обогащает,

Во всем поддержку обещает,

И, награждая за старанья,

Дает удачу в начинаньях!

День сегодня солнечный и яркий,

Все с утра несут тебе подарки,

В этот чудный праздник день рожденья

Принимай скорее поздравленья!

 

Я тебе желаю жить активно,

Мир воспринимать лишь позитивно,

И работать только вдохновенно,

Но про отдых помнить непременно.

 

Пусть на сердце чаще будет радость,

Реже появляется усталость,

Пусть не будет твое счастье зыбким,

И лицо сияет от улыбки.

Поздравления с Днем Рождения другу 

Представь скорей, что это поздравленье

Вдруг стало именинным, праздничным тортом.

С прослойкой радости, удачи, настроенья

И со свечами счастья и любви на нем.

 

Представил? А теперь тебе желаю

От этих благ кусок побольше отхватить,

Чтоб оборотов в жизни не сбавляя,

Счастливым самым в этом мире быть.

Поздравляем с днем рождения!

И пусть в этот день с утра,

Ярким праздником веселье

Окружит тебя сполна.

 

Пусть весь день, до самой ночи

Не смолкает телефон.

Мы тебе желаем очень,

Чтоб везло всегда, во всем.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (6)

Все по теме:

Праздник, Стихи, Поздравления, Картинки, День рождение, Открытки, Пожелание, Поздравления с Днем рождения, Поздравления в смс, Поздравления в картинках, Смс поздравления с Днем Рождения, Праздник Дня Рождения, Поздравления с днем рождения в смс.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Снежный циклон: на выходных в Украине резко ухудшится погода
02 В Украине изменились правила выезда детей за границу
03 В Киеве в канаве нашли труп голой женщины
04 Динамо 1:0 Олимпиакос: события матча (Видео)
05 "Внеземное оборудование сожжет четверть планеты" - говорят ученые
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
СМИ: Британские консерваторы обсуждают отставку Мэй
Британские консерваторы обсуждают отставку Мэй
Дело Омеляна направлено в суд
Дело Омеляна направлено в суд
Весной украинцев дважды ждут &quot;длинные выходные&quot;
Весной украинцев дважды ждут "длинные выходные"
&quot;Евровидение 2019&quot;: андрогин из Франции представит свою песню на нацотборе
"Евровидение 2019": андрогин из Франции представит свою песню на нацотборе
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь