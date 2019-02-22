Поздравления с Днем рождения на 22 февраля

День Рожденья – самый красивый и важный праздник для каждого человека, ведь в этот день он становится центром внимания всех своих друзей, родственников и любимых. Сколько бы ни исполнилось лет виновнику торжества, в его душе всегда живет ожидание чуда и желание получить кусочек сказки. Торжественные слова, веселые и искренние поздравления с Днем Рождения играют одну из главных ролей в любом празднике. Иногда самый дорогой и оригинальный подарок может померкнуть рядом с изысканным пожеланием счастья, или прикольным поздравительным тостом.
Поздравления
Пусть в этот день рожденья твой
Исполнятся мечты,
Любви желаю неземной,
Тепла и доброты.
Пусть каждый раз рассвет ведет
Удачу за собой,
И счастье пусть тебя найдет,
Ты дверь ему открой.
Все, что сам себе желаешь,
Все, о чем порой мечтаешь,
Все, что нужно получить,
Чтоб к удаче путь открыть,
Все, что радость умножает,
Все, что жизнь обогащает,
Все, что прибыль нам дает
Без волнений и хлопот,
Все, что обещает счастье,
Все, что разжигает страсти,
Все, что дарит наслажденье
Пусть приносит день рожденье!
Пусть добрый праздник, день рожденье,
Тебе приносит наслажденье
И дарит море позитива,
Рисуя счастья перспективу,
Мечтой тебя обогащает,
Во всем поддержку обещает,
И, награждая за старанья,
Дает удачу в начинаньях!
День сегодня солнечный и яркий,
Все с утра несут тебе подарки,
В этот чудный праздник день рожденья
Принимай скорее поздравленья!
Я тебе желаю жить активно,
Мир воспринимать лишь позитивно,
И работать только вдохновенно,
Но про отдых помнить непременно.
Пусть на сердце чаще будет радость,
Реже появляется усталость,
Пусть не будет твое счастье зыбким,
И лицо сияет от улыбки.
Представь скорей, что это поздравленье
Вдруг стало именинным, праздничным тортом.
С прослойкой радости, удачи, настроенья
И со свечами счастья и любви на нем.
Представил? А теперь тебе желаю
От этих благ кусок побольше отхватить,
Чтоб оборотов в жизни не сбавляя,
Счастливым самым в этом мире быть.
Поздравляем с днем рождения!
И пусть в этот день с утра,
Ярким праздником веселье
Окружит тебя сполна.
Пусть весь день, до самой ночи
Не смолкает телефон.
Мы тебе желаем очень,
Чтоб везло всегда, во всем.