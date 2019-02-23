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День Ангела Валентины: значение имени и смс-поздравления

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День Ангела Валентины: значение имени и смс-поздравления
07:48 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Это имя для девочки означает "сильная", "здоровая", "жизнеспособная".

Откровенна, непосредственна, верна, приветлива. Эта девушка не так красива, как необычайно мила и чувственна. Она мечтает о вечной любви. По натуре - холерик и имеет нелегкий характер. Валя придает огромное значение разуму. Это трудолюбивая женщина, несколько хмурая, завистливая, но обладает огромным запасом любви и нежности. Интроверт, склонна замыкаться в себе и редко высказывает свои мысли вслух. Очень самоуверенна и расчетлива. С сильно развитой волей. Девушка отзывчива, внимательна, но иногда даже чересчур, не все это выносят. Бывает часто навязчивой, утомляет расспросами. Обладая необычайно быстрой реакцией, девушка взрывоопасна: если с чем-либо не согласна, выражает недовольство так бурно, что не всегда поступает разумно. Женщина, носящая имя Валентина, упряма. Поражения и неудачи расстраивают ее, но она не делает из этого трагедии.

Поздравления

Валюша! Валентина!

Ты так неотразима,

Изящна, сногсшибательна,

Умна и обаятельна!

Приветлива, общительна

И просто восхитительна!

Достойна уважения

За все свои стремления!

За труд и понимание,

За все свои старания,

За ласку и заботу,

За лучшую работу!

Прими же поздравления,

Почет и уважение!

Всех благ, тебе, Валюшечка!

Ты просто ангел, душечка.

 

Дорогая Валентина,

Поздравляем мы тебя!

Будь всегда во всем активна,

Не болей ты никогда.

Пусть проходят беды мимо,

И боятся пусть враги,

Чтоб была ты духом сильной,

Исполнялись все мечты.

Плюс здоровья, плюс удачи,

Верных, преданных друзей,

Быть счастливой, не иначе,

Лишь приятных новостей.

 

На душе моей светло —

Знаю я причину:

Время, наконец, пришло

Поздравить Валентину.

Я у неба попрошу

Для тебя сияния,

Пусть исполнятся сегодня

Все твои желания.

Море радости и смеха

Этот день пусть принесет,

Пусть с удачей и успехом

Счастье в дом к тебе придет.

 

Счастья, радости, удачи,

Денег полный кошелек.

Пусть все будет как ты хочешь,

Запасись улыбкой впрок.

Валентина, будь здоровой,

Не хворай ты никогда.

Замечательно пусть будет

В твоей жизни все всегда.

Валентина, пусть все будет

Суперклассно у тебя!

В этот день я поздравляю

Очень искренне тебя.

 

Валентина, Валюша, Валя —

Человечек большой души.

Весела, хороша, упряма,

Но не злобно, от честной души.

Ты всегда прибежишь на помощь,

Руку помощи всем подашь.

если нужно, и в снег, и в холод

Теплоты часть своей отдашь!

Валентина, Валюша, Валя,

Пусть сопутствует лишь успех.

Ты всегда добродушна с нами,

Пусть звучит твой веселый смех!

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