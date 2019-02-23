День Ангела Валентины: значение имени и смс-поздравления

Откровенна, непосредственна, верна, приветлива. Эта девушка не так красива, как необычайно мила и чувственна. Она мечтает о вечной любви. По натуре - холерик и имеет нелегкий характер. Валя придает огромное значение разуму. Это трудолюбивая женщина, несколько хмурая, завистливая, но обладает огромным запасом любви и нежности. Интроверт, склонна замыкаться в себе и редко высказывает свои мысли вслух. Очень самоуверенна и расчетлива. С сильно развитой волей. Девушка отзывчива, внимательна, но иногда даже чересчур, не все это выносят. Бывает часто навязчивой, утомляет расспросами. Обладая необычайно быстрой реакцией, девушка взрывоопасна: если с чем-либо не согласна, выражает недовольство так бурно, что не всегда поступает разумно. Женщина, носящая имя Валентина, упряма. Поражения и неудачи расстраивают ее, но она не делает из этого трагедии.
Поздравления
Валюша! Валентина!
Ты так неотразима,
Изящна, сногсшибательна,
Умна и обаятельна!
Приветлива, общительна
И просто восхитительна!
Достойна уважения
За все свои стремления!
За труд и понимание,
За все свои старания,
За ласку и заботу,
За лучшую работу!
Прими же поздравления,
Почет и уважение!
Всех благ, тебе, Валюшечка!
Ты просто ангел, душечка.
Дорогая Валентина,
Поздравляем мы тебя!
Будь всегда во всем активна,
Не болей ты никогда.
Пусть проходят беды мимо,
И боятся пусть враги,
Чтоб была ты духом сильной,
Исполнялись все мечты.
Плюс здоровья, плюс удачи,
Верных, преданных друзей,
Быть счастливой, не иначе,
Лишь приятных новостей.
На душе моей светло —
Знаю я причину:
Время, наконец, пришло
Поздравить Валентину.
Я у неба попрошу
Для тебя сияния,
Пусть исполнятся сегодня
Все твои желания.
Море радости и смеха
Этот день пусть принесет,
Пусть с удачей и успехом
Счастье в дом к тебе придет.
Счастья, радости, удачи,
Денег полный кошелек.
Пусть все будет как ты хочешь,
Запасись улыбкой впрок.
Валентина, будь здоровой,
Не хворай ты никогда.
Замечательно пусть будет
В твоей жизни все всегда.
Валентина, пусть все будет
Суперклассно у тебя!
В этот день я поздравляю
Очень искренне тебя.
Валентина, Валюша, Валя —
Человечек большой души.
Весела, хороша, упряма,
Но не злобно, от честной души.
Ты всегда прибежишь на помощь,
Руку помощи всем подашь.
если нужно, и в снег, и в холод
Теплоты часть своей отдашь!
Валентина, Валюша, Валя,
Пусть сопутствует лишь успех.
Ты всегда добродушна с нами,
Пусть звучит твой веселый смех!