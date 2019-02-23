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День Ангела Галины: значение имени и смс-поздравления

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День Ангела Галины: значение имени и смс-поздравления
08:10 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Имя Галина в переводе с древнегреческого означает "спокойная", "тихая", "безмятежная". Именно так звали одну из морских нимф.

В детстве Галина любит проводить свое время в компании мальчиков больше, чем среди девочек. ей нравятся романтические истории, путешествия, различные походы. Но чисто девчачьи интересы, как наряды, куклы, ей также не чужды. Она умеет находить золотую середину. Активность и спокойствие, твердость и податливость, где нужно уступить, а где настоять на своем – Галина уверенно выбирает правильную и нужную позицию. Галина умеет делать почти все, ничего не боится. Начав дело, однако, она не всегда сможет довести его до конца с той уверенностью, с какой его начинала. Так как внезапно может начать сомневаться в успехе мероприятия, но принятое однажды решение все равно будет убеждать ее в том, что изначально она поступила совершенно верно.

Поздравления

Вы думаете, жизнь — малина?

Не верит вам, увы, Галина!

Доброжелательна, умна,

Характером своим сильна!

Да, кроткий нрав, трудолюбива

И обаятельна, красива.

И нету равных ей нигде,

Все успевает и везде:

В работе или в огороде,

И в развлечениях, и в моде...

Дела как стимул для нее,

Любит она во всем расчет.

Активность, целеустремленность,

В семье — гармония и прочность.

Цените Галю вы всегда,

С ней все удастся на ура!

 

От всей души желаю тебе, Галя,

Большого счастья, искренней любви!

Чтоб глазки твои ясные сияли,

По жизни позитив всегда лови!

Здоровья, много сил тебе, успеха,

И сотни комплиментов, добрых слов,

Друзей побольше верных, море смеха,

Подарков и без повода цветов!

 

Галя, Галочка, Галина!

В этот день тебе желаю

Чтобы жизнь была малиной,

Счастью ты не знала края!

Желаю мыслить позитивно,

С улыбкой каждый день встречать,

Быть яркой, смелой и активной,

Легко всех целей достигать!

 

Спокойная, тихая, светлая,

Настал праздник именно твой.

Галина, мечта пусть заветная

Исполнена будет судьбой.

Общительна, доброжелательна,

Доводишь дела до конца.

Улыбка твоя обаятельна,

Не сходит она пусть с лица.

Пускай чудесами наполнена

Жизнь будет твоя, словно рай.

Лови ты удачу ладонями,

Держи крепко, не отпускай!

 

Галина! Галочка! Галина!

Сладка, как ягода малина.

Красива, чувственна, мила,

Великолепна и проста!

Всегда отзывчива, роскошна,

И быть такою Вам несложно.

Вы просто чудо неземное,

Для нас такое дорогое!

Мы любим, чтим и уважаем.

Не видя Вас, мы все страдаем

Без уникальнейшего взгляда

И стильно-модного наряда.

Желаем быть всегда такою —

Желанной, милой, дорогою,

Такой же искренней, и дивной,

И, в своем роде, эксклюзивной!

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