Поздравления с Днем рождения на 23 февраля

Человека в день его рождения называют новорожденным, виновником торжества, именинником.

Празднование обычно включает угощение для друзей и близких, прием гостей, дарение подарков виновнику торжества и поздравление его.

Поздравления

Желаю счастья, здоровья, тепла

И жизнь чтоб чудесной, прекрасной была.

Всегда был уют и теплый был свет,

А дом чтоб родной защищен был от бед.

Светлых дней, еще везенья.

Много радости в судьбе.

Поздравляю с днем рожденья!

Счастья и любви тебе.

C днем рожденья поздравляю,

Счастья яркого желаю,

Чтобы от его лучей

Было на душе светлей!

Желаю радостью светиться,

На Дне рождения веселиться,

И в будни тоже не грустить,

А счастливо и долго жить!

Пусть мечты сбываются,

Мудрость добавляется,

Здоровье улучшается,

Пусть светится душа!

Бери от жизни смело

Все то, чего хотелось.

Поздравляем, поздравляем

С днем рождения тебя!

Желаю в день рождения,

Чтобы сбылись мечты.

Желаю море радости

И океан любви.