Поздравления с Днем рождения на 23 февраля

Празднование обычно включает угощение для друзей и близких, прием гостей, дарение подарков виновнику торжества и поздравление его.
Поздравления
Желаю счастья, здоровья, тепла
И жизнь чтоб чудесной, прекрасной была.
Всегда был уют и теплый был свет,
А дом чтоб родной защищен был от бед.
Светлых дней, еще везенья.
Много радости в судьбе.
Поздравляю с днем рожденья!
Счастья и любви тебе.
C днем рожденья поздравляю,
Счастья яркого желаю,
Чтобы от его лучей
Было на душе светлей!
Желаю радостью светиться,
На Дне рождения веселиться,
И в будни тоже не грустить,
А счастливо и долго жить!
Пусть мечты сбываются,
Мудрость добавляется,
Здоровье улучшается,
Пусть светится душа!
Бери от жизни смело
Все то, чего хотелось.
Поздравляем, поздравляем
С днем рождения тебя!
Желаю в день рождения,
Чтобы сбылись мечты.
Желаю море радости
И океан любви.