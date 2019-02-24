Скачать
Воскресенье, 24.02.2019
Украинская делегация: Россию готовят к возвращению летом в ПАСЕ
Украинская делегация: Россию готовят к возвращению летом в ПАСЕ
В Стамбуле состоялась литургия по увековечению памяти Небесной Сотни
В Стамбуле состоялась литургия по увековечению памяти Небесной Сотни
Десна убедительно обыграла Арсенал-Киев в матче УПЛ
Десна убедительно обыграла Арсенал-Киев в матче УПЛ
Евровидение-2019: MARUV запретили проводить концерты в России
Евровидение-2019: MARUV запретили проводить концерты в России

День Ангела Георгия: значение имени и смс-поздравления

Смотрите фото (5)
День Ангела Георгия: значение имени и смс-поздравления
08:34 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Имя Георгий происходит от древнегреческого слова "георгос", означающее "возделывающий землю", "земледелец".

В детстве Георгий малообщительный ребенок. ему нравится играть одному, но не потому что он тихоня, а потому что его скромность не позволяет ему попроситься к ребятам в игру. Мальчишки часто выбирают Георгия как самого главного хранителя тайн. Он не расскажет ни ребенку, ни взрослому то, о чем попросили хранить молчание. Георгий внимательный слушатель, он добродушен и благожелателен, поэтому не остается без друзей и знакомых, несмотря на свою скромность.

Георгий аккуратен и старателен. Приложит все усилия, чтобы выполнить дело тщательно и в срок. Из таких мужчин получаются замечательные заместители, которые должны делать много дел, но при этом не желают пожинать плоды славы. Георгий не злопамятен, не обижается на шутки и имеет хорошее чувство юмора.

При этом у него замечательная память, но вот умение хранить секреты не позволяет ему взболтнуть чего-либо лишнего. Георгий любит веселье, в своей компании он открытый и общительный молодой человек, а с незнакомыми людьми держится настороженно.

Поздравления

Гоша с именинами тебя поздравляю,

Огромного счастья искренне желаю,

Пускай дорога жизни будет долгой и прямой,

Пускай удача не расстается с тобой.

Пусть добрый ангел тебя благословляет,

Пускай от бед и неудач защищает,

Пускай тебе сопутствует всегда,

Счастливая, путеводная звезда.

 

Георгий, твое имя означает – земледелец,

Ты мастер, на все руки умелец,

Сегодня именины у тебя, поздравляем,

Всего наилучшего искренне желаем.

Пусть каждый день будет самым лучшим,

Пусть представится тебе счастливый случай,

Пускай удача выбирает лишь тебя,

Пусть будет судьба к тебе щедра.

 

Георгий, сегодня именины у тебя, прими поздравленья,

Пускай желанья исполняются по щучьему веленью,

Пусть каждый день твой в праздник превратится,

Пускай в доме навсегда поселится счастья птица.

Крепкого здоровья желаю от всей души,

Пусть непременно сбудутся заветные мечты,

Пускай везет тебе во всем, всегда,

Пусть в жизни будет только белая полоса.

 

Ангел – хранитель тебя крылом коснулся,

День обычный в праздник обернулся,

Георгий, сегодня именины у тебя,

Ты самый главный виновник торжества.

Желаем жизни тебе полной и счастливой,

Пусть судьба будет удивительной, красивой,

Пусть все беды в бессилье от тебя убегают,

Пускай твои успехи вершины достигают.

 

Георгий! Жора, Жорж и Гога!

Наш именинник-господин!

Имен ты так имеешь много,

Под ними всеми – ты один:

Такой хороший, сексапильный

(Щетина то иль – с бородой?!),

Веселый, стройный, умный, сильный

И бесконечно молодой!

Желаем взять свою удачу,

А в путь большой собравшись вновь,

К удаче солнечной в придачу –

Надежду, веру и любовь!

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (5)

Все по теме:

Праздник, Поздравления, Картинки, Февраль, Открытки, Поздравления в стихах, 24 февраля, Праздники в феврале, День Георгия, День Георгия 2019, Поздравления с днем Георгия, Праздник 24 февраля.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Рева рассказал, у кого больше всего увеличатся пенсии с 1 марта
02 Гороскоп на сегодня, 24 февраля 2019: все знаки Зодиака
03 На сайте президента зарегистрирована петиция о переименовании Донецкой области
04 Евровидение 2019: онлайн-трансляция Нацотбора 23 февраля
05 Евровидение 2019: объявлен победитель Нацотбора - MARUV
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Украинцы назвали наиболее вероятного победителя на президентских выборах 2019
Украинцы назвали возможного победителя на выборах 2019
Рева рассказал, у кого больше всего увеличатся пенсии с 1 марта
Пенсии больше всего увеличатся у доярок и санитарок
Прогноз погоды на 24 февраля: сохранится сухая и холодная погода
Прогноз погоды на 24 февраля: сохранится сухая и холодная погода
Магнитные бури в марте 2019 года: числа, симптомы, как избежать влияния
Магнитные бури в марте 2019 года: числа, симптомы, как избежать влияния
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь