День Ангела Георгия: значение имени и смс-поздравления

Имя Георгий происходит от древнегреческого слова "георгос", означающее "возделывающий землю", "земледелец".

В детстве Георгий малообщительный ребенок. ему нравится играть одному, но не потому что он тихоня, а потому что его скромность не позволяет ему попроситься к ребятам в игру. Мальчишки часто выбирают Георгия как самого главного хранителя тайн. Он не расскажет ни ребенку, ни взрослому то, о чем попросили хранить молчание. Георгий внимательный слушатель, он добродушен и благожелателен, поэтому не остается без друзей и знакомых, несмотря на свою скромность.

Георгий аккуратен и старателен. Приложит все усилия, чтобы выполнить дело тщательно и в срок. Из таких мужчин получаются замечательные заместители, которые должны делать много дел, но при этом не желают пожинать плоды славы. Георгий не злопамятен, не обижается на шутки и имеет хорошее чувство юмора.

При этом у него замечательная память, но вот умение хранить секреты не позволяет ему взболтнуть чего-либо лишнего. Георгий любит веселье, в своей компании он открытый и общительный молодой человек, а с незнакомыми людьми держится настороженно.

Поздравления

Гоша с именинами тебя поздравляю,

Огромного счастья искренне желаю,

Пускай дорога жизни будет долгой и прямой,

Пускай удача не расстается с тобой.

Пусть добрый ангел тебя благословляет,

Пускай от бед и неудач защищает,

Пускай тебе сопутствует всегда,

Счастливая, путеводная звезда.

Георгий, твое имя означает – земледелец,

Ты мастер, на все руки умелец,

Сегодня именины у тебя, поздравляем,

Всего наилучшего искренне желаем.

Пусть каждый день будет самым лучшим,

Пусть представится тебе счастливый случай,

Пускай удача выбирает лишь тебя,

Пусть будет судьба к тебе щедра.

Георгий, сегодня именины у тебя, прими поздравленья,

Пускай желанья исполняются по щучьему веленью,

Пусть каждый день твой в праздник превратится,

Пускай в доме навсегда поселится счастья птица.

Крепкого здоровья желаю от всей души,

Пусть непременно сбудутся заветные мечты,

Пускай везет тебе во всем, всегда,

Пусть в жизни будет только белая полоса.

Ангел – хранитель тебя крылом коснулся,

День обычный в праздник обернулся,

Георгий, сегодня именины у тебя,

Ты самый главный виновник торжества.

Желаем жизни тебе полной и счастливой,

Пусть судьба будет удивительной, красивой,

Пусть все беды в бессилье от тебя убегают,

Пускай твои успехи вершины достигают.

Георгий! Жора, Жорж и Гога!

Наш именинник-господин!

Имен ты так имеешь много,

Под ними всеми – ты один:

Такой хороший, сексапильный

(Щетина то иль – с бородой?!),

Веселый, стройный, умный, сильный

И бесконечно молодой!

Желаем взять свою удачу,

А в путь большой собравшись вновь,

К удаче солнечной в придачу –

Надежду, веру и любовь!