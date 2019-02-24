День Ангела Георгия: значение имени и смс-поздравления

В детстве Георгий малообщительный ребенок. ему нравится играть одному, но не потому что он тихоня, а потому что его скромность не позволяет ему попроситься к ребятам в игру. Мальчишки часто выбирают Георгия как самого главного хранителя тайн. Он не расскажет ни ребенку, ни взрослому то, о чем попросили хранить молчание. Георгий внимательный слушатель, он добродушен и благожелателен, поэтому не остается без друзей и знакомых, несмотря на свою скромность.
Георгий аккуратен и старателен. Приложит все усилия, чтобы выполнить дело тщательно и в срок. Из таких мужчин получаются замечательные заместители, которые должны делать много дел, но при этом не желают пожинать плоды славы. Георгий не злопамятен, не обижается на шутки и имеет хорошее чувство юмора.
При этом у него замечательная память, но вот умение хранить секреты не позволяет ему взболтнуть чего-либо лишнего. Георгий любит веселье, в своей компании он открытый и общительный молодой человек, а с незнакомыми людьми держится настороженно.
Поздравления
Гоша с именинами тебя поздравляю,
Огромного счастья искренне желаю,
Пускай дорога жизни будет долгой и прямой,
Пускай удача не расстается с тобой.
Пусть добрый ангел тебя благословляет,
Пускай от бед и неудач защищает,
Пускай тебе сопутствует всегда,
Счастливая, путеводная звезда.
Георгий, твое имя означает – земледелец,
Ты мастер, на все руки умелец,
Сегодня именины у тебя, поздравляем,
Всего наилучшего искренне желаем.
Пусть каждый день будет самым лучшим,
Пусть представится тебе счастливый случай,
Пускай удача выбирает лишь тебя,
Пусть будет судьба к тебе щедра.
Георгий, сегодня именины у тебя, прими поздравленья,
Пускай желанья исполняются по щучьему веленью,
Пусть каждый день твой в праздник превратится,
Пускай в доме навсегда поселится счастья птица.
Крепкого здоровья желаю от всей души,
Пусть непременно сбудутся заветные мечты,
Пускай везет тебе во всем, всегда,
Пусть в жизни будет только белая полоса.
Ангел – хранитель тебя крылом коснулся,
День обычный в праздник обернулся,
Георгий, сегодня именины у тебя,
Ты самый главный виновник торжества.
Желаем жизни тебе полной и счастливой,
Пусть судьба будет удивительной, красивой,
Пусть все беды в бессилье от тебя убегают,
Пускай твои успехи вершины достигают.
Георгий! Жора, Жорж и Гога!
Наш именинник-господин!
Имен ты так имеешь много,
Под ними всеми – ты один:
Такой хороший, сексапильный
(Щетина то иль – с бородой?!),
Веселый, стройный, умный, сильный
И бесконечно молодой!
Желаем взять свою удачу,
А в путь большой собравшись вновь,
К удаче солнечной в придачу –
Надежду, веру и любовь!