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День Ангела Дмитрия: значение имени и смс-поздравления

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День Ангела Дмитрия: значение имени и смс-поздравления
09:16 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Имя Дмитрий – распространенное русское имя греческого происхождения, означающее "посвященный богине Деметре".

Каждый раз, когда вы узнаете, что ваш новый знакомый носит имя Дмитрий, знайте, что перед вами стоит необычайно добрый, активный и имеющий волю к жизни человек. Хотя в жизни Дмитрия сложно сломить, он может замкнуться в себе под грузом навалившихся проблем. Он не в состоянии войти в положение другого человека и может быть излишне суровым. На все события Дмитрий смотрит "со своей колокольни", и в случае, если происходящее ему не нравится, реакция Дмитрия может быть слишком взрывной. 

Поздравления

Тебя, Дмитрий, поздравляю

И желаю, чтоб судьба

На добро и на удачу

Для тебя была щедра.

Чтоб подарки раздавала

И направо, и налево,

Что бы был ты королем

И любил, чтоб королеву.

На тебя, чтоб с восхищением

Весь огромный мир взирал,

На вершине мира, Дмитрий,

Чтобы гордо ты стоял.

 

День наполнен радостью,

Птиц веселым пением,

Принимай-ка, Дмитрий

Наши поздравления.

Будь здоровым, словно дуб

И как Крез богатым,

Чтоб успеху и удаче

Стал ты младшим братом.

Радость станет пусть сестрой,

А любовь — женою,

И карьера станет пусть

Любимою роднёю.

Чтоб звенели счастья

Радостные струны,

Чтоб ты был по жизни

Баловнем фортуны.

 

Дмитрий, Дима, поздравляю,

С твоим праздником тебя,

Будь успешным, важным самым,

В гору пусть идут дела!

Ярких красок и улыбок,

Пожелать хочу тебе,

Чтоб не совершать ошибок,

Не случаться, чтоб беде!

 

Экспрессивный, яркий, утонченный,

Ты славишься своею добротой,

Ты милый, интересный и хороший,

Упрямый ты слегка порой.

Димуль, сегодня я желаю,

Тебе удачи, мирных дней,

Успеха, легкости, здоровья,

Чтоб жил ты только, веселей.

 

Ты по жизни победитель,

Дима, Дмитрий, наш родной,

Пожелать хотим удачи,

Полон будет дом пусть твой!

От души хотим признаться,

Благодарны мы судьбе,

Что с таким прекрасным парнем

Свел нас случай на земле.

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