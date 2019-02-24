Поздравления с Днем рождения на 24 февраля

Празднование обычно включает угощение для друзей и близких, прием гостей, дарение подарков виновнику торжества и поздравление его.
Поздравления
Мы поздравляем с днем рожденья
И от души спешим желать
Лишь счастья, радости, везенья,
Идти вперед, не унывать!
Здоровья, смеха и успеха,
Чудес, подарков, красоты,
Не спотыкаться о помехи,
И пусть все сбудутся мечты!
Чтобы всегда водился в доме
С деньгами толстый кошелек.
Дела всегда чтоб — на подъеме,
А от работы — только прок!
Хочу пожелать
Я тебе в день рождения
Побольше удачи,
Побольше везения.
Успехов отличных,
Побольше наличных,
Любви и тепла
В отношениях личных.
Пусть часто приходит
К тебе вдохновение —
Хороших идей,
Ну и их воплощения.
Здоровья и силы,
Чтоб все получалось,
Чтоб только хорошее
В жизни встречалось!
Желаю крепкого здоровья,
Чтобы сбывались все мечты,
Улыбок чтобы было море,
Тепла и света, доброты.
Пускай все беды и невзгоды
Твой дом обходят стороной,
А холода и непогоды
Не нарушают твой покой.
Твой день рожденья — это праздник,
Начало нового пути.
И в этот день, волшебный, ясный,
Желаю счастье обрести!
Пусть будет радость на лице
Не только в день рождения,
Пусть не коснется никогда
Печаль и сожаления.
Пусть будет полной чашей дом,
Пусть радуют детишки.
Пусть деньги водятся всегда,
Желательно с излишком.
Пускай сбываются мечты
И все идет по плану.
Пусть дружба будет на века,
Без жертв и без обмана.
Здоровья крепкого всегда,
Побольше комплиментов,
Приносят пусть тебе года
Лишь яркие моменты.
Пусть исполнятся все желания,
Пускай сбудутся все мечты.
От родных — теплоты, понимания
И заботы, внимания, любви.
А в душе и в доме — уюта.
И достатка, великих красот.
И поддержки друзей, и совета,
И еще покорения высот!
С днем рожденья поздравляю!
Счастья, радости желаю.
Чтобы сбывались все мечты,
И всех радовала ты!
Красоты тебе и ласки,
И жилось чтобы, как в сказке,
В доме пусть будет достаток,
А в делах всегда порядок!
Пускай мечты стремятся ввысь
И к лучшему изменят жизнь,
Пускай сегодня — в день рожденья
Они получат воплощенье.
Пусть ждут сюрпризы и подарки,
Пусть от объятий станет жарко,
Пусть радость, смех не иссякают,
Друзья улыбками встречают!
Яркого солнца, тепла и улыбок
Тебе в день рожденья хочу пожелать!
Свой жизненный путь пройти без ошибок,
Почаще смеяться, побольше мечтать!
Богатства, любви, вдохновения, мудрости,
Прекрасных моментов желаю тебе,
И пусть стороною обходят все трудности,
Давая дорогу счастливой судьбе!