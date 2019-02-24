Поздравления с Днем рождения на 24 февраля

Человека в день его рождения называют новорожденным, виновником торжества, именинником.

Празднование обычно включает угощение для друзей и близких, прием гостей, дарение подарков виновнику торжества и поздравление его.

Поздравления

Мы поздравляем с днем рожденья

И от души спешим желать

Лишь счастья, радости, везенья,

Идти вперед, не унывать!

Здоровья, смеха и успеха,

Чудес, подарков, красоты,

Не спотыкаться о помехи,

И пусть все сбудутся мечты!

Чтобы всегда водился в доме

С деньгами толстый кошелек.

Дела всегда чтоб — на подъеме,

А от работы — только прок!

Хочу пожелать

Я тебе в день рождения

Побольше удачи,

Побольше везения.

Успехов отличных,

Побольше наличных,

Любви и тепла

В отношениях личных.

Пусть часто приходит

К тебе вдохновение —

Хороших идей,

Ну и их воплощения.

Здоровья и силы,

Чтоб все получалось,

Чтоб только хорошее

В жизни встречалось!

Желаю крепкого здоровья,

Чтобы сбывались все мечты,

Улыбок чтобы было море,

Тепла и света, доброты.

Пускай все беды и невзгоды

Твой дом обходят стороной,

А холода и непогоды

Не нарушают твой покой.

Твой день рожденья — это праздник,

Начало нового пути.

И в этот день, волшебный, ясный,

Желаю счастье обрести!

Пусть будет радость на лице

Не только в день рождения,

Пусть не коснется никогда

Печаль и сожаления.

Пусть будет полной чашей дом,

Пусть радуют детишки.

Пусть деньги водятся всегда,

Желательно с излишком.

Пускай сбываются мечты

И все идет по плану.

Пусть дружба будет на века,

Без жертв и без обмана.

Здоровья крепкого всегда,

Побольше комплиментов,

Приносят пусть тебе года

Лишь яркие моменты.

Пусть исполнятся все желания,

Пускай сбудутся все мечты.

От родных — теплоты, понимания

И заботы, внимания, любви.

А в душе и в доме — уюта.

И достатка, великих красот.

И поддержки друзей, и совета,

И еще покорения высот!

С днем рожденья поздравляю!

Счастья, радости желаю.

Чтобы сбывались все мечты,

И всех радовала ты!

Красоты тебе и ласки,

И жилось чтобы, как в сказке,

В доме пусть будет достаток,

А в делах всегда порядок!

Пускай мечты стремятся ввысь

И к лучшему изменят жизнь,

Пускай сегодня — в день рожденья

Они получат воплощенье.

Пусть ждут сюрпризы и подарки,

Пусть от объятий станет жарко,

Пусть радость, смех не иссякают,

Друзья улыбками встречают!

Яркого солнца, тепла и улыбок

Тебе в день рожденья хочу пожелать!

Свой жизненный путь пройти без ошибок,

Почаще смеяться, побольше мечтать!

Богатства, любви, вдохновения, мудрости,

Прекрасных моментов желаю тебе,

И пусть стороною обходят все трудности,

Давая дорогу счастливой судьбе!