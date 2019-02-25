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Поздравления с Днем Рождения на 25 февраля: стихи и открытки

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Поздравления с Днем Рождения на 25 февраля: стихи и открытки
10:26 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Человека в день его рождения называют новорожденным, виновником торжества, именинником.

День рождения — праздник, когда именинник находится в самом центре внимания, радуется подаркам, пожеланиям и сюрпризам. Сделай близкого человека счастливым — поздравь его самыми теплыми, оригинальными словами. А я Тебе в этом помогу!

 

В день рожденья я желаю

Много счастья Вам,

Счастья без конца и края

Близким и друзьям.

Чтобы годы не летели,

Жизнь была светла.

Чтобы вы всегда сидели

Во главе стола!

Желаю в день рождения успеха,

Энергии, здоровья, доброты,

Событий интересных, дружбы, смеха,

И наяву исполненной мечты!

Хороших впечатлений, встреч прекрасных,

Большой удачи, радости и сил,

И чтобы каждый вечер было ясно,

Что день минувший вновь счастливым был!

Поздравления с Днем Рождения дочери 

Хотим поздравить с днем рожденья,

И счастья в жизни пожелать.

На жизнь не стоит обижаться,

Не стоит в жизни унывать.

Пусть будет все: гроза, метели,

Пусть будет радость и покой,

А если очень будет грустно,

То знай, что мы всегда с Тобой.

Пусть каждый Твой обычный день,

В прекрасный праздник превратится,

И никогда печали тень

В Твоих глазах не отразится!

 

Пусть голоса Твоих друзей

Звучат вокруг зимой и летом.

И в песне будет пусть Твоей

Побольше радостных куплетов!

У Тебя сегодня день рожденья,

Это самый радостный из дней.

Пусть мое простое поздравленье

Тоже станет радостью Твоей.

 

Пусть будет полон счастья дом,

И станет, без сомненья,

Прекрасным, светлым, добрым днем

День Твоего рожденья!

Поздравляем с Днем рождения!

И желаем для Тебя

Счастья, радости, везения,

Мира, солнца и добра.

 

Чтоб к Тебе неслись потоком

Евро, доллары, иены.

Ну а Ты маши руками:

"Надоели, надоели!".

Счастья, радости, здоровья,

Мира, нежности с любовью,

Процветать и долго жить

Я желаю от души!

 

Всех чудес, что есть на свете,

Доброты, тепла и света,

Волшебства и вдохновения —

Поздравляю с днём рождения!

Поздравления с Днем рождения

Пусть будет все: любовь, везенье,

Удача, радость, настроенье,

Тепло, здоровье, чудеса,

Достаток, смех и красота!

 

И будет все большим и нужным,

Приятным, ярким, самым лучшим,

Неповторимым и красивым,

Веселым, радостным, любимым!

 

Жить без тоски, хандры не знать,

От чудных дней не уставать.

Лишь солнца, света и тепла.

С днем рождения, тебя!

Поздравляю с днем рожденья!

Денег, бодрости, веселья,

Пусть удача будет рядом,

Солнце греет теплым взглядом.

 

И здоровье, и любовь

Пусть идут всегда с тобой.

Чтобы дом был полон смеха,

Счастья, радости, успеха!

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