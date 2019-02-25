Поздравления с Днем Рождения на 25 февраля: стихи и открытки

День рождения — праздник, когда именинник находится в самом центре внимания, радуется подаркам, пожеланиям и сюрпризам. Сделай близкого человека счастливым — поздравь его самыми теплыми, оригинальными словами. А я Тебе в этом помогу!
В день рожденья я желаю
Много счастья Вам,
Счастья без конца и края
Близким и друзьям.
Чтобы годы не летели,
Жизнь была светла.
Чтобы вы всегда сидели
Во главе стола!
Желаю в день рождения успеха,
Энергии, здоровья, доброты,
Событий интересных, дружбы, смеха,
И наяву исполненной мечты!
Хороших впечатлений, встреч прекрасных,
Большой удачи, радости и сил,
И чтобы каждый вечер было ясно,
Что день минувший вновь счастливым был!
Хотим поздравить с днем рожденья,
И счастья в жизни пожелать.
На жизнь не стоит обижаться,
Не стоит в жизни унывать.
Пусть будет все: гроза, метели,
Пусть будет радость и покой,
А если очень будет грустно,
То знай, что мы всегда с Тобой.
Пусть каждый Твой обычный день,
В прекрасный праздник превратится,
И никогда печали тень
В Твоих глазах не отразится!
Пусть голоса Твоих друзей
Звучат вокруг зимой и летом.
И в песне будет пусть Твоей
Побольше радостных куплетов!
У Тебя сегодня день рожденья,
Это самый радостный из дней.
Пусть мое простое поздравленье
Тоже станет радостью Твоей.
Пусть будет полон счастья дом,
И станет, без сомненья,
Прекрасным, светлым, добрым днем
День Твоего рожденья!
Поздравляем с Днем рождения!
И желаем для Тебя
Счастья, радости, везения,
Мира, солнца и добра.
Чтоб к Тебе неслись потоком
Евро, доллары, иены.
Ну а Ты маши руками:
"Надоели, надоели!".
Счастья, радости, здоровья,
Мира, нежности с любовью,
Процветать и долго жить
Я желаю от души!
Всех чудес, что есть на свете,
Доброты, тепла и света,
Волшебства и вдохновения —
Поздравляю с днём рождения!
Пусть будет все: любовь, везенье,
Удача, радость, настроенье,
Тепло, здоровье, чудеса,
Достаток, смех и красота!
И будет все большим и нужным,
Приятным, ярким, самым лучшим,
Неповторимым и красивым,
Веселым, радостным, любимым!
Жить без тоски, хандры не знать,
От чудных дней не уставать.
Лишь солнца, света и тепла.
С днем рождения, тебя!
Поздравляю с днем рожденья!
Денег, бодрости, веселья,
Пусть удача будет рядом,
Солнце греет теплым взглядом.
И здоровье, и любовь
Пусть идут всегда с тобой.
Чтобы дом был полон смеха,
Счастья, радости, успеха!