Короткие поздравления с Днем Рождения на 26 февраля: стихи и открытки

Человека в день его рождения называют новорожденным, виновником торжества, именинником.

День рождения — праздник, когда именинник находится в самом центре внимания, радуется подаркам, пожеланиям и сюрпризам. Сделай близкого человека счастливым — поздравь его самыми теплыми, оригинальными словами. А я Тебе в этом помогу!

Пусть будет с нынешнего дня

Все нескромным у Тебя:

Авто, дача, в банке счет,

Шлейф побед, души полет!

Где нам взять такое слово,

Чтоб в День рожденья пожелать?

Успехов, радости, задора

И никогда не унывать.

***

Поздравляю с Днём рожденья!

Желаю, чтоб было всё у Вас:

И на столе, чтоб объеденье,

И за столом, чтоб сотня глаз.

Поздравляю с Днём рожденья!

Счастья, радости, везенья,

Доброты и красоты,

Пусть сбываются мечты!

***

Обалденного настроения,

Романтичного вдохновения,

Изумительного везения

И веселого Дня рождения!

Счастья, радости, успеха

И огромный мешок смеха

От души Тебе желаем.

С Днем рождения поздравляем.

***

Желаю счастья и добра,

Желаю жизни полной,

Желаю бодрости с утра,

До самой ночи поздной.

Желаю в доме все иметь,

Желаю в жизни все успеть

Здоровье бодрость сохранить

И много-много лет прожить.

Хотим поздравить с днем рожденья,

И счастья в жизни пожелать.

На жизнь не стоит обижаться,

Не стоит в жизни унывать.

Пусть будет все: гроза, метели,

Пусть будет радость и покой,

А если очень будет грустно,

То знай, что мы всегда с Тобой.