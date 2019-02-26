Короткие поздравления с Днем Рождения на 26 февраля: стихи и открытки

День рождения — праздник, когда именинник находится в самом центре внимания, радуется подаркам, пожеланиям и сюрпризам. Сделай близкого человека счастливым — поздравь его самыми теплыми, оригинальными словами. А я Тебе в этом помогу!
Пусть будет с нынешнего дня
Все нескромным у Тебя:
Авто, дача, в банке счет,
Шлейф побед, души полет!
Где нам взять такое слово,
Чтоб в День рожденья пожелать?
Успехов, радости, задора
И никогда не унывать.
***
Поздравляю с Днём рожденья!
Желаю, чтоб было всё у Вас:
И на столе, чтоб объеденье,
И за столом, чтоб сотня глаз.
Поздравляю с Днём рожденья!
Счастья, радости, везенья,
Доброты и красоты,
Пусть сбываются мечты!
***
Обалденного настроения,
Романтичного вдохновения,
Изумительного везения
И веселого Дня рождения!
Счастья, радости, успеха
И огромный мешок смеха
От души Тебе желаем.
С Днем рождения поздравляем.
***
Желаю счастья и добра,
Желаю жизни полной,
Желаю бодрости с утра,
До самой ночи поздной.
Желаю в доме все иметь,
Желаю в жизни все успеть
Здоровье бодрость сохранить
И много-много лет прожить.
Хотим поздравить с днем рожденья,
И счастья в жизни пожелать.
На жизнь не стоит обижаться,
Не стоит в жизни унывать.
Пусть будет все: гроза, метели,
Пусть будет радость и покой,
А если очень будет грустно,
То знай, что мы всегда с Тобой.