Красивые короткие смс поздравления с днем рождения на 27 февраля

Подберите самые теплые слова для ваших близких.

Если у вас нет возможности (или желания) позвонить и поздравить с именинами, то можно просто отправить красивое поздравление с Днем рождения в прозе или стихах. Постарайтесь подобрать слова, которые бы максимально подошли конкретному человеку, учитывая его род деятельности, желания и стремления.

С днем рождения тебя!

Желаю мира и добра,

Желаю счастья и любви,

Свое призвание найти,

Друзей хороших на пути.

И никогда ты не грусти!

Желаю в жизни разнообразия,

В постели немного безобразия,

Побольше классных приключений,

Красивых, ярких впечатлений.

Желаю здоровья безупречного,

Любви в жизни бесконечной.

***

Желаю счастья, здоровья, тепла

И жизнь чтоб чудесной, прекрасной была.

Всегда был уют и теплый был свет,

А дом чтоб родной защищен был от бед.

Желаю радостью светиться,

На Дне рождения веселиться,

И в будни тоже не грустить,

А счастливо и долго жить!

***

Пусть мечты сбываются,

Мудрость добавляется,

Здоровье улучшается,

Пусть светится душа!

Бери от жизни смело

Всё то, чего хотелось.

Поздравляем, поздравляем

С днем рождения тебя!

Пусть приходят в день рождения

Смех, улыбки, настроение,

Чудо, радость и успех,

Будь всегда достойней всех.

***

Пусть будет праздник обалденный

В очередной твой день рожденья,

Пусть все исполнятся мечты,

Здоровья, счастья и любви.

В день рождения улыбок, цветов,

Замечательных, праздничных слов —

Процветания, успеха и счастья,

Дней веселых, добрых, прекрасных.

***

Веселья, радости, добра,

Любви, душевного тепла,

И шалостей, и настроения,

Пусть будет полон день рождения!