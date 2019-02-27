Красивые короткие смс поздравления с днем рождения на 27 февраля

Если у вас нет возможности (или желания) позвонить и поздравить с именинами, то можно просто отправить красивое поздравление с Днем рождения в прозе или стихах. Постарайтесь подобрать слова, которые бы максимально подошли конкретному человеку, учитывая его род деятельности, желания и стремления.
С днем рождения тебя!
Желаю мира и добра,
Желаю счастья и любви,
Свое призвание найти,
Друзей хороших на пути.
И никогда ты не грусти!
Желаю в жизни разнообразия,
В постели немного безобразия,
Побольше классных приключений,
Красивых, ярких впечатлений.
Желаю здоровья безупречного,
Любви в жизни бесконечной.
***
Желаю счастья, здоровья, тепла
И жизнь чтоб чудесной, прекрасной была.
Всегда был уют и теплый был свет,
А дом чтоб родной защищен был от бед.
Желаю радостью светиться,
На Дне рождения веселиться,
И в будни тоже не грустить,
А счастливо и долго жить!
***
Пусть мечты сбываются,
Мудрость добавляется,
Здоровье улучшается,
Пусть светится душа!
Бери от жизни смело
Всё то, чего хотелось.
Поздравляем, поздравляем
С днем рождения тебя!
Пусть приходят в день рождения
Смех, улыбки, настроение,
Чудо, радость и успех,
Будь всегда достойней всех.
***
Пусть будет праздник обалденный
В очередной твой день рожденья,
Пусть все исполнятся мечты,
Здоровья, счастья и любви.
В день рождения улыбок, цветов,
Замечательных, праздничных слов —
Процветания, успеха и счастья,
Дней веселых, добрых, прекрасных.
***
Веселья, радости, добра,
Любви, душевного тепла,
И шалостей, и настроения,
Пусть будет полон день рождения!