Поздравления с Масленицей 2019: поздравительные стихи и открытки

Веселые поздравления с Масленицей напомнят о наступлении яркого и вкусного праздника, символизирующего окончание долгой зимы. Масленица 2019 продлится до 10 марта, поэтому на этой неделе каждый день является поводом для поздравлений и празднования.
С Масленицей поздравляю!
Пусть живётся веселей,
Пусть блины не подгорают,
И весна придёт скорей!
Сегодня ж Масленица, блин!
Тебя я с ней и поздравляю,
И в жизни множество вершин
Я покорить тебе желаю!
Зима пытается сопротивляться!
Мороз последний зарумянил щёки!
Но все на Масленицу веселятся!
Так повелось уж со времён далёких!
Весны дыханье радостно встречаем!
Ты приходи на праздник вместе с нами!
Сегодня мы на славу погуляем!
С весёлой пляской, песнями, блинами
Давно мы так сытно не ели,
И не был так счастлив живот!
Возможно, Сырная неделя
Язычеством чуть отдает,
Но всё же нам нынче до жиру!
Что ж, лакомьтесь в поте лица –
Ведь шествует нынче по миру
Широкая Масленица!
И я не пойду против правил:
Я искренне жду – видит Бог! –
Чтоб радости Вам не убавил
Масленой Недели итог!
* * *
Зиму прогоняя дальше
Ждем весну скорее в гости
Хочется уже на солнце
Нам погреть скорее кости.
И сегодня отмечая
Праздник Масленицы яркой
Чучело зимы сжигаем –
Пусть погода станет жаркой.
Я тебе желаю чаще
Отмечать сей праздник чудный
Чтобы жизнь была нескучной,
Без напрягов и не нудной.
Чтоб блинами ты с икоркой
Мог питаться ежедневно
И чтоб это не лупило
По бюджету очень гневно