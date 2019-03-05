Поздравления с Масленицей 2019: поздравительные стихи и открытки

Праздничным поздравлением в стихах можно пригласить друзей или родственников в гости на вкусные блинчики.

Веселые поздравления с Масленицей напомнят о наступлении яркого и вкусного праздника, символизирующего окончание долгой зимы. Масленица 2019 продлится до 10 марта, поэтому на этой неделе каждый день является поводом для поздравлений и празднования.

С Масленицей поздравляю!

Пусть живётся веселей,

Пусть блины не подгорают,

И весна придёт скорей!

Сегодня ж Масленица, блин!

Тебя я с ней и поздравляю,

И в жизни множество вершин

Я покорить тебе желаю!

Зима пытается сопротивляться!

Мороз последний зарумянил щёки!

Но все на Масленицу веселятся!

Так повелось уж со времён далёких!

Весны дыханье радостно встречаем!

Ты приходи на праздник вместе с нами!

Сегодня мы на славу погуляем!

С весёлой пляской, песнями, блинами

Давно мы так сытно не ели,

И не был так счастлив живот!

Возможно, Сырная неделя

Язычеством чуть отдает,

Но всё же нам нынче до жиру!

Что ж, лакомьтесь в поте лица –

Ведь шествует нынче по миру

Широкая Масленица!

И я не пойду против правил:

Я искренне жду – видит Бог! –

Чтоб радости Вам не убавил

Масленой Недели итог!

* * *

Зиму прогоняя дальше

Ждем весну скорее в гости

Хочется уже на солнце

Нам погреть скорее кости.

И сегодня отмечая

Праздник Масленицы яркой

Чучело зимы сжигаем –

Пусть погода станет жаркой.

Я тебе желаю чаще

Отмечать сей праздник чудный

Чтобы жизнь была нескучной,

Без напрягов и не нудной.

Чтоб блинами ты с икоркой

Мог питаться ежедневно

И чтоб это не лупило

По бюджету очень гневно