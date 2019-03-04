Масленица 2019: поздравления в прозе для близких, открытки

Масленица, пожалуй, единственный праздник, сохранивший истинный дух древней Руси.

Шумные веселые народные гуляния, яркие наряды, богатый стол - воплощение широкой души.

Семидневное веселье посвящено проводам холодной зимы и заканчивается символической встречей весны. Половина случайных прохожих скажет, что это языческий праздник, другая, что православный. Все они правы. С приходом христианства изменился только день празднования, который определяться в зависимости от начала Великого Поста.

Поздравляю с Масленицей. Желаю, чтобы ни один блин в жизни не был комом, чтобы зима завершила своё торжество и пустила в сердце цветущую и нежную весну. Желаю жить, катаясь сыром в масле, желаю добрых друзей и настоящего счастья.

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В эти дни мы провожаем зиму, а с ней все неприятности и огорчения! На пороге весны, в самый вкусный праздник, хочется пожелать обновления и весёлых дней, щедрого стола, гостеприимного дома, достатка. Пусть солнце светит ярче, пусть беды пройдут мимо, а в сердце навсегда поселится счастье и добро. С Масленицей!

Поздравляю с Масленицей! Желаю радости, озорного настроения, вкусных угощений! Чтобы в душе всегда было солнечно и тепло, сытой жизни и семейного благополучия!

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Всей душой поздравляю с праздником прихода весны. Побольше вам огромных, пышащих жаром блинов. Пусть зима заберет с собой все невзгоды, а весна принесет только счастье, удачу, радость, семейное благополучие и достаток. С Масленицей!

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Масленица - светлый и теплый праздник, сила которого способна творить чудеса! Пусть в этот день все печали, все невзгоды навсегда уйдут из вашего дома, желаю, чтобы ваша жизнь была такой же теплой, такой же сладкой, как сегодняшние блины!

Поздравляю Вас с Масленицей! Пусть минувшая зима заберет с собой все, что могло заставить плакать и переживать, а весна буйным цветом и теплым ветром принесет в Ваши будни свет, добро и удачу!

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Поздравляю тебя с Масленицей! Пусть в твоей жизни будет много солнца и тепла, хороших друзей, позитива, добрых известий и душевных посиделок в кругу близких людей за чашечкой чая с пышными блинчиками.

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Поздравляем с масленицей! Поздравляем с весной, с ярким солнышком, чистым небом, с народным гуляньем и весельем! Пусть в эти дни и целый год в вашей душе цветет и благоухает весна! Пусть окружающий мир будет добрым и солнечным, пусть у вас появятся новые друзья, а старые станут еще ближе и роднее! Любви вам и взаимопонимания, веселых праздников и успешных будней, красоты и теплоты в отношениях, радости бытия и столов, ломящихся от яств!

С Масленицей, дорогие друзья! Давайте весело проводим зиму и поблагодарим ее за все, что с нами происходило. Пускай весной будет побольше радостных моментов и счастливых дней. Желаю ярко отметить этот праздник.

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Поздравляю с Масленицей! Желаю, чтобы в доме был достаток, чтоб удача всегда сопутствовала Вам. И чтоб весна принесла в Вашу жизнь веселье и радость.

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Поздравляю с Масленицей и хочу пожелать, чтобы в жизни всё шло, как по маслу, чтобы все холодные обиды и тревоги растаяли, чтобы для твоего сердца открылся новый путь вдохновения, любви, надежды и тёплого счастья.

Поздравляю вас с Масленицей! Желаю вам провести эти чудные зимние деньки в радости общения с родными и близкими, дарить улыбки и приятные слова всем окружающим людям и делать больше добра — оно к вам обязательно вернётся!

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Поздравляю с Масленицей! Желаю тебе жизни сладкой и вкусной, как блины с медом. Пусть она будет такой же блестящей, как блины с маслом. И пускай рядом с тобой всегда будут только дорогие, как блины с икрой, люди.

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Поздравляю с Масленицей, с чудесным праздников блинов и громкого веселья, с добрым прощанием и уходом волшебницы-зимы. Желаю, чтобы в жизни было столько радости и достатка, сколько напечёных всеми вместе в этот праздник вкусных блинов, желаю, чтобы любая печаль твоя растопилась, словно масло, чтобы сердце твоё оставило всё плохое в зимних сугробах и устремилось к весеннему счастью.