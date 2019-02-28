Красивые поздравления с Днем Рождения на 28 февраля: стихи и открытки

Человека в день его рождения называют новорожденным, виновником торжества, именинником.

Желаем, чтоб жизнь никогда не кончалась,

Беда и печаль на пути не встречалась,

Огромного счастья, отличных друзей,

Здоровья желаем и радостных дней!

Что задумано пусть исполнится,

Все хорошее пусть запомнится,

Пусть глаза твои счастьем светятся,

Люди добрые в жизни встретятся,

Пусть здоровье будет до старости,

Мы желаем тебе только радости!

Желаю радости всегда

И настроенья бодрого,

Не знать печали никогда

И в жизни всего доброго.

Никогда не унывать,

Не видеть огорчения,

И дни с улыбкой начинать,

Как в этот День Рождения!

Все вместе в день рожденья твой

Желаем сердцем и душой

Здоровья, бодрости и смеха,

Во всех делах твоих успеха

И чтоб светила бы всегда

Тебе счастливая звезда.

С днем рождения

Вас сегодня поздравляя,

Мы пожелать хотим Вам от души

Чтоб много лет

еще прожить не уставая,

Чтоб эти годы были хороши.

Желаем множества удач,

Желаем молодости вечной,

Пусть все исполнятся мечты

И счастье будет бесконечным!

Пусть День Рождения приносит

Надежду, веру и успех,

Пускай приходит праздник в гости

И будут радость, шутки, смех!

Пускай прибудет этим днем

Добра, тепла, любви и мира!

Пусть столько счастья будет в нем,

Чтобы на целый год хватило!

Всегда и грустно, и приятно

Свой день рожденья отмечать:

Уходят годы безвозвратно,

Их только успевай считать.

Но время, будто бы теченье,

Ничто не в силах удержать.

Тебе сегодня в день рожденья

Хотим мы счастья пожелать,

Удачи, радости, успеха,

Здоровой быть, беды не знать,

Преграды в жизни и помехи

Легко и быстро устранять,

Побольше смеха, меньше грусти —

И никогда не унывать.