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Понедельник, 04.03.2019
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Масленица 2019: вкусные рецепты блинов на Масленицу
Масленица 2019: вкусные рецепты блинов на Масленицу

Короткие поздравления с Масленицей 2019: стихи, картинки

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Короткие поздравления с Масленицей 2019: стихи, картинки
10:04 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Масленица в 2019 году начинается в понедельник, 4 марта и продлится до воскресенья, 10 марта.

Масленицей называют неделю, которая предшествует Великому посту. Она соответствует карнавалу у христиан западного обряда.

 

Этот праздник имеет дохристианские корни и традиции. Славяне связывали его с проводами зимы и встречей нового периода возрождения природы.

Дата Масленицы не является фиксированной. Она зависит от даты Пасхи, и поэтому каждый год, как и Пасха, выпадает на разные дни.

 

И ажурны, и красивы,

И румяны, и вкусны

В Масленицу всем на диво

Получаются блины.

Вам желаем мы веселья.

Шуток, смеха и добра,

Озорного настроенья,

Солнца, света и тепла!

За столом пусть семьи собираются,

Праздник удивительный идет –

В жизни счастье и мечты сбываются!

Масленица радости несет!

Желаю Вам за стол присесть,

Блинов с икорочкой поесть,

Сжечь бабу, зиму проводить,

Меня в прощеный день простить.

Масленица-2019: Самые лучшие рецепты блинов

Пускай Господь вас наградит

В день масленицы счастьем,

Пусть жажду денег утолит

И отведет ненастья.

Масленица к нам пришла,

Радость людям принесла,

Ну а мы придем с блинами,

Встретить праздник вместе с вами!

Это Масленица – фея,

Обошла дома, дворы.

Так давайте же скорее

Принимать ее дары!

А она вам дарит счастье.

Много жизненных побед,

Избавляя от ненастий,

И пустив удачу вслед!

Пусть масленица входит

В ваш светлый дом с добром,

Порядок здесь наводит

И радует теплом.

Масленица 2019: гадания по блинам

Масленица в дом идет,

За собой весну ведет!

Напеки блинов скорей

Только масла не жалей!

Поздравляю с этим днем

Пусть печаль горит огнем!

Пусть уходят холода

Не на год, а навсегда!

Сколько бы мы ни ели

На этой блинной неделе,

Нам пойдет все впрок –

Дайте только срок!

Ешьте сытно, про запас!

С Масленицей вас!

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