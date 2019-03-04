Короткие поздравления с Масленицей 2019: стихи, картинки

Масленицей называют неделю, которая предшествует Великому посту. Она соответствует карнавалу у христиан западного обряда.
Этот праздник имеет дохристианские корни и традиции. Славяне связывали его с проводами зимы и встречей нового периода возрождения природы.
Дата Масленицы не является фиксированной. Она зависит от даты Пасхи, и поэтому каждый год, как и Пасха, выпадает на разные дни.
И ажурны, и красивы,
И румяны, и вкусны
В Масленицу всем на диво
Получаются блины.
Вам желаем мы веселья.
Шуток, смеха и добра,
Озорного настроенья,
Солнца, света и тепла!
За столом пусть семьи собираются,
Праздник удивительный идет –
В жизни счастье и мечты сбываются!
Масленица радости несет!
Желаю Вам за стол присесть,
Блинов с икорочкой поесть,
Сжечь бабу, зиму проводить,
Меня в прощеный день простить.
Пускай Господь вас наградит
В день масленицы счастьем,
Пусть жажду денег утолит
И отведет ненастья.
Масленица к нам пришла,
Радость людям принесла,
Ну а мы придем с блинами,
Встретить праздник вместе с вами!
Это Масленица – фея,
Обошла дома, дворы.
Так давайте же скорее
Принимать ее дары!
А она вам дарит счастье.
Много жизненных побед,
Избавляя от ненастий,
И пустив удачу вслед!
Пусть масленица входит
В ваш светлый дом с добром,
Порядок здесь наводит
И радует теплом.
Масленица в дом идет,
За собой весну ведет!
Напеки блинов скорей
Только масла не жалей!
Поздравляю с этим днем
Пусть печаль горит огнем!
Пусть уходят холода
Не на год, а навсегда!
Сколько бы мы ни ели
На этой блинной неделе,
Нам пойдет все впрок –
Дайте только срок!
Ешьте сытно, про запас!
С Масленицей вас!