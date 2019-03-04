Смс поздравления с масленицей 2019 для подруги

Если вы хотите прикольно поздравить с масленицей свою подругу, причем, сделать это в красивых стихах по смс, то мы Вам поможем!

Когда речь заходит о славянских праздниках, каждый вспоминает любимый – Масленицу. Именно в этот день все друзья собирались и ходили на прогулки, пляски и другие развлечения. Потому, в такой день поздравить своих близких друзей нужно обязательно. Выбирая поздравления с масленицей подруге можно использовать самые теплые слова. Ведь ей, как и любому другому, будет очень приятно ваше внимание.

Моя любимая подруга,

Мы знаем много лет друг друга,

И с Масленицей в этот день

Тебя поздравить мне не лень!

Тебе желаю просто счастья,

Любви безумной настоящей,

Забот любых вовек не знать,

Лишь богатеть и процветать!

Вот и масленица снова

К нам свои протянет руки,

И хочу сказать особо —

Поздравленье для подруги.

Пусть тебе, моя родная,

Повезет во всех делах!

Ты живи, не унывая —

Ведь тебе неведом страх!

Словно красная девица,

Масленица к нам пришла,

Пусть, подруга, все свершится

То, о чем мечтать могла!

Счастья я тебе желаю,

Вкусных блинчиков сполна!

С Масленицей поздравляю,

Пусть сбывается мечта!

Хочу я в Масленицу, знай,

Тебе удачи пожелать,

Моя подруга, не скучай!

Ведь жизнь — одна! Зачем страдать?

Вокруг так много красоты,

Так наслаждайся ей всегда,

Немало в мире доброты,

И не печалься никогда!

Моя подруга дорогая,

Я с Масленицей поздравляю!

И всей душой тебе желаю

Счастливо жить, забот не зная!

Пусть угощений полон стол,

Чтоб каждый вкусное нашел,

Пусть очень сильно повезет,

Тебя удача в жизни ждет!

Приходит Масленица к нам,

И запах блинный по домам

Уже разносится — смотри!

Подруге радость подарить

Хочу я в праздник всей душой,

Прибудет пусть успех с тобой!

Хочу здоровья пожелать,

И вовсе не переживать!