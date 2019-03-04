Смс поздравления с масленицей 2019 для подруги

Когда речь заходит о славянских праздниках, каждый вспоминает любимый – Масленицу. Именно в этот день все друзья собирались и ходили на прогулки, пляски и другие развлечения. Потому, в такой день поздравить своих близких друзей нужно обязательно. Выбирая поздравления с масленицей подруге можно использовать самые теплые слова. Ведь ей, как и любому другому, будет очень приятно ваше внимание.
Моя любимая подруга,
Мы знаем много лет друг друга,
И с Масленицей в этот день
Тебя поздравить мне не лень!
Тебе желаю просто счастья,
Любви безумной настоящей,
Забот любых вовек не знать,
Лишь богатеть и процветать!
Вот и масленица снова
К нам свои протянет руки,
И хочу сказать особо —
Поздравленье для подруги.
Пусть тебе, моя родная,
Повезет во всех делах!
Ты живи, не унывая —
Ведь тебе неведом страх!
Словно красная девица,
Масленица к нам пришла,
Пусть, подруга, все свершится
То, о чем мечтать могла!
Счастья я тебе желаю,
Вкусных блинчиков сполна!
С Масленицей поздравляю,
Пусть сбывается мечта!
Хочу я в Масленицу, знай,
Тебе удачи пожелать,
Моя подруга, не скучай!
Ведь жизнь — одна! Зачем страдать?
Вокруг так много красоты,
Так наслаждайся ей всегда,
Немало в мире доброты,
И не печалься никогда!
Моя подруга дорогая,
Я с Масленицей поздравляю!
И всей душой тебе желаю
Счастливо жить, забот не зная!
Пусть угощений полон стол,
Чтоб каждый вкусное нашел,
Пусть очень сильно повезет,
Тебя удача в жизни ждет!
Приходит Масленица к нам,
И запах блинный по домам
Уже разносится — смотри!
Подруге радость подарить
Хочу я в праздник всей душой,
Прибудет пусть успех с тобой!
Хочу здоровья пожелать,
И вовсе не переживать!