Скачать
Понедельник, 04.03.2019
По итогам 2018 года Украина возглавила десятку стран с наибольшим количеством новых случаев кори
По итогам 2018 года Украина возглавила десятку стран с наибольшим количеством новых случаев кори
На Полтавщине полиция выясняет обстоятельства гибели малолетнего ребенка
На Полтавщине полиция выясняет обстоятельства гибели малолетнего ребенка
Соль пройдет медобследование в Испании
Соль пройдет медобследование в Испании
Смс поздравления с масленицей 2019 для подруги
Смс поздравления с масленицей 2019 для подруги

Смс поздравления с масленицей 2019 для подруги

Смотрите фото (6)
Смс поздравления с масленицей 2019 для подруги
07:45 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Если вы хотите прикольно поздравить с масленицей свою подругу, причем, сделать это в красивых стихах по смс, то мы Вам поможем!

Когда речь заходит о славянских праздниках, каждый вспоминает любимый – Масленицу. Именно в этот день все друзья собирались и ходили на прогулки, пляски и другие развлечения. Потому, в такой день поздравить своих близких друзей нужно обязательно. Выбирая поздравления с масленицей подруге можно использовать самые теплые слова. Ведь ей, как и любому другому, будет очень приятно ваше внимание.

 

Моя любимая подруга,

Мы знаем много лет друг друга,

И с Масленицей в этот день

Тебя поздравить мне не лень!

 

Тебе желаю просто счастья,

Любви безумной настоящей,

Забот любых вовек не знать,

Лишь богатеть и процветать!

Масленица 2019: приметы и гадания по блинам

Вот и масленица снова

К нам свои протянет руки,

И хочу сказать особо —

Поздравленье для подруги.

 

Пусть тебе, моя родная,

Повезет во всех делах!

Ты живи, не унывая —

Ведь тебе неведом страх!

Словно красная девица,

Масленица к нам пришла,

Пусть, подруга, все свершится

То, о чем мечтать могла!

 

Счастья я тебе желаю,

Вкусных блинчиков сполна!

С Масленицей поздравляю,

Пусть сбывается мечта!

Хочу я в Масленицу, знай,

Тебе удачи пожелать,

Моя подруга, не скучай!

Ведь жизнь — одна! Зачем страдать?

 

Вокруг так много красоты,

Так наслаждайся ей всегда,

Немало в мире доброты,

И не печалься никогда!

Масленица 2019 в Украине: традиции и что нужно делать в этот праздник

Моя подруга дорогая,

Я с Масленицей поздравляю!

И всей душой тебе желаю

Счастливо жить, забот не зная!

 

Пусть угощений полон стол,

Чтоб каждый вкусное нашел,

Пусть очень сильно повезет,

Тебя удача в жизни ждет!

Приходит Масленица к нам,

И запах блинный по домам

Уже разносится — смотри!

Подруге радость подарить

 

Хочу я в праздник всей душой,

Прибудет пусть успех с тобой!

Хочу здоровья пожелать,

И вовсе не переживать!

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (6)

Все по теме:

Праздник, Стихи, Поздравления, Пожелания, Открытки, Поздравления в прозе, 4 марта, 10 марта, Масленица 2019, С праздником, С Масленицей 2019, Поздравления подруге с Масленицей, Поздравления подруге.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 На злобу дня: ТИК взорвал сеть клипом о выборах в Украине (Видео)
02 Архиепископа Климента отпустили
03 "Мне предложили заплатить 600 тысяч за участие в Евровидении", - Олег Винник
04 "Холостяк-9": чего ждать от первого выпуска шоу
05 Попытка разрушить ПЦУ в Крыму: Климент не считает случайностью свое задержание
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Разрушительное торнадо в Алабаме: десятки погибших
Разрушительное торнадо в Алабаме: десятки погибших
На Донбассе ранен украинский военный
На Донбассе ранен украинский военный
Болтон не считает саммит в Ханое провальным
Болтон не считает саммит в Ханое провальным
Рецепт дня: блинный пирог &quot;Улитка&quot; с курицей, грибами и сыром
Рецепт дня: блинный пирог "Улитка" с курицей, грибами и сыром
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь