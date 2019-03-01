Именины (День Ангела) Павла: значение имени и поздравления

Имя Павел в переводе с латинского языка ("паулюс") означает "маленький", "незначительный", "малыш".

Есть мнение, что это имя трактуется как «младший», что было актуально при совпадении имён отца и сына. Женский аналог имени Павел – Павла, Полла, Паула. Родственное имя для Павла – Паулин (Павлин), женскими формами которого являются имена Полина и Павлина.

Среди христиан наиболее чтимый святой с именем Павел – это апостол Павел, считающийся покровителем Камчатки и Петропавловска-Камчатского, Греции, Мальты, Лондона, Санкт-Петербурга и Познани. У католиков было несколько римских пап с этим именем.

Обычно окружающие тянутся к Павлу. Многие готовы раскрыть ему свои секреты и услышать совет. В общении с Павлом не стоит забывать о его болтливости. Часто он не скрывает свою излишнюю осведомлённость в некоторых вопросах и чужих тайнах. Может даже иногда похвастаться этим. На Павла нельзя долго сердиться. Он всегда готов покорить своим обаянием. Такой человек никогда не будет идти напролом. Для решения трудных вопросов Павел будет искать обходные пути. Он любит философствовать.

Суть Павла не так просто раскрыть. Он бывает достаточно загадочен. Богатый внутренний мир обладателя этого имени сочетается с прекрасным воображением. Кроме этого к одному из главных качеств Павла можно отнести терпеливость. Такой человек стремится к реализации своих целей, что ему нередко удаётся. Несмотря на то, что Паша сам по себе домашний человек, он очень любит путешествовать. Стоит отметить, что у Павла отлично развита интуиция. Он любознателен, но мало, что способно удивить этого человека.

Удивительной способностью Павла является умение всегда объективно оценивать ситуацию. Развитая память и интеллект помогают ему в продвижении по карьерной лестнице. Кроме того, Паша умеет и любит производить впечатление на окружающих. Не редко этот человек бывает самолюбив. Эта уверенность позволяет ему совершать поступки, не основываясь на мнении других людей. В нужный момент он умеет пошутить.

Павел стремится к совершенству во всём. Ему крайне сложно даются поражения. В такие моменты он способен впасть в депрессию.

Павел любит женщин. В отношениях с ними часто бывает сентиментальным. В общении с женщинами проявляет свою нежность и ласку. Никогда не скупится. Большое значение придаёт атмосфере встречи. Может быть романтичен. Всегда дарит подарки. В семейной жизни Павлу очень важна не только духовная гармония, но и физическая близость. По своей сущности он очень ревнив, но умеет сдерживать эмоции. Он всегда готов провести время с детьми или помочь жене справиться с домашними делами.

Павел любит, когда в его доме гости. Гораздо реже ходит куда-то сам. За столом ведёт себя спокойно и не злоупотребляет алкоголем. Бывают моменты, когда его поведение становится непонятным для окружающих.

У Павла прекрасно развиты ораторские способности. Он прекрасно может проявить себя, выбрав профессию работника телевидения, учителя или журналиста.

Поздравления

Павел, с праздником поздравить

Я хочу тебя скорей!

Счастья, радости, богатства,

Верных, искренних друзей!

Будь здоровым и веселым.

В жизни пусть тебе везет.

Всё хорошее скорее

В руки пусть к тебе придет.

Сотни поздравлений,

Сотни пожеланий

Я тебе сегодня

Посвящаю, Павел.

Чтоб мечты сбывались,

Достигались цели,

Успеха добивался,

Чтоб ты в каждом деле.

Чтобы все проблемы

Были нипочем,

Рядом, чтоб друзей

Ты чувствовал плечо.

Жизнь твоя была,

Чтобы полной чашей,

Счастье через край лилось

В твоей жизни, Паша.

Дорогой наш, милый Павел!

Ты делами всегда славен.

Поздравляем мы тебя,

С уважением и любя!

Пусть здоровье процветает,

И дела преуспевают,

Прибыль с каждым днем растет,

И в любви всегда везет!

Поздравляем тебя нежно,

Будь всегда ты безмятежным,

Радостным, счастливым будь,

И про нас ты не забудь!

Поздравляем тебя, Павел,

И желаем, чтобы правил

Твоим миром лишь успех,

Такой радостный для всех.

Желаем мы тебе здоровья,

Желаем жить всегда любовью,

Везения тебе вагон,

На счете в банке миллион.

В круговерти будней

Праздник мы устроим,

И поздравим Павла,

Главного героя.

Жизнь, как на ладони,

Чувства на распашку,

Мы тебя за честность

Уважаем, Пашка.

Будь всегда здоровым,

На добро богатым,

Мы желаем роста

Для твоей зарплаты.

И пускай удача

С тобой не расстается,

В жизненных баталиях

Победа достается.