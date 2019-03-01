Скачать
Пятница, 01.03.2019
В Украине рынок газа переходит на суточную балансировку
В Украине рынок газа переходит на суточную балансировку
Итоги 28 февраля: выход депутатов из БПП и переговоры Ким Чен Ына и Трампа
Итоги 28 февраля: выход депутатов из БПП и переговоры Ким Чен Ына и Трампа
Определился соперник Барселоны в финале Кубка Испании-2019
Определился соперник Барселоны в финале Кубка Испании-2019
Приметы и обряды на 1 марта – Ярилин день
Приметы и обряды на 1 марта – Ярилин день

Именины (День Ангела) Павла: значение имени и поздравления

Смотрите фото (5)
Именины (День Ангела) Павла: значение имени и поздравления
08:32 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Имя Павел в переводе с латинского языка ("паулюс") означает "маленький", "незначительный", "малыш".

Есть мнение, что это имя трактуется как «младший», что было актуально при совпадении имён отца и сына. Женский аналог имени Павел – Павла, Полла, Паула. Родственное имя для Павла – Паулин (Павлин), женскими формами которого являются имена Полина и Павлина.

Среди христиан наиболее чтимый святой с именем Павел – это апостол Павел, считающийся покровителем Камчатки и Петропавловска-Камчатского, Греции, Мальты, Лондона, Санкт-Петербурга и Познани. У католиков было несколько римских пап с этим именем.

Обычно окружающие тянутся к Павлу. Многие готовы раскрыть ему свои секреты и услышать совет. В общении с Павлом не стоит забывать о его болтливости. Часто он не скрывает свою излишнюю осведомлённость в некоторых вопросах и чужих тайнах. Может даже иногда похвастаться этим. На Павла нельзя долго сердиться. Он всегда готов покорить своим обаянием. Такой человек никогда не будет идти напролом. Для решения трудных вопросов Павел будет искать обходные пути. Он любит философствовать.

Суть Павла не так просто раскрыть. Он бывает достаточно загадочен. Богатый внутренний мир обладателя этого имени сочетается с прекрасным воображением. Кроме этого к одному из главных качеств Павла можно отнести терпеливость. Такой человек стремится к реализации своих целей, что ему нередко удаётся. Несмотря на то, что Паша сам по себе домашний человек, он очень любит путешествовать. Стоит отметить, что у Павла отлично развита интуиция. Он любознателен, но мало, что способно удивить этого человека.

Удивительной способностью Павла является умение всегда объективно оценивать ситуацию. Развитая память и интеллект помогают ему в продвижении по карьерной лестнице. Кроме того, Паша умеет и любит производить впечатление на окружающих. Не редко этот человек бывает самолюбив. Эта уверенность позволяет ему совершать поступки, не основываясь на мнении других людей. В нужный момент он умеет пошутить.

Павел стремится к совершенству во всём. Ему крайне сложно даются поражения. В такие моменты он способен впасть в депрессию.

Павел любит женщин. В отношениях с ними часто бывает сентиментальным. В общении с женщинами проявляет свою нежность и ласку. Никогда не скупится. Большое значение придаёт атмосфере встречи. Может быть романтичен. Всегда дарит подарки. В семейной жизни Павлу очень важна не только духовная гармония, но и физическая близость. По своей сущности он очень ревнив, но умеет сдерживать эмоции. Он всегда готов провести время с детьми или помочь жене справиться с домашними делами.

Павел любит, когда в его доме гости. Гораздо реже ходит куда-то сам. За столом ведёт себя спокойно и не злоупотребляет алкоголем. Бывают моменты, когда его поведение становится непонятным для окружающих.

У Павла прекрасно развиты ораторские способности. Он прекрасно может проявить себя, выбрав профессию работника телевидения, учителя или журналиста.

Поздравления

Павел, с праздником поздравить

Я хочу тебя скорей!

Счастья, радости, богатства,

Верных, искренних друзей!

 

Будь здоровым и веселым.

В жизни пусть тебе везет.

Всё хорошее скорее

В руки пусть к тебе придет.

Именины (День Ангела) Алексея: значение имени и поздравления

Сотни поздравлений,

Сотни пожеланий

Я тебе сегодня

Посвящаю, Павел.

 

Чтоб мечты сбывались,

Достигались цели,

Успеха добивался,

Чтоб ты в каждом деле.

 

Чтобы все проблемы

Были нипочем,

Рядом, чтоб друзей

Ты чувствовал плечо.

 

Жизнь твоя была,

Чтобы полной чашей,

Счастье через край лилось

В твоей жизни, Паша.

Дорогой наш, милый Павел!

Ты делами всегда славен.

Поздравляем мы тебя,

С уважением и любя!

 

Пусть здоровье процветает,

И дела преуспевают,

Прибыль с каждым днем растет,

И в любви всегда везет!

 

Поздравляем тебя нежно,

Будь всегда ты безмятежным,

Радостным, счастливым будь,

И про нас ты не забудь!

Поздравляем тебя, Павел,

И желаем, чтобы правил

Твоим миром лишь успех,

Такой радостный для всех.

 

Желаем мы тебе здоровья,

Желаем жить всегда любовью,

Везения тебе вагон,

На счете в банке миллион.

Именины (День Ангела) Ирины: значение имени и поздравления

В круговерти будней

Праздник мы устроим,

И поздравим Павла,

Главного героя.

 

Жизнь, как на ладони,

Чувства на распашку,

Мы тебя за честность

Уважаем, Пашка.

 

Будь всегда здоровым,

На добро богатым,

Мы желаем роста

Для твоей зарплаты.

 

И пускай удача

С тобой не расстается,

В жизненных баталиях

Победа достается.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (5)

Все по теме:

Праздник, Поздравления, Картинки, Март, Открытки, 1 марта, Поздравления в стихах, Праздники в марте, Праздник 1 марта, День Павла, День Павла 2019, Поздравления с днем Павла.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 1 марта 2019: все знаки Зодиака
02 Приметы и обряды на 1 марта – Ярилин день
03 Штаб ООС: противник 10 раз обстрелял позиции украинских войск
04 Минобороны будет закупать оружие, которое не производят в Украине
05 "Новая газовая война": Климкин выразил свое мнение о Nord Stream 2
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Территория Харькова незаконно выделенная под гаражи возвращена общине
Территория Харькова незаконно выделенная под гаражи возвращена общине
В Украине стартуют профилактические мероприятия &quot;Мигрант&quot;
В Украине стартуют профилактические мероприятия "Мигрант"
Погода 1 марта: первый день весны будет снежным и холодным
Первый день весны будет снежным и холодным
Рецепт дня: слоенный пирог с сыром
Рецепт дня: слоенный пирог с сыром
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь