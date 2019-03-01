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Поздравления с Днем Рождения на 1 марта: стихи и открытки

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Поздравления с Днем Рождения на 1 марта: стихи и открытки
07:59 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Человека в день его рождения называют новорожденным, виновником торжества, именинником.

Март – такой противоречивый месяц. Добавить тепла и добра в жизнь человека, который отмечает день рождения в марте помогут красивые и прикольные поздравления с хорошими пожеланиями для мартовских именинников, ваших близких и родных - женщин и мужчин.

Дарю тебе букет весенний,

Ведь у тебя сегодня день Рождения,

В марте родиться, одно наслаждение,

На душе по жизни весеннее настроение!

Поздравляю и желаю холодов на душе не знать,

Пусть месяц март не даст тебе скучать,

Пусть весенняя гроза обойдёт тебя стороной,

Желаю, чтоб весна всегда была с тобой!

Красивые поздравления с Днем Рождения

Весну в своей душе бережно храни,

Мрачные тучи от себя прочь гони,

Будь всегда на низком старте,

Ведь ты – счастливчик! Родился в марте!

Холода тебе на душе неизвестны,

Дни твои насыщены, события интересны,

Желаем тебе делиться своим теплом,

Даже если мороз за окном!

Поздравления с Днем Рождения

Весёлый месяц март нам подарил тебя,

Сегодня отмечаем этот день календаря,

Ты ласковый и нежный, как мартовский кот,

Желаем быть счастливым тебе круглый год!

Пусть любовь к жизни будет безбрежной,

Пусть найдётся твоя кошка и будет с тобой нежной,

Пусть весна в твоей душе не кончается,

И жизнь, одна из девяти, только начинается!

Красивые короткие смс поздравления с днем рождения

Нам тебя подарил прохладный месяц март,

Собой несешь ты в жизнь весенний аромат,

Мы поздравляем тебя с Днем Рождения,

Зарази всех нас весенним настроением!

Пусть судьба твоя будет обласканной,

Жизнь будет казаться волшебной сказкою,

Пусть пахнут весною твои ночи и дни,

Месяц март – это пора любви!

Короткие поздравления с Днем Рождения

С Днем Рождения поздравляем тебя дружно,

И хотим пожелать тебе всего, что в жизни нужно,

Любви, заботы, ласки, внимания и вдохновения,

Удачи, успеха, поддержки и немножко терпения!

Желаем тебе жизни сладкой, как мёд,

Пусть душа твоя танцует и поёт,

И чтоб твоя судьба трудностей не знала,

Чтоб на сердце всегда весна благоухала!

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