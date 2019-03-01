Поздравления с Днем Рождения на 1 марта: стихи и открытки

Человека в день его рождения называют новорожденным, виновником торжества, именинником.

Март – такой противоречивый месяц. Добавить тепла и добра в жизнь человека, который отмечает день рождения в марте помогут красивые и прикольные поздравления с хорошими пожеланиями для мартовских именинников, ваших близких и родных - женщин и мужчин.

Дарю тебе букет весенний,

Ведь у тебя сегодня день Рождения,

В марте родиться, одно наслаждение,

На душе по жизни весеннее настроение!

Поздравляю и желаю холодов на душе не знать,

Пусть месяц март не даст тебе скучать,

Пусть весенняя гроза обойдёт тебя стороной,

Желаю, чтоб весна всегда была с тобой!

Весну в своей душе бережно храни,

Мрачные тучи от себя прочь гони,

Будь всегда на низком старте,

Ведь ты – счастливчик! Родился в марте!

Холода тебе на душе неизвестны,

Дни твои насыщены, события интересны,

Желаем тебе делиться своим теплом,

Даже если мороз за окном!

Весёлый месяц март нам подарил тебя,

Сегодня отмечаем этот день календаря,

Ты ласковый и нежный, как мартовский кот,

Желаем быть счастливым тебе круглый год!

Пусть любовь к жизни будет безбрежной,

Пусть найдётся твоя кошка и будет с тобой нежной,

Пусть весна в твоей душе не кончается,

И жизнь, одна из девяти, только начинается!

Нам тебя подарил прохладный месяц март,

Собой несешь ты в жизнь весенний аромат,

Мы поздравляем тебя с Днем Рождения,

Зарази всех нас весенним настроением!

Пусть судьба твоя будет обласканной,

Жизнь будет казаться волшебной сказкою,

Пусть пахнут весною твои ночи и дни,

Месяц март – это пора любви!

С Днем Рождения поздравляем тебя дружно,

И хотим пожелать тебе всего, что в жизни нужно,

Любви, заботы, ласки, внимания и вдохновения,

Удачи, успеха, поддержки и немножко терпения!

Желаем тебе жизни сладкой, как мёд,

Пусть душа твоя танцует и поёт,

И чтоб твоя судьба трудностей не знала,

Чтоб на сердце всегда весна благоухала!