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Первый день весны: красивые поздравления в прозе и открытки

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Первый день весны: красивые поздравления в прозе и открытки
08:11 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Поздравляем Вас с наступлением самого юного, светлого и радостного времени года - весны! Пусть в Ваших душах всегда будет тепло, свет и оптимизм.

Поздравляю с первым днем весны! Прошли холода, позади остались вьюги и метели! Желаю, чтобы в сердце растопился лед от неприятностей и обид, расцвела пышным цветом сирень и распустились розы! Пусть все будет отлично всю весну, лето, осень и зиму! Пусть ничто и никто не портит настроение, а оживающая природа даст силы и мудрости для того, чтобы быть благодарным за этот прекрасный цветущий мир! Любви и вдохновения, радости и счастья, красоты и наполненности сердца!

Поздравляю с Первым днём весны, с новой страничкой счастья в твоей книге. Желаю подснежников радости и солнышка вдохновения, любви на сердце и оттепели в душе. Пусть эта весна начнётся с чего-то удивительного и прекрасного, пусть все её дни напролёт будут весёлыми, тёплыми, добрыми, яркими и восхитительными.

Наконец мы дождались начала весны. Всех поздравляю с его первым днем! Это пора обновления, пора первых весенних цветочков. Пусть все холодные деньки останутся позади, а впереди нас ждет море праздников и радостей. Желаю всем получать больше энергии и позитивного заряда. Радуйтесь всему тому, что вас окружает, и вы получите всё самое лучшее.

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Поздравляю с первым весенним днем! Пусть вместе с зимой уйдет ненастье из вашей жизни, уступив место свежему ветру перемен. Пусть любовь и нежность распускаются в душе, как первые весенние цветы, и каждый день дарит что-то новое и необыкновенное!

Вот и пришла долгожданная, солнечная и ласковая весна и я поздравляю всех с первым днем весны! Желаю в каждом доме побольше солнца, в каждом сердце побольше любви, а в каждой душе побольше нежности и тепла!

С первым днем весны! С пробуждением природы ото сна! Пусть день сегодня будет солнечным для каждого из нас. Пусть душу согревают красивые, добрые поступки, близкие дарят нежность и заботу, на работе понимают и ценят и жизнь ваша вместе с природой становится ярче и красивее день ото дня!

Ура, пришла весна и я сердечно поздравляю тебя с Первым её днём. Желаю сделать перезагрузку и почувствовать себя свободным счастливым человеком, которому всё по силам, который готов добиваться всего, о чём мечтает. Пусть эта весна пробудит в тебе нежность, влюблённость и вдохновение.

Знаменательные события в истории: 1 марта 2019 года

Пускай талая вода, унесет зимнюю дремоту. Пускай весеннее солнышко, отогреет желание жить, дышать полной грудью и стремиться навстречу новому. Желаю, чтобы этот первый день весны, стал стартом к новым победам, рождением новых грандиозных идей и дверью в активную, полновесную и счастливую жизнь. С праздником!

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