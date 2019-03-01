Именины (День Ангела) Марины: значение имени и поздравления

Имя Марина происходит от латинского слова "маринус", означающего "морская".

Употребляется как эпитет Венеры (Venus Marina). Марина - это женская форма старинного редкого имени Марин.

Марина очень восприимчива в разговоре, нетерпелива и импульсивна в делах. Во многом ей руководит ее повышенная возбудимость. В Марине сочетаются лед и пламень. Марина склонна к сильным разочарованиям и приступам отчаяния.

Себя Марина ставит очень высоко. Она, и правда, обладает шармом и магнетизмом, что позволяет ей легко манипулировать людьми. В общении это девушка ведет себя раскованно и смело, не забывая о чувстве собственного достоинства. Ей очень важно, чтоб ее особе оказывали должное внимание. При этом она всегда чувствует себя несколько одинокой.

Марина щедро одарена воображением. Иногда она производит впечатление вечного ребенка, нуждающегося в охране. Сталкиваясь с жизненными трудностями, Марина замыкается в себе. Она может не сдержать своих обещаний или спасовать перед опасностью. Но в решающие моменты девушка все-таки подчиняет эмоции рассудку и начинает действовать обдуманно и расчетливо. Иногда на Марину нападает чувство одиночества и тоски, которое она не только не гонит, но и словно растит в себе.

Марина не видит своей жизни без сердечных переживаний и страданий. Она старается скрыть свои достоинства от постороннего взгляда, остается приветливой, но далекой от собеседника. Очень легко расстроить Марину, она с готовностью поддается меланхолии.

Интуиция у Марины развита очень сильно и помогает девушке находить новые источники интереса к жизни. Часто девушка с этим именем обитает в собственном мире предчувствий и знаков.

Марина мало опирается на свой интеллект. Она действует, не задумываясь, и часто совершает значительные ошибки. Кроме того, девушка часто забывает о многих важных для нее вещах.

Главное, чего ждет Марина, это любовь и нежность. Она не переносит запреты, очень трепетно относится к своим детям, но, поддавшись сиюминутному импульсу, может надолго оставить их одних.

Марина всегда находится в кругу поклонников. Она часто влюбляется, выбирая красивых и состоятельных мужчин. Подобно многим девушкам, Марина с нетерпением ждет своего единственного. Брак для нее символ спокойной и обеспеченной жизни. Муж должен уделять много внимания Марине, иначе отношения начнут разрушаться. Со своей стороны Марина никогда не сможет простить мужу измены.

Ради комплиментов и восхищения Марина способна создавать настоящие чудеса. Если девушка ждет гостей, то можно не сомневаться, что она постарается удивить и поразить их необычными кулинарными кушаньями. Марина больше старается проявить себя как мать и жена, чем как работник. Она может интересоваться медициной или воспитанием. Однако успехи в делах ее не очень волнуют. Только при случае Марина может придать своей затее широкий размах.

Поздравления

Марина, в имени твоем

Шум моря, ласковый прибой.

И в этот день мы говорим:

"Нам очень повезло с тобой!"

Пусть жизнь тебе вернет сполна

Всю доброту твою и свет.

Накроет счастья пусть волна,

Оберегая от всех бед.

Пускай же яркая звезда

Счастливой наградит судьбой.

И в день рожденья, и всегда

Пусть будут близкие с тобой!

Желаю тебе, дорогая Маришка,

Огромного счастья и радужных дней,

Пускай удаются любые делишки,

Мечты все исполнятся пусть поскорей!

Здоровья желаю, любви безграничной,

Добра, море света, а также достатка!

Пускай будет все в твоей жизни отлично,

Чтобы она, словно мед, была сладкой!

Я поздравляю, милая Марина!

Тебе сейчас с огромным удовольствием

Желаю я здоровья, жизни длинной,

А также мира, стойкости, спокойствия.

Надежда, мудрость с верой и любовью

Всегда пусть будут рядышком с тобой,

Ночует тихо счастье в изголовье,

А всё, что нужно, будет под рукой.

Чтоб радостно ты утром просыпалась,

Красивой оставалась бы всегда,

Чтоб жизни постоянно улыбалась.

Неспешно пусть идут твои года!

Марину я сегодня поздравляю!

Желаю быть всегда тебе такой:

Красивой, доброй, умной, светлой...

Ну, и конечно, самой молодой.

Мариночка, ты лучшая на свете.

И хороша собой, и весела.

Как будто ангелочек самый светлый,

Она прекрасна, обаятельна, умна.

Удача пусть с тобой всегда пребудет,

Тебя пусть не подводит никогда.

Пусть будет обязательно отлично

И замечательно с тобою всё всегда!

Для Марины поздравления

Я в букеты соберу.

И сегодня, в этот праздник,

Все тебе их подарю.

Ты, как солнышко из сказки,

Согреваешь всех теплом,

Даришь нам любовь и ласку,

Щедро делишься добром.

Пусть в сто крат тебе вернутся

Твои щедрые дары,

За твое большое сердце

Мы тебя боготворим.

Для тебя прошу у неба,

Чтоб сбывались все мечты,

Счастья для моей Марины,

Доброй, ласковой судьбы.