Именины (День Ангела) Ильи: значение имени и поздравления

Наиболее известен ветхозаветный пророк Илия, который в исламе упоминается как Ильяс. Среди современных католиков пророк Илия считается небесным заступником автомобилистов и мотоциклистов, а у православных - покровителем российских воздушно-десантных войск, вполне возможно потому, что сам вознёсся на небо в огненной колеснице.
Илья артистичен, ироничен и многолик. Он сильно углублен в себя, но и сопереживать окружающим тоже способен. Илья - советник и учитель. Он все расскажет и покажет любому желающему, но свою душу пустит только избранных.
В компании Илья весел и общителен. Он легко общается с любыми людьми, не конфликтен. На первое место Илья всегда ставит свою семью, хотя на недолго время он может все же забыть о ней, послушав советов приятелей. Оттолкнуть от семьи и близких Илью может холодность и пренебрежение, которые для него просто непереносимы.
Илья вспыльчив, но быстро остывает. После ссор он долго раскаивается в своей несдержанности. Хотя Илье свойственно порой петушиться, свое сердце мужчина, как правило, держит в узде. Прежде чем сделать предложение своей любимой, он подготовит все условия для совместной жизни. Импульсивные поступки Ильи часто влекут за собой неудачи и разочарования. Преодолеть их мужчине помогает его отходчивость.
У Ильи хорошо развита интуиция. Он способен верно оценить обстановку, а, оценив ее, мужчина быстро принимает верное решение и поставить перед собой цель. Но в достижении цели очень часто Илье мешают всевозможные мелочи.
В выборе друзей Илья бывает не очень разборчив. А творческий потенциал этого человека в большей мере зависит от степени его влюбленности. К своей избраннице он внимателен, нежен и заботлив.
Илья умен, обладает хорошей памятью, способен судить о событиях с разных точек зрения.
Илье важно, чтоб его женщина была близка ему духовно. Тогда он способен оценить ее по достоинству. Семья для Ильи становится самым главным. Он бесконечно любит жену, и необычайно нежен и добр с детьми.
Хотя чаще Илья стремится выбрать себе занятие, не связанное с организаторской деятельностью, порой профессия сама выбирает его. Можно встретить Илью-врача или Илью-учителя. Какой бы труд себе не выбрал этот мужчина, скорее всего, он достигнет на этом поприще значительных профессиональных высот. Лучше всего Илья работает в тандеме с коллегой, черты характера которого дополняют характер Ильи.
Поздравление
Любят все тебя друзья,
Ты не сомневайся
И всегда таким, Илья,
Классным оставайся.
Пусть удача неотступно
По пятам шагает.
Пусть на все твои идеи
Сил и средств хватает.
В жизни личной будет пусть
Всё всегда в ажуре.
Пусть здоровый будет дух
В сердце и фигуре.
Сегодня поздравления
Мои тебе, Илья,
Желаю, чтоб счастливой
Жизнь была твоя.
Святое тебе имя
С рождения дано,
Божественную силу
В себе несет оно.
Желаю, чтобы крепок был
Всегда душой и телом,
Победой завершалось,
Чтоб любое дело.
Идут с тобой по жизни
Пусть верные друзья,
Успеха и признания
Тебе желаю я.
В этот день мы тебя поздравляем.
Ведь сегодня твой праздник, Илья.
Все удачи тебе мы желаем,
Доброй будет к тебе пусть судьба.
В жизни пусть твоей будет все ладно:
И работа, и дом, и семья.
Пусть любовь будет долгой, счастливой,
Будет все хорошо у тебя.
Пусть исполнится все, что задумал,
Пусть весь мир улыбнется те6е.
Птицу счастья желаем чтоб встретил,
Наяву встретил чтоб, не во сне.
Илья, Илья, Илюшенька!
Желаю тебе, душенька,
Побольше счастья и душевного тепла,
Не зря ведь тебя мама в этот день родила.
Чтоб был ты весел и смешон
И не был ты, как корнишон.
Здоровым также оставайся,
Всегда люби и улыбайся.
Примером будь для всех вот нас
Сегодня, завтра и сейчас.
Илья — божественное имя,
Пускай оно тебя хранит.
В День твоего Рожденья, милый
Пусть Ангел в небе воспарит.
Тебя поздравить мы спешили
И счастья море пожелать.
Чтоб жизнь, как бы не торопилась,
Тебе могла все отдавать.
Друзей тебе желаем добрых,
И чтоб враги были слабы,
В семье чтоб было все прекрасно,
Чтоб собирал цветы судьбы.