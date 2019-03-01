Именины (День Ангела) Ильи: значение имени и поздравления

У имени Илья много европейских аналогов - Элайдж, Элиаш, Эли (ударение на первый слог), Ильяс.

Наиболее известен ветхозаветный пророк Илия, который в исламе упоминается как Ильяс. Среди современных католиков пророк Илия считается небесным заступником автомобилистов и мотоциклистов, а у православных - покровителем российских воздушно-десантных войск, вполне возможно потому, что сам вознёсся на небо в огненной колеснице.

Илья артистичен, ироничен и многолик. Он сильно углублен в себя, но и сопереживать окружающим тоже способен. Илья - советник и учитель. Он все расскажет и покажет любому желающему, но свою душу пустит только избранных.

В компании Илья весел и общителен. Он легко общается с любыми людьми, не конфликтен. На первое место Илья всегда ставит свою семью, хотя на недолго время он может все же забыть о ней, послушав советов приятелей. Оттолкнуть от семьи и близких Илью может холодность и пренебрежение, которые для него просто непереносимы.

Илья вспыльчив, но быстро остывает. После ссор он долго раскаивается в своей несдержанности. Хотя Илье свойственно порой петушиться, свое сердце мужчина, как правило, держит в узде. Прежде чем сделать предложение своей любимой, он подготовит все условия для совместной жизни. Импульсивные поступки Ильи часто влекут за собой неудачи и разочарования. Преодолеть их мужчине помогает его отходчивость.

У Ильи хорошо развита интуиция. Он способен верно оценить обстановку, а, оценив ее, мужчина быстро принимает верное решение и поставить перед собой цель. Но в достижении цели очень часто Илье мешают всевозможные мелочи.

В выборе друзей Илья бывает не очень разборчив. А творческий потенциал этого человека в большей мере зависит от степени его влюбленности. К своей избраннице он внимателен, нежен и заботлив.

Илья умен, обладает хорошей памятью, способен судить о событиях с разных точек зрения.

Илье важно, чтоб его женщина была близка ему духовно. Тогда он способен оценить ее по достоинству. Семья для Ильи становится самым главным. Он бесконечно любит жену, и необычайно нежен и добр с детьми.

Хотя чаще Илья стремится выбрать себе занятие, не связанное с организаторской деятельностью, порой профессия сама выбирает его. Можно встретить Илью-врача или Илью-учителя. Какой бы труд себе не выбрал этот мужчина, скорее всего, он достигнет на этом поприще значительных профессиональных высот. Лучше всего Илья работает в тандеме с коллегой, черты характера которого дополняют характер Ильи.

Поздравление

Любят все тебя друзья,

Ты не сомневайся

И всегда таким, Илья,

Классным оставайся.

Пусть удача неотступно

По пятам шагает.

Пусть на все твои идеи

Сил и средств хватает.

В жизни личной будет пусть

Всё всегда в ажуре.

Пусть здоровый будет дух

В сердце и фигуре.

Сегодня поздравления

Мои тебе, Илья,

Желаю, чтоб счастливой

Жизнь была твоя.

Святое тебе имя

С рождения дано,

Божественную силу

В себе несет оно.

Желаю, чтобы крепок был

Всегда душой и телом,

Победой завершалось,

Чтоб любое дело.

Идут с тобой по жизни

Пусть верные друзья,

Успеха и признания

Тебе желаю я.

В этот день мы тебя поздравляем.

Ведь сегодня твой праздник, Илья.

Все удачи тебе мы желаем,

Доброй будет к тебе пусть судьба.

В жизни пусть твоей будет все ладно:

И работа, и дом, и семья.

Пусть любовь будет долгой, счастливой,

Будет все хорошо у тебя.

Пусть исполнится все, что задумал,

Пусть весь мир улыбнется те6е.

Птицу счастья желаем чтоб встретил,

Наяву встретил чтоб, не во сне.

Илья, Илья, Илюшенька!

Желаю тебе, душенька,

Побольше счастья и душевного тепла,

Не зря ведь тебя мама в этот день родила.

Чтоб был ты весел и смешон

И не был ты, как корнишон.

Здоровым также оставайся,

Всегда люби и улыбайся.

Примером будь для всех вот нас

Сегодня, завтра и сейчас.

Илья — божественное имя,

Пускай оно тебя хранит.

В День твоего Рожденья, милый

Пусть Ангел в небе воспарит.

Тебя поздравить мы спешили

И счастья море пожелать.

Чтоб жизнь, как бы не торопилась,

Тебе могла все отдавать.

Друзей тебе желаем добрых,

И чтоб враги были слабы,

В семье чтоб было все прекрасно,

Чтоб собирал цветы судьбы.