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Оригинальные поздравления с первым днем весны 2019

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Оригинальные поздравления с первым днем весны 2019
10:28 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

После затянувшихся зимних дней так хочется тепла, радости и нежности.

Первый день весны не всегда несет в себе потепление или ощущение приближающихся солнечных деньков, однако одна только мысль, что уже наступила весна, греет сердце и радует душу.

С началом весны хочется поздравить своих родных, друзей и близких, подарить им ласковое весеннее настроение. У каждого приход весны имеет свои ассоциации — для одних это нежный звук капели, для вторых — солнечные зайчики на стене и тающие сосульки, а для кого-то всего лишь лужи и тающий снег. Но как бы там ни было, радость от прихода весны теплится в каждом сердце.

 

Первый день весны стучится,

Открывай пошире дверь!

Вместе с ним к нам в гости мчится

Теплый ветер перемен.

 

Принесет пускай он радость,

И надежду, и добро.

Улетучится усталость,

Станет на душе тепло!

К нам в окно постучалась весна.

Как красива, чудесна, мила,

Как прекрасна она, хороша,

Хоть и шла она к нам не спеша...

 

За окном зачирикали птички,

Лучик солнца блеснул теплотой,

И запели с душой нам синички,

Поздравляя нас тоже с весной!

 

Пусть на сердце у всех потеплеет,

Пусть развеются грусть и тоска,

Пусть душа от весны молодеет

И парит ароматом цветка!

Знаменательные события в истории: 1 марта 2019 года

С Первым днем весны прекрасной!

Пусть она подарит счастье,

Прорастит успехов много,

Укрепит ими дорогу.

 

Как подснежником чудесным,

Жизнь украсит теплотой,

И весенним солнцем нежным

Освещает день любой.

 

Пусть уйдет печаль со снегом —

Смоет талая вода,

И придет ей на замену

Мир, любовь и доброта!

Все равно сегодня лучше,

Чем вчера и день назад,

Потому что мир весенний

Начинает свой парад.

 

Пусть еще повсюду снежно,

И не зелень за окном,

Рады мы весне безбрежной,

Пусть придет она в наш дом!

Пусть будет много поцелуев

И очень много теплых слов,

Ведь первый день весны стартует,

Уже порадовать готов.

 

Пусть принесет весна удачу,

Пусть будет нежности пора.

Пусть станем мы чуть-чуть богаче,

Весна подарит всем добра.

 

Пусть расцветет весна красою,

Надежду в души всем вселит,

Одарит солнцем, теплотою

И вдохновением озарит.

Первый день весны: красивые поздравления в прозе и открытки

Как же здорово и классно,

Первый день весны настал!

С этим тех хочу поздравить,

Кто весну так долго ждал,

Скоро будет потепленье,

Звонко зазвучит капель,

Солнце ласково пригреет,

Мы услышим птичью трель,

Зацветут деревья, травы,

И распустятся цветы,

Принесет весна нам счастье

И исполнит все мечты!

Пришла весна, прощай, зима!

Пусть тает снег, холодный лед,

Ведь знаю я, что этот март

Тепла нам много принесет!

 

Пусть будет солнце, яркий свет,

Чтоб жизнь и пела, и цвела!

Весна, я шлю тебе привет,

Как хорошо, что ты пришла!

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