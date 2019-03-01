Оригинальные поздравления с первым днем весны 2019

Первый день весны не всегда несет в себе потепление или ощущение приближающихся солнечных деньков, однако одна только мысль, что уже наступила весна, греет сердце и радует душу.
С началом весны хочется поздравить своих родных, друзей и близких, подарить им ласковое весеннее настроение. У каждого приход весны имеет свои ассоциации — для одних это нежный звук капели, для вторых — солнечные зайчики на стене и тающие сосульки, а для кого-то всего лишь лужи и тающий снег. Но как бы там ни было, радость от прихода весны теплится в каждом сердце.
Первый день весны стучится,
Открывай пошире дверь!
Вместе с ним к нам в гости мчится
Теплый ветер перемен.
Принесет пускай он радость,
И надежду, и добро.
Улетучится усталость,
Станет на душе тепло!
К нам в окно постучалась весна.
Как красива, чудесна, мила,
Как прекрасна она, хороша,
Хоть и шла она к нам не спеша...
За окном зачирикали птички,
Лучик солнца блеснул теплотой,
И запели с душой нам синички,
Поздравляя нас тоже с весной!
Пусть на сердце у всех потеплеет,
Пусть развеются грусть и тоска,
Пусть душа от весны молодеет
И парит ароматом цветка!
С Первым днем весны прекрасной!
Пусть она подарит счастье,
Прорастит успехов много,
Укрепит ими дорогу.
Как подснежником чудесным,
Жизнь украсит теплотой,
И весенним солнцем нежным
Освещает день любой.
Пусть уйдет печаль со снегом —
Смоет талая вода,
И придет ей на замену
Мир, любовь и доброта!
Все равно сегодня лучше,
Чем вчера и день назад,
Потому что мир весенний
Начинает свой парад.
Пусть еще повсюду снежно,
И не зелень за окном,
Рады мы весне безбрежной,
Пусть придет она в наш дом!
Пусть будет много поцелуев
И очень много теплых слов,
Ведь первый день весны стартует,
Уже порадовать готов.
Пусть принесет весна удачу,
Пусть будет нежности пора.
Пусть станем мы чуть-чуть богаче,
Весна подарит всем добра.
Пусть расцветет весна красою,
Надежду в души всем вселит,
Одарит солнцем, теплотою
И вдохновением озарит.
Как же здорово и классно,
Первый день весны настал!
С этим тех хочу поздравить,
Кто весну так долго ждал,
Скоро будет потепленье,
Звонко зазвучит капель,
Солнце ласково пригреет,
Мы услышим птичью трель,
Зацветут деревья, травы,
И распустятся цветы,
Принесет весна нам счастье
И исполнит все мечты!
Пришла весна, прощай, зима!
Пусть тает снег, холодный лед,
Ведь знаю я, что этот март
Тепла нам много принесет!
Пусть будет солнце, яркий свет,
Чтоб жизнь и пела, и цвела!
Весна, я шлю тебе привет,
Как хорошо, что ты пришла!