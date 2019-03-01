Смс поздравления с первым днем весны 2019

Весна – это не просто время года, а языческий символ обновления и возрождения природы.

Древние славяне глубоко чтили этот праздник и считали, что вместе с зимой, метелями и холодами уходят все житейские проблемы, несчастья и болезни. Вместо них приходят радость, удача и достаток.

Первый день весны стучится,

Открывай пошире дверь!

Вместе с ним к нам в гости мчится

Теплый ветер перемен.

Принесет пускай он радость,

И надежду, и добро.

Улетучится усталость,

Станет на душе тепло!

Весна пришла, и мир ожил,

Цветными красками играя.

Для грусти больше нет причин,

Я с 1 марта поздравляю!

Пусть принесет тебе весна

Улыбки, счастье, вдохновенье,

Избавит от печали вмиг,

Пускай подарит настроенье!

***

С праздником, с теплом и светом,

С первым от весны приветом.

Пусть всё в жизни будет новым,

Радостным, уютным, очень клевым!

Все равно сегодня лучше,

Чем вчера и день назад,

Потому что мир весенний

Начинает свой парад.

Пусть еще повсюду снежно,

И не зелень за окном,

Рады мы весне безбрежной,

Пусть придет она в наш дом!

***

Пришла весна, прощай, зима!

Пусть тает снег, холодный лед,

Ведь знаю я, что этот март

Тепла нам много принесет!

Пусть будет солнце, яркий свет,

Чтоб жизнь и пела, и цвела!

Весна, я шлю тебе привет,

Как хорошо, что ты пришла!

С весной поздравить вас спешу,

Желаю счастья и удачи.

Сегодня март вступил в права,

А это что-то точно значит.

С водою вешней убегут

Несчастья, трудности и беды,

А звон капели возвестит

О том, что за весной — победа.

***

Пусть лучик весенний тебя приласкает

И надпись красивую в небе оставит:

С началом весны, всяких благ и удачи,

И знать наперед, что от счастья лишь плачут.

Тебя поздравляют капель с ручейком,

С солнечным первым весенним деньком.