Смс поздравления с первым днем весны 2019

Древние славяне глубоко чтили этот праздник и считали, что вместе с зимой, метелями и холодами уходят все житейские проблемы, несчастья и болезни. Вместо них приходят радость, удача и достаток.
Первый день весны стучится,
Открывай пошире дверь!
Вместе с ним к нам в гости мчится
Теплый ветер перемен.
Принесет пускай он радость,
И надежду, и добро.
Улетучится усталость,
Станет на душе тепло!
Весна пришла, и мир ожил,
Цветными красками играя.
Для грусти больше нет причин,
Я с 1 марта поздравляю!
Пусть принесет тебе весна
Улыбки, счастье, вдохновенье,
Избавит от печали вмиг,
Пускай подарит настроенье!
***
С праздником, с теплом и светом,
С первым от весны приветом.
Пусть всё в жизни будет новым,
Радостным, уютным, очень клевым!
Все равно сегодня лучше,
Чем вчера и день назад,
Потому что мир весенний
Начинает свой парад.
Пусть еще повсюду снежно,
И не зелень за окном,
Рады мы весне безбрежной,
Пусть придет она в наш дом!
***
Пришла весна, прощай, зима!
Пусть тает снег, холодный лед,
Ведь знаю я, что этот март
Тепла нам много принесет!
Пусть будет солнце, яркий свет,
Чтоб жизнь и пела, и цвела!
Весна, я шлю тебе привет,
Как хорошо, что ты пришла!
С весной поздравить вас спешу,
Желаю счастья и удачи.
Сегодня март вступил в права,
А это что-то точно значит.
С водою вешней убегут
Несчастья, трудности и беды,
А звон капели возвестит
О том, что за весной — победа.
***
Пусть лучик весенний тебя приласкает
И надпись красивую в небе оставит:
С началом весны, всяких благ и удачи,
И знать наперед, что от счастья лишь плачут.
Тебя поздравляют капель с ручейком,
С солнечным первым весенним деньком.