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Поздравления с днем рождения в прозе на 2 марта

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Поздравления с днем рождения в прозе на 2 марта
09:11 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Человека в день его рождения называют новорожденным, виновником торжества, именинником.

День рождения — праздник, когда именинник находится в самом центре внимания, радуется подаркам, пожеланиям и сюрпризам. Сделай близкого человека счастливым — поздравь его самыми теплыми, оригинальными словами. 

 

Поздравляю тебя с днём рождения! Желаю не болеть, не грустить, много улыбаться, сиять от счастья, с годами только хорошеть, верить в лучшее и в мечту, которая несомненно сбудется. Пусть удача будет твоим путеводителем, перед тобой открываются золотые горы благополучия и сладких грёз. Волшебные моменты пусть озаряют твой взгляд, любовь всегда будет рядом и доставляет тебе только удовольствие.

Поздравления с Днем Рождения

С днем рождения! Желаю добра, света, мира, улыбок, отличного настроения. Пусть всё плохое обходит стороной, жизненные невзгоды преодолеваются с легкостью, а каждый день будет наполнен радостью и счастьем. И конечно, светлой веры, огромной надежды, бесконечной любви.

Поздравляю тебя с этим чудесным праздником — с днем рождения! Желаю каждый день улыбаться, просыпаться с хорошим настроением, наслаждаться жизнью и с полной уверенностью в себе бежать навстречу заветным мечтам.

С днем рождения! Пусть твой дом наполняет счастье и тепло, твою душу — гармония и спокойствие. В сердце пускай живет любовь, в мыслях — позитив. Пусть судьба преподносит яркие подарки и радостные события, а в жизни всегда будет хорошая погода!

Поздравления с днем рождения мужу 

Поздравляю с днем рождения! Желаю, чтобы твоя жизнь была яркой и восхитительной, любимые дарили внимание, радость, тепло и ласку, друзья окружали искренним пониманием и поддержкой, коллеги уважали и дорожили. Пусть всё, что казалось несбыточным, сбудется, и самое желанное пусть произойдет!

Чудесный, солнечный человечек, я поздравляю тебя с днём рождения! Пусть в любой день и в любую погоду у тебя всё будет замечательно, пусть всегда буду те, кому можно подарить свои крепкие объятия, пусть всегда будут те, кто наполнит твою жизнь светом счастья.

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