Короткие поздравления с началом весны 2019

Весна - это то время года, которого все ждут, устав от зимы. Весну часто называют долгожданной.

С земли еще не сошел снег, а в душу просится весна. На ясном небе сияет ослепительное солнце. Сосульки на домах начали хныкать, плакать: они не хотят покидать свои уютные места. Зажурчали веселые ручейки. Они серебрятся от солнечных лучей. На улицах началась суета. Привет, Весна!

Пусть первый мартовский денек,

Весенней радостью согреет.

Для счастья светлый уголок

В твоей душе найти сумеет!

С праздником, с теплом и светом,

С первым от весны приветом.

Пусть всё в жизни будет новым,

Радостным, уютным,клевым!

Пусть с первым солнечным лучом,

Нарядной, ласковой весны,

Придет большое счастье в дом

И все, чего так жаждешь ты!

Первый день весны стучится,

Открывай пошире дверь!

Вместе с ним к нам в гости мчится

Теплый ветер перемен.

Пусть принесет тебе весна

Улыбки, счастье, вдохновенье,

Избавит от печали вмиг,

Пускай подарит настроенье!

Весна пришла, и мир ожил,

Цветными красками играя.

Для грусти больше нет причин,

Я с 1 марта поздравляю!

Воздух свеж и необычен,

Тянет запахом лесным.

Поздравляю всех я нынче

С первым светлым днем весны!