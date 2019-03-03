Короткие поздравления с днем рождения на 3 марта

Однако часто так случается, что гости выбирают длинные и скучные поздравления, замысловатые пожелания, содержащие в себе множество хоть и важных, но порой просто не таких уж и нужных слов. Идеальным вариантом могут стать короткие поздравления с днем рождения, которые можно вместить в красивую открытку или отправить с помощью смс-сообщения.
Тем более, что порой достаточно всего лишь пару слов сказать, чтобы выразить свои искренние пожелания изменнику, поднять его настроение и затронуть струны его души. Здесь, кстати, уместно вспомнить и о том, что краткость является сестрой таланта, а значит, сказав несколько предложений от души, уже можно поразить своей искренностью и доброжелательностью.
С Днем Рожденья поздравляю!
И хочу я пожелать,
Счастья, радости, удачи,
Жить, любить и процветать!
Пусть день рождения будет классным.
Пусть будет круто, как в кино.
Не проживай ты жизнь напрасно —
Цени всё, что тебе дано!
Пусть душу согревают
Успех и счастье постоянно!
И пусть тебя отягощает
Лишь груз наличности в карманах!
Жизни без кручины!
Смеха без причины!
Бурного веселья!
Легкого похмелья!
Счастья бесконечного!
И здоровья вечного!
Море солнечных подарков,
Поздравлений от души!
Сбудутся пусть в День Рождения
Все хрустальные мечты!
С Днем Рождения поздравляю!
Пусть в душе цветет весна!
Ты по жизни улыбайся!
И счастливым будь всегда!
Пусть жизнь твоя течет без огорчений,
Неся с собою ласку, радость, свет.
Хочу тебя поздравить с днем рождения
И счастья пожелать на много лет!
В День Рождения желаю
Счастья, радости, успеха!
В жизни будет пусть удача!
Дом пусть будет полон смеха!
Желаю только радости,
Успехов лишь в делах!
Чтоб в жизни все сбывалось бы!
И было, как в мечтах!
Денег, женщин и машин.
Чтоб всегда на пьедестале
Ты был номером один.
Деньги ты греби лопатой,
Всё с карьерой будет "ок".
Силы, мужества, везенья
И любви на долгий срок!