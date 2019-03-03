Короткие поздравления с днем рождения на 3 марта

Ожидая приближения своего дня рождения, каждый из нас надеется услышать множество приятных слов и поздравлений в свой адрес.

Однако часто так случается, что гости выбирают длинные и скучные поздравления, замысловатые пожелания, содержащие в себе множество хоть и важных, но порой просто не таких уж и нужных слов. Идеальным вариантом могут стать короткие поздравления с днем рождения, которые можно вместить в красивую открытку или отправить с помощью смс-сообщения.

Тем более, что порой достаточно всего лишь пару слов сказать, чтобы выразить свои искренние пожелания изменнику, поднять его настроение и затронуть струны его души. Здесь, кстати, уместно вспомнить и о том, что краткость является сестрой таланта, а значит, сказав несколько предложений от души, уже можно поразить своей искренностью и доброжелательностью.

С Днем Рожденья поздравляю!

И хочу я пожелать,

Счастья, радости, удачи,

Жить, любить и процветать!

Пусть день рождения будет классным.

Пусть будет круто, как в кино.

Не проживай ты жизнь напрасно —

Цени всё, что тебе дано!

Пусть душу согревают

Успех и счастье постоянно!

И пусть тебя отягощает

Лишь груз наличности в карманах!

Жизни без кручины!

Смеха без причины!

Бурного веселья!

Легкого похмелья!

Счастья бесконечного!

И здоровья вечного!

Море солнечных подарков,

Поздравлений от души!

Сбудутся пусть в День Рождения

Все хрустальные мечты!

С Днем Рождения поздравляю!

Пусть в душе цветет весна!

Ты по жизни улыбайся!

И счастливым будь всегда!

Пусть жизнь твоя течет без огорчений,

Неся с собою ласку, радость, свет.

Хочу тебя поздравить с днем рождения

И счастья пожелать на много лет!

В День Рождения желаю

Счастья, радости, успеха!

В жизни будет пусть удача!

Дом пусть будет полон смеха!

Желаю только радости,

Успехов лишь в делах!

Чтоб в жизни все сбывалось бы!

И было, как в мечтах!

Поздравляю и желаю

Денег, женщин и машин.

Чтоб всегда на пьедестале

Ты был номером один.

Деньги ты греби лопатой,

Всё с карьерой будет "ок".

Силы, мужества, везенья

И любви на долгий срок!