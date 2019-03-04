Красивые поздравления с Днем Рождения на 4 марта: стихи и открытки

Человека в день его рождения называют новорожденным, виновником торжества, именинником.

Если у вас нет возможности (или желания) позвонить и поздравить с именинами, то можно просто отправить красивое поздравление с Днем рождения в прозе или стихах. Постарайтесь подобрать слова, которые бы максимально подошли конкретному человеку, учитывая его род деятельности, желания и стремления.

Ты рождена, чтоб быть счастливой,

Чтоб всех согреть вокруг себя,

Быть нежной, искренней, красивой

И жить, любовь свою даря.

Я поздравляю с днем рождения,

Пусть будет ласковой судьба,

А жизнь приносит наслаждение,

Как вкус прекрасного вина!

С днем рождения поздравляю!

Ты прекрасна, как всегда!

Оставайся же такою

Ты на долгие года!

Я здоровья пожелаю,

Денег, радости, тепла.

Быть в отличном настроении,

Не грустить чтоб никогда!

Поздравляю с днем рождения!

Света, радости, добра,

Постоянного везения

И душевного тепла.

Пусть глаза сияют радостью

И исполнятся мечты.

Жизнь пусть будет вечной сладостью,

А в душе цветут цветы.

И улыбка не сходит с лица,

Освещая твой путь любой.

Счастью пусть не будет конца,

И накроет успех с головой!

Самой, самой в этом мире

Я желаю в день рожденья:

Всех желаний исполненья,

И во всем всегда везенья!

Пусть всегда погода в доме,

Будет ясной и прекрасной.

И от всей души желаю

Быть всегда такою классной!

Будь счастливой, и любимой,

И здоровой, и красивой.

И пусть жизнь твоя цветет

Словно райский уголок!

Тебе желаю в день рождения

Любви, улыбок, доброты!

Ну и, конечно, воплощения

Твоей заветнейшей мечты!

Люби, цвети и улыбайся!

Вкус жизни пробуй не спеша.

Иди вперед и не сдавайся.

И будь, как роза, хороша!

Пусть каждый день с улыбки начинается,

Душа от счастья пусть всегда поет!

И все мечты заветные сбываются,

И в сердце ласковом твоем весна цветет!

Веселье, смех пускай рекой струятся,

А жизнь подарит море наслаждения!

И в океане радости купаться

Желаю от души в твой день рождения!

Поздравляю тебя с днём с днем рождения!

И хочу в этот день пожелать

Оставаться такой же прекрасной,

Каждый год лишь сильней расцветать!

Пусть твой дом будет полон уюта,

Доброты и весёлого смеха.

Никогда никакие невзгоды

Для тебя пусть не станут помехой.

Пожелаю всегда, как и прежде,

Зачаровывать даже взглядом

И чтоб каждый, кто тебе дорог,

Оставался с тобою рядом.