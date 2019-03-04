Красивые поздравления с Днем Рождения на 4 марта: стихи и открытки

Если у вас нет возможности (или желания) позвонить и поздравить с именинами, то можно просто отправить красивое поздравление с Днем рождения в прозе или стихах. Постарайтесь подобрать слова, которые бы максимально подошли конкретному человеку, учитывая его род деятельности, желания и стремления.
Ты рождена, чтоб быть счастливой,
Чтоб всех согреть вокруг себя,
Быть нежной, искренней, красивой
И жить, любовь свою даря.
Я поздравляю с днем рождения,
Пусть будет ласковой судьба,
А жизнь приносит наслаждение,
Как вкус прекрасного вина!
С днем рождения поздравляю!
Ты прекрасна, как всегда!
Оставайся же такою
Ты на долгие года!
Я здоровья пожелаю,
Денег, радости, тепла.
Быть в отличном настроении,
Не грустить чтоб никогда!
Поздравляю с днем рождения!
Света, радости, добра,
Постоянного везения
И душевного тепла.
Пусть глаза сияют радостью
И исполнятся мечты.
Жизнь пусть будет вечной сладостью,
А в душе цветут цветы.
И улыбка не сходит с лица,
Освещая твой путь любой.
Счастью пусть не будет конца,
И накроет успех с головой!
Самой, самой в этом мире
Я желаю в день рожденья:
Всех желаний исполненья,
И во всем всегда везенья!
Пусть всегда погода в доме,
Будет ясной и прекрасной.
И от всей души желаю
Быть всегда такою классной!
Будь счастливой, и любимой,
И здоровой, и красивой.
И пусть жизнь твоя цветет
Словно райский уголок!
Тебе желаю в день рождения
Любви, улыбок, доброты!
Ну и, конечно, воплощения
Твоей заветнейшей мечты!
Люби, цвети и улыбайся!
Вкус жизни пробуй не спеша.
Иди вперед и не сдавайся.
И будь, как роза, хороша!
Пусть каждый день с улыбки начинается,
Душа от счастья пусть всегда поет!
И все мечты заветные сбываются,
И в сердце ласковом твоем весна цветет!
Веселье, смех пускай рекой струятся,
А жизнь подарит море наслаждения!
И в океане радости купаться
Желаю от души в твой день рождения!
Поздравляю тебя с днём с днем рождения!
И хочу в этот день пожелать
Оставаться такой же прекрасной,
Каждый год лишь сильней расцветать!
Пусть твой дом будет полон уюта,
Доброты и весёлого смеха.
Никогда никакие невзгоды
Для тебя пусть не станут помехой.
Пожелаю всегда, как и прежде,
Зачаровывать даже взглядом
И чтоб каждый, кто тебе дорог,
Оставался с тобою рядом.