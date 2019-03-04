Поздравления с Масленицей 2019 на украинском языке в стихах и открытках

Отправляй лучшие поздравления с Масленицей 2019 друзьям и близким на украинском языке.

Поздравления с Масленицей выражаются не только в выпитом вине и съеденных блинах, но еще и в теплых душевных пожеланиях, которые мы адресуем своим родным, друзьям и близким.

Поэтому мы бы хотели подготовить для вас самые красивые, прикольные, трогательные и юмористические поздравления и пожелания в стихах с Масленицей.

Бажаю вам до столу сісти,

Млинців з ікорочкой поїсти,

Спалити бабу, зиму проводити,

Мене в Прощений день простити…

З Масницею вітаю

І достатку вам бажаю,

І в хаті, і на дворі,

У золоті і в сріблі!

Сьогодні день святковий,

Сьогодні день масляної!

Млинці їжте, та гуляйте,

Та друг дружку поздоровляйте!

Ну, а я всім вам бажаю

Щастя і любові без краю,

Не хворіти, і не хандрити

І сто років ще гудіти!

Немов сонечко на блюді

Золотисті млинці!

Нині свято в домі буде,

Масляну ми зустрінемо!

Відступає зимовий холод,

Попереду вже видно,

Накриває місто

Світлом ласкавим, весна.

Нехай наповниться веселощами

Ваш гостинний дім!

Життєдайний дух весняний

Хай завжди панують у нім!

З Масляною вітаємо,

Змін великих бажаємо.

Принесе нехай вам весна

Багато світла і тепла!

Веселіться, життя прекрасне!

Нехай панує добро!

Ну а ми бажаємо щастя,

І щоб вам у всьому везло!

Нехай на трійці завзятий

У ваше життя весна увірветься,

Сонця промінь золотий

Щастям в серці відгукнеться.

Закотивши бенкет горою

І млинців ви напечіть.

І попрощатися нас з зимою

У гості з радістю кличте!

Хай кануть в минуле хуртовини,

Із зимовою стужею всіх бід і негараздів,

А долоньки близьких нехай тепліють

І прекрасним буде цей рік.