Поздравления с Масленицей 2019 на украинском языке в стихах и открытках

Поздравления с Масленицей выражаются не только в выпитом вине и съеденных блинах, но еще и в теплых душевных пожеланиях, которые мы адресуем своим родным, друзьям и близким.
Поэтому мы бы хотели подготовить для вас самые красивые, прикольные, трогательные и юмористические поздравления и пожелания в стихах с Масленицей.
Бажаю вам до столу сісти,
Млинців з ікорочкой поїсти,
Спалити бабу, зиму проводити,
Мене в Прощений день простити…
З Масницею вітаю
І достатку вам бажаю,
І в хаті, і на дворі,
У золоті і в сріблі!
Сьогодні день святковий,
Сьогодні день масляної!
Млинці їжте, та гуляйте,
Та друг дружку поздоровляйте!
Ну, а я всім вам бажаю
Щастя і любові без краю,
Не хворіти, і не хандрити
І сто років ще гудіти!
Немов сонечко на блюді
Золотисті млинці!
Нині свято в домі буде,
Масляну ми зустрінемо!
Відступає зимовий холод,
Попереду вже видно,
Накриває місто
Світлом ласкавим, весна.
Нехай наповниться веселощами
Ваш гостинний дім!
Життєдайний дух весняний
Хай завжди панують у нім!
З Масляною вітаємо,
Змін великих бажаємо.
Принесе нехай вам весна
Багато світла і тепла!
Веселіться, життя прекрасне!
Нехай панує добро!
Ну а ми бажаємо щастя,
І щоб вам у всьому везло!
Нехай на трійці завзятий
У ваше життя весна увірветься,
Сонця промінь золотий
Щастям в серці відгукнеться.
Закотивши бенкет горою
І млинців ви напечіть.
І попрощатися нас з зимою
У гості з радістю кличте!
Хай кануть в минуле хуртовини,
Із зимовою стужею всіх бід і негараздів,
А долоньки близьких нехай тепліють
І прекрасним буде цей рік.