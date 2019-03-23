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День Рождения: поздравления в прозе и стихах на 23 марта

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День Рождения: поздравления в прозе и стихах на 23 марта
08:58 Сб, 23 Март 2019 Телеграф Фото: pixabay.com

День Рождения – это прекрасный повод поздравить родного человека, сделав ему приятное!

День рождения - это счастливое время в жизни каждого из нас. Это праздник веселья, радости, моря добрых слов, чудесных подарков и счастливых воспоминаний!

С днем рожденья, дорогая!

Поздравляю и желаю:

Будь как минимум богиней,

Мудрой правящей княгиней.

Будь прекрасной Афродитой,

Сильной, стильной Артемидой,

Пусть решаются удачно

Даже сложные задачи.

Будь всегда ты на вершине,

Лучшее бери от жизни!

 

Поздравляю с днем рождения! Желаю, чтобы с этого дня началась бесконечная белая полоса в жизни! Вдохновения и желания, силы и мудрости, здоровья и гармонии, энергии и улыбок, радости и веселья, достатка и успеха, любви и верности. Жить каждый день так ярко и насыщено, чтобы затмевать звезды своим сиянием от счастья!

 

День рождения - это счастье,

Самый лучший в мире день.

Пусть обходят все напасти,

А в душе цветет сирень.

Я добра тебе желаю,

Понимания, любви.

Пусть за плечи обнимает

Тот, о ком мечтаешь ты.

Много радости, достатка,

Счастья целый океан,

Безделушек, шоколадок,

Смеха с радостью фонтан!

Много-много поцелуев,

Самых преданных друзей.

С днем рождения поздравляю,

Будь на свете всех милей!

 

С днем рождения, от души! Во-первых, желаю самого главного - это, конечно же, здоровья, без него не будет ничего, кроме огорчения. Во - вторых, крепкого фундамента и заветного места в жизни, где пахнет теплом, нежностью и уютом. В-третьих, всего приходящего, но лишь положительного и доброго - материальной прибыли, хорошей работы, верных друзей, крепкой любви и радужного настроения.

 

Чудесный праздник - день рождения!

Кругом родные и друзья.

Так много разных поздравлений,

Прими теперь и от меня.

Что пожелать тебе? Не знаю...

Любви, здоровья, красоты?

Но это всё уже желали,

Чтоб в жизни не было беды.

Что пожелать тебе? Не знаю...

Наверно, просто теплоты.

Наверно, просто понимания,

Хлопот поменьше и нужды.

Чтобы глаза твои сияли,

Чтобы бурлила в жилах кровь,

Чтобы в душе твоей мерцали

Надежда, вера и любовь.

 

С днем рождения! Пусть этот день будет полон самых неожиданных и радостных сюрпризов и долгожданных подарков. Пусть рядом с тобой всегда будут самые дорогие люди, верные и надежные друзья. Счастья, любви и добра твоему дому. И пусть тебе улыбнется удача!

 

Поздравления с Днем Рождения любимой женщине в прозе на 22 марта

С днем рожденья поздравляю!

Здоровья крепкого желаю.

Друзей, достатка и успехов.

Веселья, радости и смеха!

Людей хороших и побольше,

А позитива, чтоб подольше.

На Мальте отпуск проводить,

Себя всегда, во всем любить!

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