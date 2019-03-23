День Рождения: поздравления в прозе и стихах на 23 марта

День рождения - это счастливое время в жизни каждого из нас. Это праздник веселья, радости, моря добрых слов, чудесных подарков и счастливых воспоминаний!
С днем рожденья, дорогая!
Поздравляю и желаю:
Будь как минимум богиней,
Мудрой правящей княгиней.
Будь прекрасной Афродитой,
Сильной, стильной Артемидой,
Пусть решаются удачно
Даже сложные задачи.
Будь всегда ты на вершине,
Лучшее бери от жизни!
Поздравляю с днем рождения! Желаю, чтобы с этого дня началась бесконечная белая полоса в жизни! Вдохновения и желания, силы и мудрости, здоровья и гармонии, энергии и улыбок, радости и веселья, достатка и успеха, любви и верности. Жить каждый день так ярко и насыщено, чтобы затмевать звезды своим сиянием от счастья!
День рождения - это счастье,
Самый лучший в мире день.
Пусть обходят все напасти,
А в душе цветет сирень.
Я добра тебе желаю,
Понимания, любви.
Пусть за плечи обнимает
Тот, о ком мечтаешь ты.
Много радости, достатка,
Счастья целый океан,
Безделушек, шоколадок,
Смеха с радостью фонтан!
Много-много поцелуев,
Самых преданных друзей.
С днем рождения поздравляю,
Будь на свете всех милей!
С днем рождения, от души! Во-первых, желаю самого главного - это, конечно же, здоровья, без него не будет ничего, кроме огорчения. Во - вторых, крепкого фундамента и заветного места в жизни, где пахнет теплом, нежностью и уютом. В-третьих, всего приходящего, но лишь положительного и доброго - материальной прибыли, хорошей работы, верных друзей, крепкой любви и радужного настроения.
Чудесный праздник - день рождения!
Кругом родные и друзья.
Так много разных поздравлений,
Прими теперь и от меня.
Что пожелать тебе? Не знаю...
Любви, здоровья, красоты?
Но это всё уже желали,
Чтоб в жизни не было беды.
Что пожелать тебе? Не знаю...
Наверно, просто теплоты.
Наверно, просто понимания,
Хлопот поменьше и нужды.
Чтобы глаза твои сияли,
Чтобы бурлила в жилах кровь,
Чтобы в душе твоей мерцали
Надежда, вера и любовь.
С днем рождения! Пусть этот день будет полон самых неожиданных и радостных сюрпризов и долгожданных подарков. Пусть рядом с тобой всегда будут самые дорогие люди, верные и надежные друзья. Счастья, любви и добра твоему дому. И пусть тебе улыбнется удача!
С днем рожденья поздравляю!
Здоровья крепкого желаю.
Друзей, достатка и успехов.
Веселья, радости и смеха!
Людей хороших и побольше,
А позитива, чтоб подольше.
На Мальте отпуск проводить,
Себя всегда, во всем любить!