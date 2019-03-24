СМС-поздравления с днем рождения на 24 марта

День рождения - это счастливое время в жизни каждого из нас. Это праздник веселья, радости, моря добрых слов, чудесных подарков и счастливых воспоминаний! Сделай близкого человека счастливым - поздравь его самыми теплыми, оригинальными словами.
С днем рожденья поздравляю!
Здоровья крепкого желаю.
Друзей, достатка и успехов.
Веселья, радости и смеха!
Людей хороших и побольше,
А позитива, чтоб подольше.
На Мальте отпуск проводить,
Себя всегда, во всем любить!
Здоровья, сил, терпения,
Желаний исполнения,
Признанья, уважения,
В карьере продвижения.
В семье благополучия,
Друзья чтоб были лучшие,
Во всех делах порядка,
Во всем всегда достатка!
Желаю успеха, большого достатка,
Чтоб клеились деньги к рукам... да и к пяткам!
А главное - в жизни побольше друзей,
И множество солнечных, радостных дней!
Желаю здоровья и жизни богатой,
Шикарную дачу, большую зарплату.
Пусть в жизни все будет лишь "Вау!" да "Ах!",
От счастья звенит пусть в обоих ушах.
Путевку на Кипр и пальто "от Габбана".
И премий внеплановых в оба кармана.
Пусть будет отличным всегда настроение
И длится неделями твой день рождения.
С днем рожденья поздравляю!
Много денежек желаю,
Голова чтоб не болела,
А душа всегда чтоб пела!
Чтобы жизнь тебя любила,
Щедро-щедро одарила!
Ну а тем, кто не согласен,
В руки - флаг! И путь им ясный!
Душа чтоб пела и смеялась,
А сердце верило в мечту.
Чтоб счастье вовсе не кончалось,
А взор твой видел красоту.
Чтоб исполнялись все желанья -
Все, что задумано тобой.
Успехов в каждом начинании,
Веселья в день рожденья твой!
Пускай мечты стремятся ввысь
И к лучшему изменят жизнь,
Пускай сегодня - в день рождения
Они получат воплощение.
Пусть ждут сюрпризы и подарки,
Пусть от объятий станет жарко,
Пусть радость, смех не иссякают,
Друзья улыбками встречают!