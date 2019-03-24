СМС-поздравления с днем рождения на 24 марта

Очень милые короткие поздравления с этим чудесным праздником

День рождения - это счастливое время в жизни каждого из нас. Это праздник веселья, радости, моря добрых слов, чудесных подарков и счастливых воспоминаний! Сделай близкого человека счастливым - поздравь его самыми теплыми, оригинальными словами.

С днем рожденья поздравляю!

Здоровья крепкого желаю.

Друзей, достатка и успехов.

Веселья, радости и смеха!

Людей хороших и побольше,

А позитива, чтоб подольше.

На Мальте отпуск проводить,

Себя всегда, во всем любить!

Здоровья, сил, терпения,

Желаний исполнения,

Признанья, уважения,

В карьере продвижения.

В семье благополучия,

Друзья чтоб были лучшие,

Во всех делах порядка,

Во всем всегда достатка!

Желаю успеха, большого достатка,

Чтоб клеились деньги к рукам... да и к пяткам!

А главное - в жизни побольше друзей,

И множество солнечных, радостных дней!

Желаю здоровья и жизни богатой,

Шикарную дачу, большую зарплату.

Пусть в жизни все будет лишь "Вау!" да "Ах!",

От счастья звенит пусть в обоих ушах.

Путевку на Кипр и пальто "от Габбана".

И премий внеплановых в оба кармана.

Пусть будет отличным всегда настроение

И длится неделями твой день рождения.

С днем рожденья поздравляю!

Много денежек желаю,

Голова чтоб не болела,

А душа всегда чтоб пела!

Чтобы жизнь тебя любила,

Щедро-щедро одарила!

Ну а тем, кто не согласен,

В руки - флаг! И путь им ясный!

Душа чтоб пела и смеялась,

А сердце верило в мечту.

Чтоб счастье вовсе не кончалось,

А взор твой видел красоту.

Чтоб исполнялись все желанья -

Все, что задумано тобой.

Успехов в каждом начинании,

Веселья в день рожденья твой!

Пускай мечты стремятся ввысь

И к лучшему изменят жизнь,

Пускай сегодня - в день рождения

Они получат воплощение.

Пусть ждут сюрпризы и подарки,

Пусть от объятий станет жарко,

Пусть радость, смех не иссякают,

Друзья улыбками встречают!