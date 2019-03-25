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Поздравления с Днем рождения в прозе 25 марта

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Поздравления с Днем рождения в прозе 25 марта
08:28 Сегодня Телеграф Фото: picjumbo.com

Подборка самых теплых поздравлений с Днем Рождения в прозе для ваших близких.

Обычно день рождения празднуется как домашний праздник, с семьей и друзьями. Практикуется также и отмечание этой даты с коллегами.

Наши поздравления с днем рождения в стихах, помогут вам оригинально поздравить любого человека.  Только самые оригинальные и лучшие поздравления с Днем рождения собраны со всей сети.

 

Все мои пожелания идут от души. А звучат они так: благополучия, радости, света, уюта, тепла, достатка! Пусть все твои дни будут наполнены вдохновением и жаждой к жизни! Всего тебе самого прекрасного!

Поздравления с Днем Рождения сына

Поздравляю тебя с таким чудесным праздником — днем рождения. Искренне желаю все самое лучшее для тебя и твоих близких. Желаю, в первую очередь, здоровья , без него никак, счастья и удачи во всех начинаниях и делах. Желаю, чтобы все, что ты хочешь появилось в жизни, чтобы каждый прожитый день ты наслаждалась жизнью.

***

Поздравляю с днем рождения! Желаю невероятной радости, потрясающего успеха, волшебного вдохновения, искренних улыбок, верных друзей, замечательных любимых! А еще — удачных дней, хороших новостей, огромной силы духа, приятных событий и неиссякаемого оптимизма!

Поздравляю с днем рожденья! Желаю радости, любви и везения. Чтобы мечты исполнялись, а планы воплощались. Желаю удачи, гармонии, счастья и праздников. Пусть каждый день дарит новые лучики, а люди только вдохновляют и не расстраивают. Чтобы небо стреляло яркими красками, а птички пели тебе симфонии. Тебе я желаю всего самого лучшего, и пусть всё это сбудется скорее!

***

Желаем тебе настоящего женского счастья, уюта и тепла в твоем доме, родных и близких людей рядом. Пусть твои красота и молодость с каждым годом лишь набирают силы, мудрость не знает пределов, а радость не покидает тебя ни на секунду. Оставайся такой же милой, понимающей и доброй!

День Рождения: поздравления в прозе и стихах

Поздравляю с днем рождения! Желаю чтобы твой позитивный настрой и сильная энергетика привлекали в твою жизнь все самое лучшее: верных и преданных друзей, нежную и страстную любовь, достаток, плавно переходящий в сказочное богатство. Ну, и конечно, будь всегда здорова и пусть близкие радуют и приятно удивляют не только в день рождения!

***

Поздравляю с днем рождения! Желаю женского счастья и мудрости, красоты, грации и свежести. Пусть тебя всегда окружают неугасающий свет, уважение, нежность и тепло. Неубывающей любви, искрящейся жизненной энергии, достижения целей, и пусть всегда будет желание мечтать, а мечты твои все сбываются!

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