Поздравления с днем рождения в прозе и стихах на 27 марта

Родившиеся в этот день эмоциональны, полны идей и обладают творческими и артистическими способностями.

Хотя вы отличаетесь развитой интуицией и воображением, склонность чересчур легко сдавать свои позиции может привести вас к разочарованию.

Овладев навыками самоконтроля и научившись воспринимать неудачи как положительный опыт, вы сможете развить в себе упорство, а конструктивное мышление поможет вам обратить трудные ситуации в свою пользу.

Вы добросердечны и великодушны к тем, кого любите, но часто стремитесь спрятать свою чувствительность под маской дружелюбия и юмора. Обладая артистическими способностями и динамичным характером, вы требуете от жизни ярких впечатлений и порой можете оказаться в безвыходной ситуации.

Научившись сохранять уравновешенность и обретя душевный мир и гармонию, вы придете к поистине удивительным результатам. Чем более универсальным или чутким вы будете, чем шире станут ваши взгляды, тем выше шансы на позитивный настрой и успех. Научитесь не только мечтать, но и действовать.

До 23 лет вы будете стремиться к путешествиям или познанию нового, у вас будет множество интересов. После 24 лет в вас пробудится тяга к материальному успеху, надежности финансовой стабильности. Также возникнет потребность в контакте с природой в той или иной форме. С середины шестого десятка лет более важную роль в вашей жизни начнут играть знания, образование и общение.

С днем рождения поздравляю

И желаю день за днем

Быть счастливее и ярче,

Словно солнце за окном.

Пожелаю я здоровья,

Много смеха и тепла,

Чтоб родные были рядом

И, конечно же, добра!

Пусть деньжат будет побольше,

Путешествий и любви.

Чашу полную заботы,

Мира, света, красоты!

Чтоб всегда под счастливой звездою

Вас судьба по дороге вела.

В доме чтоб полноводной рекою

Жизнь спокойно и мирно текла,

Пусть Ваш дом лишь друзья посещают,

Стороною обходят ненастья,

От души мы добра Вам желаем,

Долгой жизни, здоровья и счастья!

С Днем варенья и рождения!

Принимай поскорей поздравления!

Пусть жизнь дарит миллион улыбок,

Пусть не будет в ней забот и ошибок,

Пусть желаемое возьмет - и случится,

Счастье в двери скорей постучится!

Поздравляю с днем рождения! Пусть все мечты сбываются, желания исполняются, цели достигаются, здоровье улучшается и деньги прибавляются! Счастья, радости и душевной гармонии, блистательных удач, незабываемых впечатлений и головокружительных успехов, настоящей любви, верных друзей и яркой радуги эмоций!

Поздравляю с днем рождения! Желаю прекрасной жизни, и пусть на каждом ее повороте всегда встречаются замечательные события. Желаю массу поводов для радости и здоровья крепкого! Пусть каждое утро будет счастливым и солнечным.

В долгожданный день рожденья

Я поздравить тебя спешу,

Счастья, радости, веселья

Пожелать тебе хотим,

Чтоб заботы и печали

Ты не знала никогда,

Чтоб здоровье и удача

Были рядышком всегда!

Поздравляем с днем рождения! Желаем здоровья, удачи, любви, везения, мира, добра, улыбок, благополучия. Пусть все мечты исполняются. Пусть жизнь будет долгой и гладкой, полной ярких и запоминающихся событий!

Поздравляю с днем рождения,

Желаю вагон и корзинку везенья!

Пусть жизнь бежит без забот,

В радости и без невзгод,

На душе царит порядок,

Будет в кошельке достаток,

Мечты сбываются все в срок,

Счастья тебе — под потолок!

Поздравляю с днем рождения! Удачи тебе во всех начинаниях, исполнения желаний, всегда светлого и хорошего настроения, веры в себя и продвижения к своим целям. А еще прекрасного здоровья, больше улыбок и в праздники, и в будни, и пусть каждый день будет наполнен счастьем и теплом.

С днем рождения! Пусть сбудутся заветные мечты и тайные желания. Пусть солнце греет своими лучами, а счастье никогда не покидает твой жизненный путь. Пусть родные всегда будут рядом, а благополучие и достаток поселятся навсегда в твоем уютном доме.