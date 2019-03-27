Поздравления с днем рождения в прозе и стихах на 27 марта

Хотя вы отличаетесь развитой интуицией и воображением, склонность чересчур легко сдавать свои позиции может привести вас к разочарованию.
Овладев навыками самоконтроля и научившись воспринимать неудачи как положительный опыт, вы сможете развить в себе упорство, а конструктивное мышление поможет вам обратить трудные ситуации в свою пользу.
Вы добросердечны и великодушны к тем, кого любите, но часто стремитесь спрятать свою чувствительность под маской дружелюбия и юмора. Обладая артистическими способностями и динамичным характером, вы требуете от жизни ярких впечатлений и порой можете оказаться в безвыходной ситуации.
Научившись сохранять уравновешенность и обретя душевный мир и гармонию, вы придете к поистине удивительным результатам. Чем более универсальным или чутким вы будете, чем шире станут ваши взгляды, тем выше шансы на позитивный настрой и успех. Научитесь не только мечтать, но и действовать.
До 23 лет вы будете стремиться к путешествиям или познанию нового, у вас будет множество интересов. После 24 лет в вас пробудится тяга к материальному успеху, надежности финансовой стабильности. Также возникнет потребность в контакте с природой в той или иной форме. С середины шестого десятка лет более важную роль в вашей жизни начнут играть знания, образование и общение.
С днем рождения поздравляю
И желаю день за днем
Быть счастливее и ярче,
Словно солнце за окном.
Пожелаю я здоровья,
Много смеха и тепла,
Чтоб родные были рядом
И, конечно же, добра!
Пусть деньжат будет побольше,
Путешествий и любви.
Чашу полную заботы,
Мира, света, красоты!
Чтоб всегда под счастливой звездою
Вас судьба по дороге вела.
В доме чтоб полноводной рекою
Жизнь спокойно и мирно текла,
Пусть Ваш дом лишь друзья посещают,
Стороною обходят ненастья,
От души мы добра Вам желаем,
Долгой жизни, здоровья и счастья!
С Днем варенья и рождения!
Принимай поскорей поздравления!
Пусть жизнь дарит миллион улыбок,
Пусть не будет в ней забот и ошибок,
Пусть желаемое возьмет - и случится,
Счастье в двери скорей постучится!
Поздравляю с днем рождения! Пусть все мечты сбываются, желания исполняются, цели достигаются, здоровье улучшается и деньги прибавляются! Счастья, радости и душевной гармонии, блистательных удач, незабываемых впечатлений и головокружительных успехов, настоящей любви, верных друзей и яркой радуги эмоций!
Поздравляю с днем рождения! Желаю прекрасной жизни, и пусть на каждом ее повороте всегда встречаются замечательные события. Желаю массу поводов для радости и здоровья крепкого! Пусть каждое утро будет счастливым и солнечным.
В долгожданный день рожденья
Я поздравить тебя спешу,
Счастья, радости, веселья
Пожелать тебе хотим,
Чтоб заботы и печали
Ты не знала никогда,
Чтоб здоровье и удача
Были рядышком всегда!
Поздравляем с днем рождения! Желаем здоровья, удачи, любви, везения, мира, добра, улыбок, благополучия. Пусть все мечты исполняются. Пусть жизнь будет долгой и гладкой, полной ярких и запоминающихся событий!
Поздравляю с днем рождения,
Желаю вагон и корзинку везенья!
Пусть жизнь бежит без забот,
В радости и без невзгод,
На душе царит порядок,
Будет в кошельке достаток,
Мечты сбываются все в срок,
Счастья тебе — под потолок!
Поздравляю с днем рождения! Удачи тебе во всех начинаниях, исполнения желаний, всегда светлого и хорошего настроения, веры в себя и продвижения к своим целям. А еще прекрасного здоровья, больше улыбок и в праздники, и в будни, и пусть каждый день будет наполнен счастьем и теплом.
С днем рождения! Пусть сбудутся заветные мечты и тайные желания. Пусть солнце греет своими лучами, а счастье никогда не покидает твой жизненный путь. Пусть родные всегда будут рядом, а благополучие и достаток поселятся навсегда в твоем уютном доме.