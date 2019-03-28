Скачать
Четверг, 28.03.2019
В Украине разработали электромагнитное оружие
В Украине разработали электромагнитное оружие
Отключений не будет: водоканалы продолжат работать после 1 апреля
Кабмин обещает не отключать воду 5 миллионам украинцев
Хирн: У Джошуа будет бой с Усиком
Хирн: У Джошуа будет бой с Усиком
Афиша интересных событий в Украине на 30-31 марта
Афиша интересных событий в Украине на 30-31 марта

Лучшие поздравления с днем рождения в стихах на 28 марта

Смотрите фото (6)
Лучшие поздравления с днем рождения в стихах на 28 марта
08:39 Сегодня Телеграф

Особо противоречивые и и неоднозначные люди являются миру в этот день.

28 марта рождаются яркие и сильные Овны, которые любят разнообразие и постоянную смену деятельности и совсем не терпят рутину. Это яркие холерики с отличными лидерскими способностями.

Они всегда верят в лучшее, активны и энергичны, крайне самоуверенны, умны и сильны физически. Они с радостью и некоторым горением бросаются на амбразуры все новых и новых жизненных проблем, решая их как воины побеждают врагов на поле битвы.

Эти порывистые люди иногда даже бывают жестоки, часто они сначала действуют, а потом размышляют, они эгоисты и могут прорубить себе путь к успеху за счет побед над менее удачливыми и наглыми противниками. Законы и традиция будто писаны не для них, у этих людей для себя самих отведена особая мораль. Они обожают приключения, часто находят их себе на голову, не слушая никого и ничто.

Множество проблем они действительно создают себе сами. Толпа их слушается, как кролик удава, повинуясь сильной харизме и какому-то необъяснимому очарованию этих сильных натур. На работе и дома эти люди часто становятся деспотами и тиранами, они не любят выслушивать мнение других людей, считая, что есть их мнение и другое, неправильное.

Несмотря на такой сложный характер, эти люди деятельны, активны и самоуверенны, благодаря чему часто достигают вершины. Они бесстрашны, полны идей и задумок, умеют рационально подходить к работе, так что предпосылок для блестящей карьеры у них множество.

День рожденья - хорошая дата,

Но немножко грустно всегда.

Потому, что летят незаметно

Наши лучшие в жизни года.

День рожденья - особая дата,

Этот праздник ни с чем не сравнить,

Кто-то умный придумал когда-то

Имениннику радость дарить.

Радость встречи, улыбки, надежды,

Пожеланий здоровья, тепла,

Чтобы счастье безоблачным было,

Что успешными были дела!

Где взять одних благополучий?

Так не бывает - это факт.

Но пусть побольше будет "лучше",

И меньше будет "кое-как".

Тебе желаем в день рожденья -

Улыбок, радостных хлопот,

Здоровья, счастья и веселья,

Сегодня, завтра, круглый год!

У тебя сегодня день рождения,

Это самый радостный из дней,

Пусть же это поздравление

Тоже будет радостью твоей.

В этот день желаю тебе счастья,

Самых долгих, интересных лет,

Пусть не будет у тебя ненастья

Только радость, только солнца свет!

Пусть любовь придет к тебе большая,

Не на год - на вечность, навсегда,

И пусть будет жизнь твоя, родная,

Светлой, словно родниковая вода!

Годы мчатся, жаль, конечно,

Не задержишь их на час.

Знаем: молодость не вечна,

И грустим о том подчас.

Сколько стукнуло - не важно,

Ну, зачем года считать?

В ногу с веком - это важно!

И в дороге не отстать!

Пусть будет все, что в жизни нужно,

Чем жизнь бывает хороша:

Любовь, надежда, верность, дружба

И вечно юная душа!

В день рожденья твой сегодня

Годы можно не считать,

В этот самый день счастливый

Мы хотели б пожелать:

Чтобы в жизни улыбались

Твои ясные глаза,

Чтобы счастье и здоровье -

Были спутником всегда!

Поздравления с днем рождения в прозе и стихах на 27 марта

В чудесный этот день

О прожитых годах забудь!

Будь счастлива всегда,

Всегда красивой, нежной будь,

Не стой на месте - двигайся вперед.

Движение - залог, что счастье и успех к тебе придет.

Движенье жизнь и счастье в нем, вперед, вперед -

И будешь молодеть ты с каждым днем!

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (6)

Все по теме:

Праздник, День рождения, Стихи, Поздравления, Картинки, Открытки, 28 марта, Поздравления в стихах, Поздравления в прозе, Поздравления с Днем рождения, Проза, Поздравления в картинках, Поздравления с стихах, Поздравления в прозу с днем рождения, День рождения в прозе.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Кейт Миддлтон ответила на вопрос о четвертом ребенке
02 Приметы и обряды на 28 марта – День Никандра
03 Муж королевы Елизаветы после ДТП пересел на очень необычный транспорт
04 Лучшие поздравления с днем рождения в стихах на 28 марта
05 В Сумской области мужчина убил и сжег товарища
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
До +18: синоптики рассказали, когда потеплеет
До +18: синоптики рассказали, когда потеплеет
Евросоюз запретил одноразовый пластик
Евросоюз запретил одноразовый пластик
В марте украинским военным повысили зарплаты: кому и на сколько
В марте украинским военным повысили зарплаты
Этно-группа DakhaBrakha презентовала новый клип &quot;Пливе човен&quot;
Этно-группа DakhaBrakha презентовала новый клип "Пливе човен"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь