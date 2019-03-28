Лучшие поздравления с днем рождения в стихах на 28 марта

28 марта рождаются яркие и сильные Овны, которые любят разнообразие и постоянную смену деятельности и совсем не терпят рутину. Это яркие холерики с отличными лидерскими способностями.
Они всегда верят в лучшее, активны и энергичны, крайне самоуверенны, умны и сильны физически. Они с радостью и некоторым горением бросаются на амбразуры все новых и новых жизненных проблем, решая их как воины побеждают врагов на поле битвы.
Эти порывистые люди иногда даже бывают жестоки, часто они сначала действуют, а потом размышляют, они эгоисты и могут прорубить себе путь к успеху за счет побед над менее удачливыми и наглыми противниками. Законы и традиция будто писаны не для них, у этих людей для себя самих отведена особая мораль. Они обожают приключения, часто находят их себе на голову, не слушая никого и ничто.
Множество проблем они действительно создают себе сами. Толпа их слушается, как кролик удава, повинуясь сильной харизме и какому-то необъяснимому очарованию этих сильных натур. На работе и дома эти люди часто становятся деспотами и тиранами, они не любят выслушивать мнение других людей, считая, что есть их мнение и другое, неправильное.
Несмотря на такой сложный характер, эти люди деятельны, активны и самоуверенны, благодаря чему часто достигают вершины. Они бесстрашны, полны идей и задумок, умеют рационально подходить к работе, так что предпосылок для блестящей карьеры у них множество.
День рожденья - хорошая дата,
Но немножко грустно всегда.
Потому, что летят незаметно
Наши лучшие в жизни года.
День рожденья - особая дата,
Этот праздник ни с чем не сравнить,
Кто-то умный придумал когда-то
Имениннику радость дарить.
Радость встречи, улыбки, надежды,
Пожеланий здоровья, тепла,
Чтобы счастье безоблачным было,
Что успешными были дела!
Где взять одних благополучий?
Так не бывает - это факт.
Но пусть побольше будет "лучше",
И меньше будет "кое-как".
Тебе желаем в день рожденья -
Улыбок, радостных хлопот,
Здоровья, счастья и веселья,
Сегодня, завтра, круглый год!
У тебя сегодня день рождения,
Это самый радостный из дней,
Пусть же это поздравление
Тоже будет радостью твоей.
В этот день желаю тебе счастья,
Самых долгих, интересных лет,
Пусть не будет у тебя ненастья
Только радость, только солнца свет!
Пусть любовь придет к тебе большая,
Не на год - на вечность, навсегда,
И пусть будет жизнь твоя, родная,
Светлой, словно родниковая вода!
Годы мчатся, жаль, конечно,
Не задержишь их на час.
Знаем: молодость не вечна,
И грустим о том подчас.
Сколько стукнуло - не важно,
Ну, зачем года считать?
В ногу с веком - это важно!
И в дороге не отстать!
Пусть будет все, что в жизни нужно,
Чем жизнь бывает хороша:
Любовь, надежда, верность, дружба
И вечно юная душа!
В день рожденья твой сегодня
Годы можно не считать,
В этот самый день счастливый
Мы хотели б пожелать:
Чтобы в жизни улыбались
Твои ясные глаза,
Чтобы счастье и здоровье -
Были спутником всегда!
В чудесный этот день
О прожитых годах забудь!
Будь счастлива всегда,
Всегда красивой, нежной будь,
Не стой на месте - двигайся вперед.
Движение - залог, что счастье и успех к тебе придет.
Движенье жизнь и счастье в нем, вперед, вперед -
И будешь молодеть ты с каждым днем!