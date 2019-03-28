Лучшие поздравления с днем рождения в стихах на 28 марта

Особо противоречивые и и неоднозначные люди являются миру в этот день.

28 марта рождаются яркие и сильные Овны, которые любят разнообразие и постоянную смену деятельности и совсем не терпят рутину. Это яркие холерики с отличными лидерскими способностями.

Они всегда верят в лучшее, активны и энергичны, крайне самоуверенны, умны и сильны физически. Они с радостью и некоторым горением бросаются на амбразуры все новых и новых жизненных проблем, решая их как воины побеждают врагов на поле битвы.

Эти порывистые люди иногда даже бывают жестоки, часто они сначала действуют, а потом размышляют, они эгоисты и могут прорубить себе путь к успеху за счет побед над менее удачливыми и наглыми противниками. Законы и традиция будто писаны не для них, у этих людей для себя самих отведена особая мораль. Они обожают приключения, часто находят их себе на голову, не слушая никого и ничто.

Множество проблем они действительно создают себе сами. Толпа их слушается, как кролик удава, повинуясь сильной харизме и какому-то необъяснимому очарованию этих сильных натур. На работе и дома эти люди часто становятся деспотами и тиранами, они не любят выслушивать мнение других людей, считая, что есть их мнение и другое, неправильное.

Несмотря на такой сложный характер, эти люди деятельны, активны и самоуверенны, благодаря чему часто достигают вершины. Они бесстрашны, полны идей и задумок, умеют рационально подходить к работе, так что предпосылок для блестящей карьеры у них множество.

День рожденья - хорошая дата,

Но немножко грустно всегда.

Потому, что летят незаметно

Наши лучшие в жизни года.

День рожденья - особая дата,

Этот праздник ни с чем не сравнить,

Кто-то умный придумал когда-то

Имениннику радость дарить.

Радость встречи, улыбки, надежды,

Пожеланий здоровья, тепла,

Чтобы счастье безоблачным было,

Что успешными были дела!

Где взять одних благополучий?

Так не бывает - это факт.

Но пусть побольше будет "лучше",

И меньше будет "кое-как".

Тебе желаем в день рожденья -

Улыбок, радостных хлопот,

Здоровья, счастья и веселья,

Сегодня, завтра, круглый год!

У тебя сегодня день рождения,

Это самый радостный из дней,

Пусть же это поздравление

Тоже будет радостью твоей.

В этот день желаю тебе счастья,

Самых долгих, интересных лет,

Пусть не будет у тебя ненастья

Только радость, только солнца свет!

Пусть любовь придет к тебе большая,

Не на год - на вечность, навсегда,

И пусть будет жизнь твоя, родная,

Светлой, словно родниковая вода!

Годы мчатся, жаль, конечно,

Не задержишь их на час.

Знаем: молодость не вечна,

И грустим о том подчас.

Сколько стукнуло - не важно,

Ну, зачем года считать?

В ногу с веком - это важно!

И в дороге не отстать!

Пусть будет все, что в жизни нужно,

Чем жизнь бывает хороша:

Любовь, надежда, верность, дружба

И вечно юная душа!

В день рожденья твой сегодня

Годы можно не считать,

В этот самый день счастливый

Мы хотели б пожелать:

Чтобы в жизни улыбались

Твои ясные глаза,

Чтобы счастье и здоровье -

Были спутником всегда!

В чудесный этот день

О прожитых годах забудь!

Будь счастлива всегда,

Всегда красивой, нежной будь,

Не стой на месте - двигайся вперед.

Движение - залог, что счастье и успех к тебе придет.

Движенье жизнь и счастье в нем, вперед, вперед -

И будешь молодеть ты с каждым днем!