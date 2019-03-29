Поздравления с днем рождения 29 марта в стихах

Удивите своих знакомых и близких интересными поздравлениями в стихах.

День рождения прекрасный праздник. В этот день так хочется подарить что-то особенное своим близким и знакомым. Но если нет возможности поздравить их лично, есть идеальный выход - поздравления в стихах.

Близкие хотят услышать оригинальные поздравления, но их иногда так сложно придумать. И нет ничего страшного в том, чтобы воспользоваться готовы поздравлениями.

Поздравляю тебя с днем рождения!

Пожелаю от чистой души

Быть в хорошем всегда настроении,

Очень весело, радостно жить.

Пусть мечты непременно сбываются,

Все задачи решаются в срок.

Жизнь прекрасна, она продолжается,

Это лишь ее новый виток.

Пусть в жизни будет все, что нужно:

Здоровье, мир, любовь и дружба.

Не отвернется пусть успех,

Удача любит больше всех.

Пусть счастье будет настоящим,

К мечте и радости манящем.

И много-много светлых лет

Без боли, горестей и бед!

С днем рожденья поздравляю

И от всей души желаю

Радости, любви, успеха,

Чтобы повод был для смеха!

Пусть что хочется — случится,

Ну а счастье — вечно длится,

Если встретятся невзгоды —

Пусть не сделают погоды!

В доме пусть царит порядок,

В кошельке будет достаток,

Всего лучшего желаю

И еще раз поздравляю!

Пожелаю в день рожденья,

Чтоб сбывались все мечты.

Было чудным настроенье.

Доброты и красоты.

Чтоб свершались все желанья,

Улыбались небеса,

Оправдались ожиданья,

И искрились чтоб глаза

От любви, от счастья, смеха.

Жизни долгой и чудес.

А в работе лишь успеха,

Чтоб подняться до небес.

В кошельке купюр приятных,

Отпуск длинный у морей.

Перспектив невероятных,

Гениальнейших идей!

С днем рожденья поздравляю!

Воз везенья отправляю,

Бесконечную удачу,

Счастье с радостью в придачу.

А теперь, прошу вниманья,

Посылаю пожеланья:

Встреч — желанных, рядом — милых,

В духе быть всегда и в силах,

Горы злата-серебра,

И здоровья, и добра.

Что же можно пожелать

В день рождения опять?

Можно ярких красок сочных,

Результатов в жизни точных,

Счастья, радости, добра,

Настроенья на ура!

Много смелых впечатлений

И прекрасных ощущений!

В дом уют, любовь, покой

И удача пусть с тобой

Будет весело идти,

В руках радугу нести!