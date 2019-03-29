Поздравления с днем рождения 29 марта в стихах

День рождения прекрасный праздник. В этот день так хочется подарить что-то особенное своим близким и знакомым. Но если нет возможности поздравить их лично, есть идеальный выход - поздравления в стихах.
Близкие хотят услышать оригинальные поздравления, но их иногда так сложно придумать. И нет ничего страшного в том, чтобы воспользоваться готовы поздравлениями.
Поздравляю тебя с днем рождения!
Пожелаю от чистой души
Быть в хорошем всегда настроении,
Очень весело, радостно жить.
Пусть мечты непременно сбываются,
Все задачи решаются в срок.
Жизнь прекрасна, она продолжается,
Это лишь ее новый виток.
Пусть в жизни будет все, что нужно:
Здоровье, мир, любовь и дружба.
Не отвернется пусть успех,
Удача любит больше всех.
Пусть счастье будет настоящим,
К мечте и радости манящем.
И много-много светлых лет
Без боли, горестей и бед!
И от всей души желаю
Радости, любви, успеха,
Чтобы повод был для смеха!
Пусть что хочется — случится,
Ну а счастье — вечно длится,
Если встретятся невзгоды —
Пусть не сделают погоды!
В доме пусть царит порядок,
В кошельке будет достаток,
Всего лучшего желаю
И еще раз поздравляю!
Пожелаю в день рожденья,
Чтоб сбывались все мечты.
Было чудным настроенье.
Доброты и красоты.
Чтоб свершались все желанья,
Улыбались небеса,
Оправдались ожиданья,
И искрились чтоб глаза
От любви, от счастья, смеха.
Жизни долгой и чудес.
А в работе лишь успеха,
Чтоб подняться до небес.
В кошельке купюр приятных,
Отпуск длинный у морей.
Перспектив невероятных,
Гениальнейших идей!
С днем рожденья поздравляю!
Воз везенья отправляю,
Бесконечную удачу,
Счастье с радостью в придачу.
А теперь, прошу вниманья,
Посылаю пожеланья:
Встреч — желанных, рядом — милых,
В духе быть всегда и в силах,
Горы злата-серебра,
И здоровья, и добра.
В день рождения опять?
Можно ярких красок сочных,
Результатов в жизни точных,
Счастья, радости, добра,
Настроенья на ура!
Много смелых впечатлений
И прекрасных ощущений!
В дом уют, любовь, покой
И удача пусть с тобой
Будет весело идти,
В руках радугу нести!