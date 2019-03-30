Поздравления с днем рождения в прозе на 30 марта

Отличительная черта рожденных 30 марта Овнов - их предпринимательский талант.

Эти люди являются прирожденными бизнесменами, к тому же наделенными ораторским даром. Они всегда кажутся легкими в общении и крайне приятными людьми, открытыми и дружелюбными, но при этом это крайне амбициозные работники, для кого успех и процветание являются смыслом жизни. Родившиеся 30 марта всегда харизматичны, к тому же они наделены сильной интуицией, которая помогает им в бизнесе. Это активные и инициативные люди, способные придумать, как заработать деньги, а потом полностью претворить свой план в действительность.

Рожденные в этот день озабочены своим имиджем, поскольку чрезвычайно серьезно относятся к тому, что о них думают в обществе. Особенно ярко это проявляется в моменты откровенных неудач - рожденные 30 марта открыто выражают свое изумление и боль от непризнания. Однако поражения лишь усиливают их решимость идти вперед.

По большей части эти люди - самоучки; формальное образование редко увлекает их. К счастью, имея в голове четкое представление о том, чего они хотят добиться в жизни, рожденные 30 марта способны развить в себе все технические навыки, необходимые для воплощения их замыслов. Наличие большого круга друзей не представляется столь важным для этих людей. Добиваясь наконец желанного успеха, они вдруг начинают тяготиться собственной популярностью в обществе. И даже тоскуют по одиночеству, предшествующему признанию, а некоторые втайне жалеют о своих достижениях.

Энергия рожденных 30 марта целиком направлена на работу, вне которой они не мыслят своего существования. Во взаимоотношениях с окружающими они предстают исключительно требовательными личностями. Те, кто хочет связать свою жизнь с этими людьми, должны быть готовы ко всему. В самом деле, сравняться в динамизме с рожденными в День бескомпромиссного видения практически невозможно; лучшим партнером для них может стать лишь существо нетребовательное и покорное.

Хотя рожденные 30 марта - личности сложные для взаимоотношений с другими, они по-своему очень преданны и всегда готовы прийти на помощь друзьям и близким, - по крайней мере, всегда найдут возможность выкроить для этого время из своего крайне загруженного распорядка жизни.

Поздравления

С днём рождения тебя! Желаю вечного блага, всего только хорошего, нежного и воздушного. Разноцветных дней тебе, безупречных замыслов и их реализации. Пусть придёт всё желанное и необходимое. Здоровье только радует, настроение всегда будет на высокой ноте, и счастье не покидает стен твоего дома.

С днем рождения! В этот день появился самый замечательный человек, которому от всей души хочется пожелать крепкого здоровья и терпенья, радости и светлых дней. Больших успехов в работе тебе и в сердечных делах. Несомненно, благополучия и везенья. Чтобы все мечты непременно осуществились, а каждый день дарил добро и радость. Крепкой семьи, любви и понимания. Чтобы удача была каждый день с тобой.

Поздравляю с днем рождения! Желаю крепкого здоровья, самого желанного счастья, настоящей любви и успеха в любых начинаниях. Пусть удача всегда идет с тобой рука об руку, а невзгоды и печали не найдут дорогу к тебе и твоим близким. Всегда доверяй себе и не бойся расширять для себя границы мира.

С днем рождения, от души! Во-первых, желаю самого главного - это, конечно же, здоровья, без него не будет ничего, кроме огорчения. Во - вторых, крепкого фундамента и заветного места в жизни, где пахнет теплом, нежностью и уютом. В-третьих, всего приходящего, но лишь положительного и доброго - материальной прибыли, хорошей работы, верных друзей, крепкой любви и радужного настроения.

С днем рождения! Хочется пожелать, что я с удовольствием сейчас и сделаю, самого крепкого здоровья. Если сюрпризов - то только приятных, если знакомств - то самых сердечных, если новостей - то самых долгожданных. Желаю самых высоких доходов и самых приятных расходов. Горнолыжных зим тебе, жарких океанских лет, теплых цветущих весен и яркой осени в теплой стране... И вообще, счастья круглый год на миллионы лет вперед!

От всего сердца горячо поздравляю тебя с днем рождения. Искренне желаю, чтобы удача и успех всегда были твоими верными спутниками на длинном жизненном пути. Пусть здоровье будет крепким, мысли - ясными, а радость - нескончаемой. Хочу, чтобы чувство светлого счастья всегда теплилось в твоей душе.