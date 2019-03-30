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Именины (День Ангела) Алексея: значение имени и поздравления в стихах

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Именины (День Ангела) Алексея: значение имени и поздравления в стихах
08:25 Сегодня Телеграф

Имя происходит от древнегреческого слова "алекс", означающего "защищать". Традиционная церковная форма - Алексий.

Алексей предпочитает быть человеком дела и меньше заниматься разговорами. В детстве он обычно не является заводилой, но его мнение имеет порой решающее значение.

Взрослый Алексей старателен в любом деле, которым занимается, и с удовольствием делает даже кропотливую работу. Он всегда стремится к совершенству и добивается больших успехов в любом деле - производстве, науке, спорте, бизнесе. Алексей не лишен честолюбия и благодаря этому добивается хорошего положения в обществе.

Алексей - индивидуальность с ярко выраженными творческими способностями и благодаря этому он может добиться значительных достижений в живописи, литературе, театре, в точных науках.

В семье Алексей спокоен, заботлив, трудолюбив. Уступает в пустяках жене и теще, но в серьезных вопросах все же старается отстоять свою точку зрения и убедить близких в своей правоте. В женщине особенно ценит аккуратность и опрятность. Из-за неряшливого вида жены не будет устраивать сцен, но даст понять, что ему это неприятно.

Приметы и обряды на 30 марта - Теплый Алексей

Если жена конфликтует с окружающими, то Алексей старается быть на ее стороне и помочь своим советом и участием. Алексей всегда верный муж, а вот жена иногда может воспользоваться излишней доверчивостью Алексея.

На всю жизнь Алексей сохраняет искреннюю привязанность к своим родителям. С любовью относится и к своим детям.

Поздравления

Поспешу тебя скорей

Я поздравить, Алексей!

Пожелать тебе удачи -

Ведь удача много значит!

Долгих лет и долгих зим,

Чтоб ты всеми был любим!

И желанья исполнялись,

А мечты все чтоб сбывались.

Чтоб ты не был одинок.

Посылаю поздравок!

СМС поздравления с Днем рождения

Ты большим авторитетом

Пользуешься у друзей.

Поздравляем тебя нынче,

Парень славный Алексей.

 

Пожелать хотим здоровья,

Счастья, радости, любви.

Смело, с честью и удачей

По тропе судьбы иди.

 

Пусть всегда с тобою рядом

Будут верные друзья.

Будет светлой, интересной

Жизнь нескучная твоя.

Поздравления с днем рождения в прозе и стихах

Алексей, Алешка, Леша,

Поздравляем мы тебя!

И большой любви желаем

На все долгие года.

 

Быть примерным семьянином

И большой построить дом,

Чтоб жена была красивой

И опрятной, с огоньком,

 

Детей умных и послушных,

Друзей верных, дорогих,

На работе уваженья

И оплаты "за двоих"!

Лучшие поздравления с днем рождения в стихах

Безумно хочется поздравить

Вас, Алексей, вот здесь, сейчас,

И я, не стану Вам лукавить,

В такой торжественный же час.

 

Скажу Вам честно, откровенно,

Ни капли мыслей не тая:

Живёте очень вдохновенно,

Порой, завидую Вам я.

 

Вы - добрый, нежный, позитивный,

Всегда отзывчивый в беде,

Душевный, преданный, спортивный,

Вы не таите зла в себе.

 

Вас ценим мы и уважаем,

Гордимся, Вашей, мы судьбой.

Всех благ, что в жизни есть, желаем,

И быть всегда самим собой!

Поздравления с днем рождения

С днем рожденья, Алексей,

Еще на год стал взрослей ты,

Еще на год стал мудрей,

Поздравляем тебя с этим!

 

Тебе хотим мы пожелать

Удачи, фарта между строк,

Ненастья, бед тебе не знать,

Читай об этом поздравок.

 

А акцентировать внимание

Позволь на трех простых вещах:

Желаем счастья, понимания

И ЖИТЬ, а не существовать!

Поздравления с днем рождения в прозе на 30 марта

Невзгоды и печали пройдут стороной,

Все круто будет! Не робей!

Мужественным надо быть порой,

Ты ведь защитник, Алексей.

 

Пускай друзей побольше будет,

Их много точно быть не может.

Пусть понимают тебя люди,

Хотя, как мы, никто не сможет.

 

Здоровье, счастье - все тебе,

Богатства! Только не наглей!

А мы завидуем себе,

Так как у нас есть Алексей.

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