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Короткие поздравления с днем рождения на 31 марта

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Короткие поздравления с днем рождения на 31 марта
09:25 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Импульсивный, живой и сметливый — вот отличительные черты родившихся в этот день.

Благодаря этим качествам вы неугомонны, любознательны и постоянно находитесь в движении, в поисках новых впечатлений и нового опыта. Найдя что-либо стоящее, вы способны сосредоточиться в этой области и стать специалистом.

Вы родились 31 марта, знак зодиака Овен. Вы от природы динамичны, жизнестойки, уверены в себе и напористы. Однако вы слишком легко впадаете в скуку, что может вызвать у вас чувство неуверенности. Проявив терпение, вы можете преодолеть склонность к импульсивности. Помните также, что излишняя самонадеянность только вредит.

Идеалистическая сторона вашей натуры часто заставляет вас видеть вещи только в черном или белом цвете, а недовольство жизнью и скептицизм приводят вас в замешательство и заставляют разбрасываться.

С другой стороны, если вы поймете, что с помощью образования и обучения способны развить методичную концентрацию и глубину мышления, то приобретете скрупулезность и мастерство в решении проблем.

До 19 лет вы будете спокойным и склонным к приключениям. После 20 лет разовьете более прагматичный взгляд на вещи, в вас возрастет интерес к богатству и надежности. Стремление к материальной стабильности будет продолжаться до 51 года.

Затем темп вашей жизни возрастет и вы станете уделять внимание расширению круга интересов и освоению новых навыков.

Поздравления

Желаю чаще улыбаться,

Смеяться, жизнью наслаждаться.

Здоровья, счастья и тепла!

И с днем рождения тебя!

Пусть счастья будет полон дом,

И станет, без сомненья.

Прекрасным, светлым, добрым днем

День твоего рожденья.

СМС поздравления с Днем рождения

С днем рожденья, пусть и этот день, и все остальные дни твоей жизни будут чудесными, интересными, насыщенными, потрясающими и впечатляющими. Желаю здоровья и безграничного счастья.

Желаю здоровья, желаю успеха,

Чтобы слезы блестели только от смеха,

Чтоб счастье и радость в улыбке светились,

Чтоб все пожеланья осуществились!

Желаю побольше в жизни позитива, верных решений, верных друзей и правильных жизненных поворотов!

Счастливой жизни, преданных друзей,

Удачи, много радости, везенья.

В достатке жить и только светлых дней.

Любви, добра, успеха. С днем рожденья!

Поздравляю с днем рождения. От чистого сердца желаю удачных дней, спокойных ночей, успешных дел, искренних отношений, исполнения желаний и доброго здоровья.

Желаю, чтоб в кармане было густо -

Цвели лимоны и капуста,

И улыбайся во весь рот,

Улыбка так тебе идет!

СМС-поздравления с днем рождения

Пусть же будет радостно, светло,

Навсегда забыто слово больно ,

Словно птице в майское тепло,

Будет пусть душе светло и вольно!

От всей души желаю тебе приобрести безлимитное счастье, здоровье и энергию. А еще хотелось бы пожелать исполнения твоей мечты и достижения всех целей.

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