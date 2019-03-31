Короткие поздравления с днем рождения на 31 марта

Благодаря этим качествам вы неугомонны, любознательны и постоянно находитесь в движении, в поисках новых впечатлений и нового опыта. Найдя что-либо стоящее, вы способны сосредоточиться в этой области и стать специалистом.
Вы родились 31 марта, знак зодиака Овен. Вы от природы динамичны, жизнестойки, уверены в себе и напористы. Однако вы слишком легко впадаете в скуку, что может вызвать у вас чувство неуверенности. Проявив терпение, вы можете преодолеть склонность к импульсивности. Помните также, что излишняя самонадеянность только вредит.
Идеалистическая сторона вашей натуры часто заставляет вас видеть вещи только в черном или белом цвете, а недовольство жизнью и скептицизм приводят вас в замешательство и заставляют разбрасываться.
С другой стороны, если вы поймете, что с помощью образования и обучения способны развить методичную концентрацию и глубину мышления, то приобретете скрупулезность и мастерство в решении проблем.
До 19 лет вы будете спокойным и склонным к приключениям. После 20 лет разовьете более прагматичный взгляд на вещи, в вас возрастет интерес к богатству и надежности. Стремление к материальной стабильности будет продолжаться до 51 года.
Затем темп вашей жизни возрастет и вы станете уделять внимание расширению круга интересов и освоению новых навыков.
Поздравления
Желаю чаще улыбаться,
Смеяться, жизнью наслаждаться.
Здоровья, счастья и тепла!
И с днем рождения тебя!
Пусть счастья будет полон дом,
И станет, без сомненья.
Прекрасным, светлым, добрым днем
День твоего рожденья.
С днем рожденья, пусть и этот день, и все остальные дни твоей жизни будут чудесными, интересными, насыщенными, потрясающими и впечатляющими. Желаю здоровья и безграничного счастья.
Желаю здоровья, желаю успеха,
Чтобы слезы блестели только от смеха,
Чтоб счастье и радость в улыбке светились,
Чтоб все пожеланья осуществились!
Желаю побольше в жизни позитива, верных решений, верных друзей и правильных жизненных поворотов!
Счастливой жизни, преданных друзей,
Удачи, много радости, везенья.
В достатке жить и только светлых дней.
Любви, добра, успеха. С днем рожденья!
Поздравляю с днем рождения. От чистого сердца желаю удачных дней, спокойных ночей, успешных дел, искренних отношений, исполнения желаний и доброго здоровья.
Желаю, чтоб в кармане было густо -
Цвели лимоны и капуста,
И улыбайся во весь рот,
Улыбка так тебе идет!
Пусть же будет радостно, светло,
Навсегда забыто слово больно ,
Словно птице в майское тепло,
Будет пусть душе светло и вольно!
От всей души желаю тебе приобрести безлимитное счастье, здоровье и энергию. А еще хотелось бы пожелать исполнения твоей мечты и достижения всех целей.