Выборы Президента 2019
Скачать
Воскресенье, 31.03.2019
Выборы Президента Украины: первый тур 31 марта 2019 года онлайн-текстовая трансляция
Выборы Президента Украины: первый тур 31 марта 2019 года онлайн-текстовая трансляция
ЦИК Украины сообщила последние данные о явке украинцев на выборы 2019
Явка украинцев на выборы 2019: последние данные
Гвоздик - Нгумбу: статистика ударов в бою
Гвоздик - Нгумбу: статистика ударов в бою
Эпоха – это мое: Ольга Сумская о съемках популярного сериала "Крепостная"
Эпоха – это мое: Ольга Сумская о съемках популярного сериала "Крепостная"

Позитивные поздравления и розыгрыши на День смеха 1 апреля

Смотрите фото (7)
Позитивные поздравления и розыгрыши на День смеха 1 апреля
17:26 Сегодня Телеграф

Мы подготовили самые интересные варианты поздравлений и розыгрышей с этим праздником.

День смеха и юмора отмечается 1 апреля. В этот день принято шутить и разыгрывать всех, с кем Вам предстоит увидеться в этот праздник. Первоапрельские розыгрыши, приколы на 1 апреля, первоапрельские шутки должны быть веселыми и безобидными. Приколы на 1 апреля, как правило, удаются в том случае, если человек забыл какой сегодня месяц и день, словом, забыл про 1 апреля - день смеха, шуток, день дурака.

Поднимите голову. Мне вас плохо видно. Снайпер. 

В день смеха, веселый и яркий

Хочу от души пожелать,

Чтоб было от страсти так жарко,

Чтоб было опять и опять…

Чтоб юмор понятным казался,

Чтоб денежки были всегда.

Веселым чтоб ты оставался

И не унывал никогда.

Это сообщение сопровождается ультрафиолетовым излучением. Нормальные люди от него слепнут, а сексуально озабоченные - улыбаются! 

1 апреля: как отмечают День смеха в разных странах

У вас сегодня белая спина,

Ботинок в глине, нос такой БОЛЬШОЙ.

Сегодня много шуток, старина,

Все много шутят, просто день такой:

День смеха, дурака, шута - всего,

Что вызывает этот самый смех,

И первое апреля для того,

Чтобы улыбки радовали всех! 

Внимание! Ваш телефон самоуничтожится через 30 секунд! Быстро бросьте его в урну, унитаз или в того, кого ненавидите больше жизни!

День смеха - первое апреля,

Отметь сегодня от души!

А лучше - целую неделю

Ты развлекайся и пляши.

А главное - сегодня шутки

Никак нельзя не понимать,

И лучше ни одной минутки

Серьезно не воспринимать!

Юморные СМС-поздравления в стихах с 1 апреля

Марокканские тараканы вымирают! С вашего счета было снято 10 гривен на исследовательские работы! Спасибо!

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (7)

Все по теме:

Праздник, Розыгрыш, Первое апреля, Поздравления в стихах, Поздравления с 1 апреля, 1 апреля, с 1 апреля.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Приметы и обряды на 31 марта: Кирилл - дери полоз
02 Гвоздик - Нгумбу: события боя
03 Пробное ВНО по испанскому сдавало только 25 человек: статистика УЦОКО
04 Выборы 2019: как голосовать и какие документы избирателю нужно брать с собой
05 Именины (День Ангела) Натальи: значение имени и поздравления
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Украина в ночь на 31 марта перешла на летнее время
Украина в ночь на 31 марта перешла на летнее время
Выборы 2019: как голосовать и какие документы избирателю нужно брать с собой
Выборы 2019: какие документы нужны для голосования
Дожди и &quot;летнее тепло&quot;: синоптики спрогнозировали, какой будет погода в апреле
Синоптики рассказали, какой будет погода в апреле
Ушел из жизни голливудский актер Шейн Риммер
Ушел из жизни голливудский актер Шейн Риммер
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь