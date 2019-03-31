Позитивные поздравления и розыгрыши на День смеха 1 апреля

День смеха и юмора отмечается 1 апреля. В этот день принято шутить и разыгрывать всех, с кем Вам предстоит увидеться в этот праздник. Первоапрельские розыгрыши, приколы на 1 апреля, первоапрельские шутки должны быть веселыми и безобидными. Приколы на 1 апреля, как правило, удаются в том случае, если человек забыл какой сегодня месяц и день, словом, забыл про 1 апреля - день смеха, шуток, день дурака.
Поднимите голову. Мне вас плохо видно. Снайпер.
В день смеха, веселый и яркий
Хочу от души пожелать,
Чтоб было от страсти так жарко,
Чтоб было опять и опять…
Чтоб юмор понятным казался,
Чтоб денежки были всегда.
Веселым чтоб ты оставался
И не унывал никогда.
Это сообщение сопровождается ультрафиолетовым излучением. Нормальные люди от него слепнут, а сексуально озабоченные - улыбаются!
У вас сегодня белая спина,
Ботинок в глине, нос такой БОЛЬШОЙ.
Сегодня много шуток, старина,
Все много шутят, просто день такой:
День смеха, дурака, шута - всего,
Что вызывает этот самый смех,
И первое апреля для того,
Чтобы улыбки радовали всех!
Внимание! Ваш телефон самоуничтожится через 30 секунд! Быстро бросьте его в урну, унитаз или в того, кого ненавидите больше жизни!
День смеха - первое апреля,
Отметь сегодня от души!
А лучше - целую неделю
Ты развлекайся и пляши.
А главное - сегодня шутки
Никак нельзя не понимать,
И лучше ни одной минутки
Серьезно не воспринимать!
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