Позитивные поздравления и розыгрыши на День смеха 1 апреля

Мы подготовили самые интересные варианты поздравлений и розыгрышей с этим праздником.

День смеха и юмора отмечается 1 апреля. В этот день принято шутить и разыгрывать всех, с кем Вам предстоит увидеться в этот праздник. Первоапрельские розыгрыши, приколы на 1 апреля, первоапрельские шутки должны быть веселыми и безобидными. Приколы на 1 апреля, как правило, удаются в том случае, если человек забыл какой сегодня месяц и день, словом, забыл про 1 апреля - день смеха, шуток, день дурака.

Поднимите голову. Мне вас плохо видно. Снайпер.

В день смеха, веселый и яркий

Хочу от души пожелать,

Чтоб было от страсти так жарко,

Чтоб было опять и опять…

Чтоб юмор понятным казался,

Чтоб денежки были всегда.

Веселым чтоб ты оставался

И не унывал никогда.

Это сообщение сопровождается ультрафиолетовым излучением. Нормальные люди от него слепнут, а сексуально озабоченные - улыбаются!

У вас сегодня белая спина,

Ботинок в глине, нос такой БОЛЬШОЙ.

Сегодня много шуток, старина,

Все много шутят, просто день такой:

День смеха, дурака, шута - всего,

Что вызывает этот самый смех,

И первое апреля для того,

Чтобы улыбки радовали всех!

Внимание! Ваш телефон самоуничтожится через 30 секунд! Быстро бросьте его в урну, унитаз или в того, кого ненавидите больше жизни!

День смеха - первое апреля,

Отметь сегодня от души!

А лучше - целую неделю

Ты развлекайся и пляши.

А главное - сегодня шутки

Никак нельзя не понимать,

И лучше ни одной минутки

Серьезно не воспринимать!

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